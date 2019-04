Slažete se? Ovo su najgore i nabolje mame po horoskopu

Top lista mama po Zodijaku (od najbolje do najgore):

1. Ribe

Mame Ribe usađuju u svoju djecu ljubav prema umjetnosti, osjećajne su, maštovite i potrudit će se naučiti ih kako se odnositi prema drugima s poštovanjem i ljubaznošću. Ove mame će svojoj djeci otvoriti svijet mašte, poticati ih da ostvare svoje snove te da budu neovisni i jaki ljudi. Također, kroz odgoj i vlastiti primjer će im usaditi ljubav prema prirodi, osjećaj ponosa, želju da pomažu svima kojima pomoć treba, te da su neovisni i jaki pojedinci koji se ne boje reći što misle i tražiti ono što žele.

2. Ovan

Mame koje su rođene u ovom znaku vole svojoj djeci 'napuniti' raspored glazbenim podukama, sportom i društvenim aktivnostima. Ali to je zato što i same žive po rasporedu. Svim tim aktivnostima i susretima s novim ljudima mame Ovnovi žele potaknuti svoju djecu na avanture, da budu hrabri isprobati nove stvari i pružiti im dovoljno samopouzdanja da se bore s preprekama koje će im život donijeti. Ponekad znaju biti agresivne u svojim stavovima i trebale bi malo više slušati svoju djecu i stvarno čuti što se s njima događa i što oni žele.

3. Blizanci

Mame Blizanci su jako otvorene i svoju djecu od mladih dana uče komunikaciji, otvorenosti, ali i o svijetu koji ih okružuje. Jedna od stvari zbog kojih su ove mame posebne je njihova sposobnost da se postave 'u cipele' svoje djece bez obzira na godine i spol. Također, ove mame su stvorene za zabave - rade najbolje tulume i organiziraju najbolje igre za djecu i njihove prijatelje.

4. Jarac

Mame rođene u ovom znaku su spremne na sve kako bi zaštitile svoju djecu. Beskrajno su im posvećene i lojalne do zadnjeg daha. Jako ozbiljno shvaćaju odgoj i svojoj djeci žele usaditi disciplinu i moral. Džeparac nikad nije poklon, to je novac koji su djeca 'zaradila' pomažući u svakodnevnim kućanskim poslovima. Mame Jarci su rijetko kućanice, one vole raditi, biti neovisne i većinu svojeg vremena posvećuju djeci, što znači da imaju jako malo vremena za sebe. I na tome trebaju poraditi.

5. Bik

Mame rođene u ovom znaku su jako strpljive i dat će svojoj djeci šansi koliko im treba da postignu svoj cilj. Ali, to ne znači da nisu realne i svjesne okoline u kojoj odgajaju svoju djecu. Na drugu stranu, znaju biti jako tvrdoglave, i ako ikad svjedočite svađi između nje i djeteta, vidjet ćete da to zna postati jako ružno. Ove mame trebaju poraditi na prehrani svoje djece jer imaju tendenciju dopuštati im da previše jedu, što može imati loš utjecaj na njihovo zdravlje.

6. Vaga

Mame Vage su fantastične mame jer su mirne i uravnotežene. Potiču harmoniju u obitelji, a kad se svađe i dogode brzo će sagledati problem onako kako ga vide djeca, to jest zaraćene strane, te je sposobna pronaći rješenje koje će svima odgovarati. Ne vole disciplinirati svoju djecu, draže im je biti njihov prijatelj, ali su svjesne da djecu moraju postaviti na pravi put, pa svoju želju za prijateljskim odnosom ostvaruju tek kad im djeca odrastu. Ono najbitnije što Vaga uči svoju djecu je da suosjećaju s drugima i da budu pravi prijatelji.

7. Rak

Djeca ovih mama su itekako svjesna da su voljena, pažena i mažena. Mame Rakovi su uvijek spremne saslušati svoju djecu, pomoći im te im pružiti dom u kojem će se uvijek osjećati sigurno i voljeno. Kad ništa drugo ne upali, a mame vide da su im djeca nesretna ili nezadovoljna, pripremit će njihov omiljeni kolač i tako im se približiti i dati im jasno do znanja da imaju podršku i ljubav koju trebaju, bez obzira na to što se dogodilo.

8. Strijelac

Mame rođene u znaku Strijelca će od ranih dana putovati sa svojom djecom podučavajući ih o svijetu. One žele podijeliti s njima svoje znanje te potaknuti njihovu znatiželju i neovisnost, kao i fantastični smisao za humor. Svjesne su da djetinjstvo kratko traje i napravit će sve što mogu kako bi djeci to razdoblje napravile što ugodnijim i ljepšim. Ali, njihova impulzivnost kod djece može potaknuti nesigurnost. Jedan trenutak će djecu voziti u školu, a drugi će proglasiti dan za plažu i zaboraviti na sve obveze koje ona i djeca imaju. Rijetko će imati niz pravila za djecu jer njezin cilj nije stvoriti svoje kopije, već djeci dati priliku da se razviju u individualce.

9. Djevica

Mame Djevice će uvijek dati sve od sebe da poprave sve što je slomljeno - od dječjih srca do stare igračke. One su kraljice multitaskinga, tako da će uz posao i održavanje kuće biti glavni vozači, učitelji, suci i dječji suradnici. Imaju jako visoke kriterije za sebe i za svoju djecu pa se znaju dovesti u situaciju da ih previše guraju, a to moraju naučiti kontrolirati. Žele da su njihova djeca disciplinirana, otvorena prema novim stvarima i da su sigurna su sebe, tako da kad dođu do prepreke se zapitaju kako ju preskočiti, a ne da zbog nje odustaju.

10. Škorpion

Škorpionke su jako intuitivne i često znaju da nešto nije u redu prije nego li to shvate i sama djeca. Najbitnija im je iskrenost, lojalnost i posvećenost obitelji, ali samo ako su im djeca iskrena i otvorena. Ne dopuštaju da im se itko miješa u odgoj ili kritizira njihovu djecu. Ako se to i dogodi, mame Škorpioni će to jako zamjeriti, zapamtiti i vratiti kad čovjek najmanje očekuje.

11. Vodenjak

Mame rođene u ovom znaku su slobodnjaci koji se teško prilagođavaju društvenim normama pa će često svoju djecu podučavati kod kuće ili upisivati u škole s posebnim programima koji će, po njihovom mišljenju, potaknuti djecu da uče o bitnim stvarima u svijetu i životu. Izrazito ohrabruju maštovitost i eksperimentiranje, gurajući svoju djecu da razmišljaju van okvira. Na drugu stranu, mame Vodenjaci kao da imaju alergiju na pokazivanje osjećaja, a da ne pričamo o dječjem plaču ili vriski. To ne dolazi u obzir. Nemaju strpljenja za takve stvari. A baš u tim situacijama djeci treba potvrda da su voljeni i da imaju njihovu potporu, pa bi promjena taktike puno bolje utjecala na njihov odnos s djecom.

12. Lav

Mame Lavice se češće ponašaju kao djeca, nego kao mame. Jako su djetinjaste i obožavaju se igrati sa svojom djecom te im poklanjati skupe poklone. Ali, to je dvosjekli mač, jer često Lavice kupuju stvari ili organiziraju razna dječja okupljanja više zbog sebe i svojih potreba da im se drugi dive, nego zbog same djece. No nemojte to krivo shvatiti, Lavice vole svoju djecu i često o njima razmišljaju kao o vlastitom produžetku, piše Your Tango.