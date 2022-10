Slažete se? Evo zašto je Harry Styles najzgodniji na svijetu

Harry Styles je proglašen najzgodnijim muškarcem na svijetu, a postoji naznaka da je i 'avanturistički ljubavnik' - on trenutno ima legiju obožavatelja. Ali zašto je Harry, pop fenomen, koji trenutačno glumi u hitu 'Don't Worry Darling', nedvojbeno zgodan, pun karizme i hladnokrvnog samopouzdanja koje ga izdvaja?

- Pojedinci nas prvenstveno privlače kada imaju jak genski fond. To je neka vrsta urođene privlačnosti, potpuno utemeljene na instinktu koji seže stoljećima u prošlost. Žene bi tražile široka ramena, tijelo u obliku slova T koje se sužava prema struku, simetrično lice i jaku kosu, sve su to atributi koje Harry ima. Ako muškarac ima sve ove stvari, to bi implicitno značilo da će otac vaše djece 'praviti' najsnažniju moguću djecu - objašnjava britanska psihologinja Jo Hemmings, dodajući kako nećemo svi imati djecu s Harryjem, ali kako je sve to dio njegove privlačnosti.

Znanstveno, Stylesovo je lice nazvano 'savršenim' u izvješću The Center for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery u Londonu - istraživali su zlatni omjer - kako se simetrija lica slavnih može koristiti za njihovo rangiranje po privlačnosti, a Harry je bio najbolji.

Udaljenost između Harryjevih očiju podijeljena s duljinom jednog oka daje mu 98,15 posto savršenog omjera.

- Oko 98 posto pojedinaca imaju asimetrično lice i odlaze kirurzima kako bi to sve izbalansirali, bilo da se odlučuju za botoks, filere za usne ili bilo što drugo - dodaje Jo.

Harry ima intenzivne, zelene oči, pomalo neobične.

- Vrlo često kada druge gleda u lice čini da se osjećaju kao da su jedini važni - kaže psihologinja.

I nisu samo njegove oči besprijekorne, stručnjaci vjeruju da njegova nevjerojatna kosa također igra značajnu ulogu u njegovoj privlačnosti.

Seksualno uzbudljiv

- Harryjeva duga, smeđa upadljiva kosa savršena je vidljiva metafora za snagu koju ima kao osoba i činjenicu da se ne boji donošenja velikih, hrabrih odluka u svim dijelovima života, i to je iznimno privlačno - kaže slavni frizer i osnivač brenda za kosu Nicky Lazou.

Jo se slaže, sugerirajući da bi njegova zapuštena griva čak mogla biti znak da je Harry, koji trenutačno izlazi s redateljicom Olivijom Wilde (38), pustolovni ljubavnik.

- Harryjeva kosa je sjajna i gusta, ima nečeg divljeg u tome. Ima puno tetovaža što implicira i malo divlju prirodu - dodaje Jo. To pokazuje da je prilično nesputan, a takvi su često dobri u krevetu jer su seksualno uzbudljivi, objašnjava.

Harry ima posebno primamljiv govor tijela, a obožavatelji smatraju da to ukazuje na to kakav bi on bio kao partner.

- Vidimo govor tijela kojim odiše na pozornici i to nam daje ideju, s pravom ili ne, kakav bi on mogao biti kao ljubavnik - kaže stručnjakinja za govor tijela Judi James, naglašavajući kako u snimkama na kojima je s Olivijom, pokazuje mješavinu onoga što izgleda kao seksualni intenzitet i dobra, staromodna romansa.

Dok govori, čini se da često gleda u lice, što sugerira da je empatičan partner.

Od njegovog romantičnog govora tijela obožavateljima klecaju koljena, jer odaje dojam muškarca tihe moći i samopouzdanja, što je vrlo privlačno.

- Harryjev jedinstveni osjećaj za stil također fascinira njegove obožavatelje. Znamo da se voli kititi cvijećem i šminka se. Dakle, ima i žensku oštrinu. To pokazuje veliko samopouzdanje. On zna tko je. Ima vrlo jasan osjećaj identiteta. Mnogi ljudi ne bi imali samopouzdanja da to izvedu - pojašnjava Jo.

Dobra duša

- Odiše da je 'svoj' i ne boji se eksperimentirati i 'prodrmati' svoj izgled. To ne podrazumijeva aroganciju ili razmetanje. On to jednostavno nosi, a to samopouzdanje i samosvijest vrlo su privlačne kvalitete - ističe.

I dok ne djeluje previše 'čisto', Harry nema niz nepristojnih skandala za sobom, nešto za što Jo, također kaže da je vrlo privlačno.

