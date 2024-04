Profesor iz Zagreba: 'Slijep sam, ali ne mogu bez planina'

Lagao bih kad bih rekao da mi je bilo lako prihvatiti činjenicu da sam slijep. No prihvatio sam taj životni izazov i živim svaki dan s tim. Kad mi je teško, isplačem se i krenem dalje, rekao je profesor povijesti i planinar Željko Brdal (55).

S četiri godine dijagnosticirali su mu nasljednu genetsku bolest zbog koje je izgubio vid. Bolest se zove retinalna pigmentoza.

- Bolest je progresivno napredovala, a nasreću, dala mi je vremena da uz naočale kao visoko slabovidna osoba prođem osnovnu i srednju školu te fakultet. Krećem se s bijelim štapom, a svojevremeno sam razmišljao o psu vodiču. Odustao sam jer mislim da bi mu ova buka u školi smetala - rekao nam je.

Aktivan život

Kaže da unatoč svemu nikad nije želio biti pasivan jer želi živjeti aktivno.

- Svjestan sam da mi treba pomoć, kako na poslu tako i na planini. I u školi i u planinarenju imam oko sebe ekipu na koju se mogu osloniti. Sretan sam što ih imam - kazao nam je profesor Brdal.

U zagrebačkoj 1. osnovnoj školi Dugave radi od 1995. godine, a bez planinarenja više ne može zamisliti život.

- Na planinarenje sam krenuo slučajno. Kći mi se upisala u OŠ Zapruđe planinarsku sekciju. U toj ekipi, koja se zove Gojzeki, mogli su sudjelovati i roditelji. Nisam mislio da ću moći planinariti. Išli smo polagano, a na kraju sam se u to i zaljubio. Stekao sam puno kvalitetnih prijatelja i prošao sam cijelu Hrvatsku. Prvi izlet bio mi je na Petrovu goru 2012. godine - prisjeća se Brdal.

Objašnjava da na planini uvijek hoda uz pomoć osobe koja ide ispred njega.

- Jedan planinarski štap dam u lijevu ruku osobi koja ide ispred, a u desnoj se drugim štapom oslanjam o stazu. Kad je teren stjenovit, osobu koja me prati držim za ruku. Tu je nastao i naziv projekta HPS-a 'Pruži mi ruku'. U okviru projekta 'Pruži mi ruku OSI' organiziraju se izleti za osobe s invaliditetom. Bez obzira na vrstu invaliditeta i zdravstvenu teškoću svaka se osoba može uputiti na planinarski izlet koji je prihvatljiv njenim psiho-fizičkim ograničenjima i sposobnostima - objašnjava nam.

HPD Željezničar prije nekoliko dana organizirao je izlet na Oštrcgrad, na Ivanščici. Sudjelovalo je više 40 ljudi, što pratnje što osoba s invaliditetom.

- Znam kako je bilo meni kad sam počinjao planinariti. Prvo morate sebe u to ufurati i znam kako je to kad mislite da nešto ne možete. Kao osoba s invaliditetom ste sporiji i onda usporavate i cijeli izlet. Cilj projekta 'Pruži mi ruku' je dati priliku osobama s invaliditetom ili zdravstvenom teškoćom da vide kako i oni mogu planinariti - rekao je.

Dodaje da se zaljubio u planinarenje.

- Ne mogu zamisliti život bez planinarenja. Ponekad znam otići i srijedom. Ljudi obično čekaju vikend za takav izlet, a ja ga odradim i tijekom radnog tjedna - rekao je.

Zbog silne upornosti dali su mu u dva nadimka - Gojzek i Nosorog.

Ima nadimak nosorog

- Zovu me Gojzek zbog imena planinarske sekcije s kojom sam počeo planinariti. Nosorog jer je to životinja koja slabije vidi, a vrlo je uporna. Zamislite, možete li zaustaviti nosoroga? - našalio se Željko.

Iako mu sljepoća otežava svakodnevni život, kaže da je uvijek pozitivan i da sve okrene na šalu.

- Volim kroz život na slijepo proći sa što više humora. To primjenjujem i u nastavi. Volim red i rad, balansiram između discipline i humora. Pokušavam učenicima približiti povijest na maksimalno zanimljiv način - rekao je.

Pisao je udžbenike

Sljepoća ga nije zaustavila ni u profesionalnom napredovanju. Uspješno je prošao postupak napredovanja u zvanje mentora i savjetnika te je kao suautor četiri puta pisao udžbenik iz povijesti.

- To smatram velikim profesionalnim uspjehom. Prvi sam pisao da bih dokazao da kao slijep čovjek možete i to napraviti. Jako sam ponosan na taj udžbenik. Imao je i praktičan metodički priručnik za profesore, koji sam napisao s kolegicom Margitom Madunić - rekao je ponosno.

No nije ni tu stao, pokrenuo je 1995. godine šahovsku školu Dugave.

- To je moje djelo. Prva OŠ Dugave više je puta bila prva u gradu u konkurenciji učenika, ali i učenica, te smo bili prvaci i viceprvaci Hrvatske. Iznimno sam ponosan na to. Cijeli život sam u šahu, ali mi se ne sviđa što je to sjedilački sport. Zaradio sam i ozljedu tako. Disk u kralježnici mi je pukao. Tu se vidi da i šah zna biti opasan sport - rekao je.