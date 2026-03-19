Slinite u snu? Ovo su slučajevi kada morate posjetiti liječnika

Mnogi se povremeno probude s mokrom mrljom na jastuku, što je najčešće bezazlena pojava uzrokovana dubokim snom ili spavanjem na boku. Iako je povremeno slinjenje normalno, stručnjaci pojašnjavaju kada bi ova navika trebala postati razlog za zabrinutost i posjet liječniku, jer u nekim slučajevima može upućivati na ozbiljne zdravstvene probleme.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Dan spavanja | Video: 24sata/pixsell

Kada je slinjenje bezopasno?

Postoji niz benignih razloga zbog kojih slina nekontrolirano istječe iz usta tijekom noći. Jedan od najčešćih je položaj spavanja. Kada spavate na boku ili trbuhu, gravitacija jednostavno čini svoje i slina lakše istječe. Mišići lica i refleks gutanja opuštaju se tijekom dubokog sna, pogotovo u REM fazi, što omogućuje ustima da se otvore, a nakupljena slina iscuri.

Drugi čest uzrok je disanje na usta. Ako vam je nos začepljen zbog prehlade, alergije, upale sinusa ili devijacije septuma, prisiljeni ste disati na usta. To ne samo da isušuje usnu šupljinu, potičući proizvodnju dodatne sline, već i stvara otvoren put za njezino istjecanje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) također može biti krivac. Želučana kiselina koja se vraća u jednjak iritira ga i potiče tijelo na pojačano lučenje sline kako bi neutraliziralo kiselinu.

Kada posjetiti liječnika?

Iako je većina slučajeva bezopasna, liječnici savjetuju da potražite stručnu pomoć ako je slinjenje postalo redovita i trajna pojava. Posebnu pažnju treba obratiti ako se radi o nagloj promjeni, odnosno ako ste kao odrasla osoba iznenada počeli pretjerano sliniti bez očitog razloga poput prehlade. Ako se budite svake noći s potpuno natopljenim jastukom, to je znak da se trebate konzultirati sa stručnjakom.

- Ako je ovo nešto trajno, budite se svake noći, a jastuk vam je mokar, želimo da posjetite liječnika, pogotovo ako se to počelo događati nedavno. To bi mogao biti znak ozbiljnijeg poremećaja spavanja ili čak neurološkog stanja poput Parkinsonove bolesti - pojasnio je dr. Landon Duyka, klinički asistent profesora otorinolaringologije na Sveučilištu Northwestern u Chicagu.

Foto: dreamstime/ilustracija

Ključni signal za uzbunu je pojava dodatnih simptoma. Ako uz slinjenje primijetite i poteškoće s gutanjem (disfagija), nerazgovijetan govor, promjene u izrazu lica, slabost mišića ili nesiguran hod, liječnički pregled je neophodan.

Ozbiljna medicinska stanja iza noćnog slinjenja

Prekomjerno noćno slinjenje, medicinski poznato kao sialoreja, može biti rani pokazatelj nekoliko kroničnih ili teških bolesti.

Slinjenje je čest nemotorički simptom Parkinsonove bolesti koji pogađa velik broj pacijenata. Međutim, uzrok nije prekomjerna proizvodnja sline, kako se često misli. Zapravo, proizvodnja sline može biti normalna ili čak smanjena. Problem leži u smanjenoj učestalosti automatskih radnji, uključujući gutanje.

Usporenost pokreta (bradikinezija) i ukočenost mišića usta i grla otežavaju upravljanje slinom, koja se nakuplja u ustima i na kraju istječe. Istraživanja su pokazala da je dnevno slinjenje prisutno kod otprilike 28 posto pacijenata i obično se javlja u kasnijim fazama bolesti.

I druga neurološka stanja, poput amiotrofične lateralne skleroze (ALS), moždanog udara, multiple skleroze ili cerebralne paralize, mogu uzrokovati slabljenje mišića odgovornih za gutanje i kontrolu usta, što dovodi do istog problema.

Foto: Kamil Macniak

Apneja u snu je ozbiljan poremećaj kod kojeg disanje opetovano prestaje i započinje tijekom spavanja. Osobe koje pate od opstruktivne apneje često počinju disati na usta kako bi kompenzirale blokadu dišnih putova, što omogućuje slini da pobjegne.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Neliječena apneja može imati teške posljedice, uključujući povećan rizik od srčanog i moždanog udara, visokog krvnog tlaka i dijabetesa. Stoga, ako je slinjenje popraćeno glasnim hrkanjem, gušenjem u snu i pretjeranim dnevnim umorom, važno je obaviti pregled kod specijalista za spavanje.