- Harry ispunjava mnoge okvire. Nije imao niz veza za jednu noć za koje znamo pa bi mogao biti netko na koga biste bili ponosni da vam je partner - dodaje.

On održava odnose i ne boji se biti u vezi sa ženom koja već ima djecu, kao što je Olivia, koja ima dvoje djece, prenosi The Sun.

- Pitajte bilo koju ženu i reći će vam da su ovo stvari koje su stvarno važne. Ima dobru dušu i to se vidi u načinu na koji se ponaša na intervjuima, to je to samopouzdanje bez trunke arogancije, što je ono što većina dama želi - istaknula je Jo.

Čak se i akademici umiljavaju bivšoj zvijezdi One Directiona.

Profesor Louie Dean Valencia sa sveučilišta Texas State kaže kako Harry utjelovljuje ovaj moto u načinu na koji komunicira sa svima različitih spolova, rasa i seksualnosti - on je ispred svih.

- Oblači se kao da ga nije briga, provokativno i androgino. Nosi biserne ogrlice, ovratnike s volanima i kožna odijela s perjem. On mijenja mišljenja o tome što je 'prihvatljivo' u muškoj modi. To je vrlo privlačno, mnogi se ne mogu zasititi gledanja u njega - objasnio je profesor.

Smisao za humor

Nevjerojatnih 84 posto žena kaže da je muškarčev smisao za humor ključan u tome da ih smatraju privlačnima, a Harryjev govor tijela također odiše tom privlačnom zaigranosti.

- Ponekad ima nestašan osmijeh i često će podići obrve kao da se svemu u sebi smije - kaže Judi.

Izgleda kao da je duhovit ili možda s vremena na vrijeme blago sarkastičan, a ovi vrlo očiti neverbalni znakovi smisla za humor ostavljaju mnoge u žudnji za njim.

Feminističke vrijednosti zvijezde također su vrlo privlačne njegovoj vojsci pratitelja.

- U intervjuima, kada mu se postavi pitanje koje je očigledno seksističko, on će se suočiti s njim. On se apsolutno protivi pokušajima davanja seksističkih komentara. Njegova feministička perspektiva važan je dio njegove privlačnosti - objašnjava profesor Valencia.

Ima li Harry 'seks faktor'?

- Što bih dala da razbarušim tu smeđu kosu. S tim bezobraznim osmijehom i blistavim smislom za odijevanje, on odiše samopouzdanjem, a čak me i njegova ljubav prema bisernim ogrlicama fascinira. Tijekom godina padala sam u nesvijest izdaleka gledajući ga kako izrasta u moćnog čovjeka kakav je danas, i dok bi neki mogli tvrditi da sam dovoljno stara da znam bolje, zaljubljena sam u njega kao ni u koga drugoga - kaže britanska autorica Natasha Harding (46).

Privlači ju Harryjeva zrelost, koja je, prema njezinu mišljenju, daleko iznad njegovih 28 godina, i to kako se nevjerojatno osjeća ugodno u vlastitoj koži.

- Žene mojih godina ne žele staloženog, mrzovoljnog starca. Žele svježe, uzbudljive mlade momke s kojima će se smijati u starosti. Kad god za stolom za večerom ispustim riječ 'H', moj mi muž kaže 'sanjaj dalje'. Pomislili biste da će moj 16-godišnji sin biti ponižen zbog mojih osjećaja ili da će me moj osmogodišnjak prekoriti što sam tako neugodna, ali oni to shvaćaju - kaže Natasha, naglašavajući kako želi da njezina djeca nauče da su godine samo broj i da ne postoji pravilnik o tome tko će vam zapeti za oko.

Međutim, autorica Eimear O’Hagan (41) ne slaže se s Harding.

- Skrolajući nedavno po Instagramu, oči su mi skoro 'iskočile iz glave'. Prijatelj za prijateljem objavljivao je videe s koncerata Harryja Stylesa, zajedno s natpisima koliko je zgodan. Ustuknula sam dok sam gledala njegove isječke isprekidane poremećenim ženskim kricima koje su ga molile da skine majicu. To nisu bile tinejdžerice, bile su to žene u četrdesetima koje su se bez srama zaljubljivale u tipa koji je bio dovoljno mlad da im bude sin. Siguran sam da je Harry fin momak, ali kao objekt seksualne želje, to je palac dolje od mene - kaže Eimear, dodajući kako ju možete zvati 'dinosaurom', ali da ona voli muževnog muškarca, koji ju može baciti preko ramena i odvesti u svoju pećinu, a ne nekog tko će joj ukrasti svjetlucavo sjenilo i imati bolju kosu od nje.

