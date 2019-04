Vagi diže tlak uvreda, Ovan mrzi čekanje, a Ribe forsiranje

Ovan

Sve što uključuje velike doze strpljenja pogubno je za temperamentne pripadnike ovog znaka. Njima je noćna mora čekanje - bilo da je riječ o čekanju u redu banke, čekanje da se njihov partner javi nakon svađe ili iščekivanje odluke o promaknuću.

Nervozu će iskazivati otresanjem na druge ljude, psovkama i promjenama raspoloženja. Čim je čekanju kraj, njihovo raspoloženje se drastično popravlja.

Bik

Staloženi pripadnici ovog znaka ne vole promjene, ali ne zato što se boje prilagodbe, već čvrsto vjeruju kako su stvari do sada bile savršeno dobre.

Tako im svaka generalna promjena rutine donosi velik nemir - od preseljenja do promjene posla, a nervoza se očituje nesanicom, kombiniranjem raznih planova u glavi i pretjeranim razmišljanjima o svim mogućim scenarijima koji se iz situacije mogu izroditi.

Foto: Dreamstime

Blizanci

Pripadnici ovog znaka velik fokus u svom životu stavljaju na mogućnosti izbora i slobodu svoje volje, tako će ih najviše naživcirati situacije u kojima se osjećaju kao da im je ta sloboda oduzeta.

Bilo da je riječ o ljubavnom partneru koji zahtijeva da im se za sve polažu računi ili pak članovima obitelji koji im zadaju obaveze bez mogućnosti odbijanja, oni na to luduju - a reagiraju svađom, ignoriranjem i bježanjem.

Rak

Osjećajni pripadnici ovog znaka mogu dugo i dobro kontrolirati svoje emocije, no sve njihove maske padaju ako ih iznevjeri voljena osoba. Bilo da ih prevari, ostavi ili izazove situaciju u kojoj posumnjaju u ljubav s druge strane, Rakovi će poludjeti.

Mogu neutješno plakati, vrištati, planirati osvetu i histerizirati do mjere napadaja panike. To ludilo može potrajati nekoliko dana, nakon toga kreće osjećaj bijesa i ignoriranja.

Lav

Pripadnici ovog znaka relativno dobro reagiraju na stresne situacije i oslanjaju se na svoju intuiciju koja će ih izvući. No ako ih nešto može naživcirati to je gubitak kontrole odnosno bespomoćnost.

Bilo da ih se izostavi iz važnih odluka, ne pita za mišljenje ili se samo osjete manje važni - oni postaju prgavi, osvetoljubivi i ne biraju sredstva osvete. U stanju su razmišljati samo o tome kako da se nametnu kao važni u cijeloj priči.

Djevica

Iako zvuči kao floskula, pripadnike ovog znaka doista najviše živcira nered. Naravno, to se ne odnosi na nered koji sami stvore - jer njega vide kao funkcionalan, no ako drugi ostavljaju nepospremljeno, a oni još u toj situaciji ne mogu naći nešto - poput novčanika ili ključeva od auta, u stanju su vikati toliko dok ne izgube glas.

Također, mogu ih užasno naživcirati ljudi koji nemaju nikakve planove, ambicije ili vizije u svom životu, barem one kratkoročne.

Foto: Dreamstime

Vaga

Ne postoji ništa drugo što pripadnike ovog znaka može izbaciti iz takta poput uvrede, bila ona utemeljena ili ne. Situacija je još gora ako je uvredu čula veća grupa ljudi, jer je njima doista stalo do toga što drugi misle o njima.

Čuju li neku groznu uvredu, njihov je ego u histeriji i od muke neće moći spavati. Također, jako će ih iznervirati i svađe s bližnjima.

Škorpion

Prevara voljene osobe svakome bi teško pala, no pripadnici ovog znaka su oni koji bi je uvjerljivo najgore podnijeli. Doista, njihove se reakcije treba u tim trenucima plašiti, a sve su verzije moguće - od potpunog ignoriranja do osvetničkog pohoda.

Također, u potpunosti ih izbaciti iz takta može ako netko drugi preuzme njihove zasluge. Čak i ako neće ništa reći, to će zauvijek zapamtiti.

Strijelac

Pripadnici ovog znaka unatoč svome temperamentu nisu jedni od onih koje je lako posve izbaciti iz takta. Mogu eksplodirati na sitne neugodnosti, no zlovolja ih ne drži dugo. Ipak, izuzetak je situacija u kojoj se osjećaju zarobljeno - bilo da je riječ o poslu, gradu, lošoj vezi ili prijateljstvu.

Trpjet će to neko vrijeme, no kad napokon puknu - puknut će do kraja tako da ih ljudi neće ni prepoznati po ponašanju.

Jarac

Pripadnici ovog znaka trudit će se izgledati staloženo čak i dok unutar sebe kipe od bijesa i tuge, no postoje neke situacije u kojima doista neće moći izgledati hladnokrvno. Prva od njih je gubitak posla, budući da im posao i zarada donose osjećaj sigurnosti i usmjerenosti u životu.

Druga situacija su laži drugih koje su otkrili - oni ništa ne zamjeraju toliko koliko to da ih se pravi ludima, a osjećaju da ih se laže.

Foto: Photos

Vodenjak

Većina ljudi u ranoj dobi nauči da svijet nije baš pravedan, no čini se kako se pripadnici ovog znaka nikad neće moći pomiriti s tim. Razni oblici nepravde - od društvenog etiketiranja, zlostavljanja na poslu, ekonomske nejednakosti, kod njih bilo što na što su osjetljivi može izazvati provalu bijesa. Spremni su izvrijeđati na "mrtvo ime" onog tko tu nepravdu provodi.

Ribe

Pripadnici ovog znaka doista vole ljude, no ako nešto mrze je to da im se netko nameće. Bilo da ugrožava njihov osobni prostor, stalno im se pojavljuje na kućnim vratima, ne dopušta im da se osame ili naprosto vrši pritisak na njih. Ribe mogu eksplodirati do te mjere da će jednostavno nestati i praviti se mrtvima. Također, mrze kad ih drugi požuruju u odlukama.