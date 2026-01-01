Žene iskreno: Ovo je 20 stvari koje nas opasno pale u krevetu

KAD STVARNO ŽELE IĆI ORALNO NA TEBE - Osjećaj da osoba stvarno želi biti tamo i uživati u tome, a ne da to radi iz obaveze. Najgore je kada netko radi oralni seks kao da mora, a ne zato što želi. Prisutnost želje i entuzijazma čini iskustvo puno intimnijim i ugodnijim. Pokazuje da partner obraća pažnju na tvoje užitke. Takav angažman pojačava povjerenje i emocionalnu povezanost. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA