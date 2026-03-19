SIMPTOM TEŠKE DIJAGNOZE

Slinite u snu? Ovo su slučajevi kada morate posjetiti liječnika

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ponekad se ljudi probude s mokrim jastukom, što je obično bezopasno i povezano s položajem spavanja ili disanjem na usta. No, ako pojava postane trajna ili je praćena problemima s gutanjem, govorom to može biti znak nečeg ozbiljnijeg

Mnogi se povremeno probude s mokrom mrljom na jastuku, što je najčešće bezazlena pojava uzrokovana dubokim snom ili spavanjem na boku. Iako je povremeno slinjenje normalno, stručnjaci pojašnjavaju kada bi ova navika trebala postati razlog za zabrinutost i posjet liječniku, jer u nekim slučajevima može upućivati na ozbiljne zdravstvene probleme.

Kada je slinjenje bezopasno?

Postoji niz benignih razloga zbog kojih slina nekontrolirano istječe iz usta tijekom noći. Jedan od najčešćih je položaj spavanja. Kada spavate na boku ili trbuhu, gravitacija jednostavno čini svoje i slina lakše istječe. Mišići lica i refleks gutanja opuštaju se tijekom dubokog sna, pogotovo u REM fazi, što omogućuje ustima da se otvore, a nakupljena slina iscuri.

DODATAK PREHRANI Svi pričaju o magneziju za bolji san, evo što sve trebate znati
Svi pričaju o magneziju za bolji san, evo što sve trebate znati

Drugi čest uzrok je disanje na usta. Ako vam je nos začepljen zbog prehlade, alergije, upale sinusa ili devijacije septuma, prisiljeni ste disati na usta. To ne samo da isušuje usnu šupljinu, potičući proizvodnju dodatne sline, već i stvara otvoren put za njezino istjecanje.

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) također može biti krivac. Želučana kiselina koja se vraća u jednjak iritira ga i potiče tijelo na pojačano lučenje sline kako bi neutraliziralo kiselinu.

Kada posjetiti liječnika?

Iako je većina slučajeva bezopasna, liječnici savjetuju da potražite stručnu pomoć ako je slinjenje postalo redovita i trajna pojava. Posebnu pažnju treba obratiti ako se radi o nagloj promjeni, odnosno ako ste kao odrasla osoba iznenada počeli pretjerano sliniti bez očitog razloga poput prehlade. Ako se budite svake noći s potpuno natopljenim jastukom, to je znak da se trebate konzultirati sa stručnjakom.

NISU ZA VEČERU... Zabranjeno prije spavanja! Ove namirnice mogu pokvariti san
Zabranjeno prije spavanja! Ove namirnice mogu pokvariti san

- Ako je ovo nešto trajno, budite se svake noći, a jastuk vam je mokar, želimo da posjetite liječnika, pogotovo ako se to počelo događati nedavno. To bi mogao biti znak ozbiljnijeg poremećaja spavanja ili čak neurološkog stanja poput Parkinsonove bolesti - pojasnio je dr. Landon Duyka, klinički asistent profesora otorinolaringologije na Sveučilištu Northwestern u Chicagu.

Ključni signal za uzbunu je pojava dodatnih simptoma. Ako uz slinjenje primijetite i poteškoće s gutanjem (disfagija), nerazgovijetan govor, promjene u izrazu lica, slabost mišića ili nesiguran hod, liječnički pregled je neophodan.

Ozbiljna medicinska stanja iza noćnog slinjenja

Prekomjerno noćno slinjenje, medicinski poznato kao sialoreja, može biti rani pokazatelj nekoliko kroničnih ili teških bolesti.

Slinjenje je čest nemotorički simptom Parkinsonove bolesti koji pogađa velik broj pacijenata. Međutim, uzrok nije prekomjerna proizvodnja sline, kako se često misli. Zapravo, proizvodnja sline može biti normalna ili čak smanjena. Problem leži u smanjenoj učestalosti automatskih radnji, uključujući gutanje.

Savjeti psihologinje Blagec Ovo su najučinkovitije metode liječenja profesionalnog stresa
Ovo su najučinkovitije metode liječenja profesionalnog stresa

Usporenost pokreta (bradikinezija) i ukočenost mišića usta i grla otežavaju upravljanje slinom, koja se nakuplja u ustima i na kraju istječe. Istraživanja su pokazala da je dnevno slinjenje prisutno kod otprilike 28 posto pacijenata i obično se javlja u kasnijim fazama bolesti.

I druga neurološka stanja, poput amiotrofične lateralne skleroze (ALS), moždanog udara, multiple skleroze ili cerebralne paralize, mogu uzrokovati slabljenje mišića odgovornih za gutanje i kontrolu usta, što dovodi do istog problema.

Apneja u snu je ozbiljan poremećaj kod kojeg disanje opetovano prestaje i započinje tijekom spavanja. Osobe koje pate od opstruktivne apneje često počinju disati na usta kako bi kompenzirale blokadu dišnih putova, što omogućuje slini da pobjegne.

Neliječena apneja može imati teške posljedice, uključujući povećan rizik od srčanog i moždanog udara, visokog krvnog tlaka i dijabetesa. Stoga, ako je slinjenje popraćeno glasnim hrkanjem, gušenjem u snu i pretjeranim dnevnim umorom, važno je obaviti pregled kod specijalista za spavanje.
 

Evo koje su najčešće fantazije u seksu i kako ih možete 'oživjeti'
20 FANTAZIJA

Evo koje su najčešće fantazije u seksu i kako ih možete 'oživjeti'

Fantazije se razlikuju od fetiša, fetiši su oblik fiksacije na nešto određeno, dok je fantazija prilika za dublje istraživanje vlastitih granica i užitaka, a mi vam donosimo 20 najčešćih
FOTO Ovo je 10 cipela koje muškarci vole kod žena i 10 koje su im ekstremno odbojne
KOJE NOSITE ČEŠĆE?

FOTO Ovo je 10 cipela koje muškarci vole kod žena i 10 koje su im ekstremno odbojne

Muškarci često primjećuju detalje koje možda i sami ne očekujemo - od oblika pete do materijala i boje. Odabir prave obuće može podići outfit na novu razinu, dok pogrešan stil može učiniti da kombinacija izgleda nepromišljeno
Dnevni horoskop za četvrtak 19. ožujka: Škorpion oduševljava nadređene, Lav je samopouzdan
ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za četvrtak 19. ožujka: Škorpion oduševljava nadređene, Lav je samopouzdan

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 19. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

