Slažete se s izborom? Najljepšu ženu na svijetu u 2022. izabrali su matematičkom formulom

Malo mjerenja i matematičkih izračuna, baziranih na metodi starih Grka, doveli su do još jednog izbora najljepše žene u 2022. godini. Ovog puta najljepšom na svijetu proglasili su britansku glumicu Jodie Comer, jer 'simetrija njezinog lica najbliža je savršenstvu'.

Iza nje su se našle redom glumica Zendaya (94.37% posto), manekenka Bella Hadid (94.35 posto), Beyonce (92.44 posto) i Ariana Grande (91.81 posto).

Ovaj izračun, po Phi metodi, računalno je napravio estetski kirurg dr. Julian De Silva iz Londona. On ovakvo mapiranje lica i mjerenje fizičkog savršenstva kod žena i inače koristi u svom poslu. Naime, još su stari Grci smatrali kako se fizička ljepota određuje pravilnim omjerom tijela i lica.

Jodie Comer dobila je ocjenu 98,7 za položaj usana i nosa. To znači da joj je samo 1,3 posto nedostajalo da bude fizički savršena. Također, je dobila najviše ocjene za oblik usana i položaj očiju. Njezina najniža ocjena bila je 88 posto, a vezana je za područje obrva, prenosi economictimes.indiatimes.com.

Ovakav algoritam koristi se i u umjetnosti, arhitekturi...

Savršeni Phi omjer iznosi otprilike 1,62 i naziva se 'zlatnim omjerom ljepote', 'Božanskim omjerom' ili 'zlatnim rezom'.

To je matematički algoritam simetrije koji je u osnovi naše percepcije privlačnosti. Leonardo Da Vinci je upotrijebio jednadžbu zlatnog reza i shvatio da što je lice ili predmet bliže tom broju, to je veća razina njegove ljepote. Neki vjeruju da je Leonardo koristio zlatni rez kada je slikao Mona Lisu.

Istraživanja najljepših žena svijeta pokazala su kako one imaju bezbroj primjera ovakvog omjera na svojim licima. To dokazuje da je simetrija ključni čimbenik percipirane privlačnosti, posebno na ženskim licima, a na muškima je to manje bitno.

Neki znanstvenici vjeruju da proporcionalnija lica i tijela doživljavamo zdravijima. Isto tako, ako je lice proporcionalno, veća je vjerojatnost da ćemo ga smatrati lijepim. Drugi pak vjeruju da lice doživljavamo estetski privlačnijim, ako ima zlatni omjer, jer ga naše oči mogu brže obraditi i rezultirati time da se naš mozak osjeća zadovoljnim.

Zlatni rez se ne promatra samo kod ljudi, već se koristi i u arhitekturi, umjetnosti... Također se pojavljuje u prirodi, u uzorcima koje ponekad vidimo na suncokretima, šišarkama, školjkama i drugim biljkama i životinjama, prenosi facialsculpting.co.uk.

Scarlett Johansson ima gotovo savršeni omjer tijela

Istraživači brenda donjeg rublja Bluebella prije par godina izmjerili su tijela slavnih žena kako bi otkrili njihov zlatni omjer. Najproporcionalnijom su proglasili glumicu Scarlett Johansson.

- Ona ima proporcije najbliže onima koje su cijenili stari Grci kao zlatni omjer - rekli su i naglasili kako se ova formula ljepote odnosi samo na žene.

Drugo mjesto je tad zauzela Kim Kardashian, a na trećoj poziciji našla se Helen Mirren.

Za Scarlett su rekli da ima proporcije grudi, struka i bokova najbliže savršenima. To je 96,4 posto od savršenstva zlatnog omjera. Tijelo Kim Kardashian ima 96,3 postotka od savršenog, a tijelo Helen Mirren 95,6. Oblik tijela Marilyn Monroe su svrstali na četvrto mjesto.

Izračunajte zlatni omjer svog tijela

Izračunajte dobivene brojke po formuli:

Konačni rezultat: Izračun poprsja + izračun bokova/izračun bokova = vaš zlatni omjer

Što se bliže brojci od 100 posto, to ste bliže 'savršenstvu'.

