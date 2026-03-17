Ovo su najučinkovitije metode liječenja profesionalnog stresa

Piše Koraljka Bakota
Povećani dugotrajni stres smanjuje koncentraciju, otežava donošenje odluka i slabi pamćenje, što doprinosi povećanju broja pogrešaka i općenitom padu kvalitete rada

Na poslu provodimo veliki dio dana te je posao važan izvor identiteta, samopoštovanja i osjećaja vrijednosti pojedinca. Međutim, posao je za mnoge izvor stresa. O stresu se mnogo govori i piše, ali što je stres, koje su istine i zablude o njemu, kako se možemo zaštititi od negativnih posljedica stresa, upoznat će nas stručnjakinja Sandra Blagec, mag.psych. koja je svoj profesionalni interes usmjerila upravo na profesionalni stres.

Sandra Blagec, mag. psych. je magistra psihologije, savjetnica za mentalno zdravlje. Profesionalni životni put i usavršavanja vodili su je kroz Zagreb, Bruxelles i Berlin. Magistrirala je psihologiju na Sveučilištu u Zagrebu, ima njemačku licencu kao Heilpraktikerin für Psychotherapie i završene brojne dodatne edukacije s područja savjetovanja i psihoterapije. Članica je šibenskog Lions kluba.

Psihologinja Sandra Blagec

Profesionalni stres može značajno narušiti fizičko i mentalno zdravlje, osobito kad je intenzivan i dugotrajan te kad nemamo dovoljno kontrole nad svojim poslom i podrške u radu. Posljedice na zdravlje su brojne. Povećava se razina anksioznosti, prisutna je stalna briga, napetost i osjećaj nemira. Raste rizik od depresivnog raspoloženja, bezvoljnosti, gubitka interesa za posao i privatne aktivnosti, prisutan je osjećaj beznađa i bespomoćnosti. Javlja se emocionalna iscrpljenost, kronični umor, cinizam prema poslu, distanciranje od ljudi. Dolazi do poremećaja ritma spavanja, čestih glavobolja, probavnih smetnji i pada imuniteta što dodatno pogoršavaju raspoloženje i toleranciju na stres.

Kako stres na radnom mjestu utječe na radnu učinkovitost, međuljudske odnose i opću funkcionalnost zaposlenika?

Trajno izlaganje intenzivnim razinama stresa na radnom mjestu može imati niz negativnih posljedica na pojedinca i organizaciju u kojoj radi. Općenito možemo reći da dugoročno smanjuje radnu učinkovitost, narušava međuljudske odnose i može ozbiljno smanjiti opću funkcionalnost pojedinca.

Utjecaj na radnu učinkovitost

Povećani dugotrajni stres smanjuje koncentraciju, otežava donošenje odluka i slabi pamćenje, što doprinosi povećanju broja pogrešaka i općenitom padu kvalitete rada.

Snižava motivaciju i kreativnost, što dovodi do smanjenog angažmana i niže produktivnosti u radu. Osoba je fizički prisutna na poslu, ali neučinkovita.

Zbog tjelesnih i psihičkih tegoba (umor, česte glavobolje, anksioznost, sagorijevanje) raste broj izostanaka s posla.

Utjecaj na međuljudske odnose

Napetost i emocionalna iscrpljenost povećavaju razdražljivost, negativizam i sklonost sukobima s kolegama i nadređenima.

Javljaju se povlačenje i izolacija, izbjegavanje kontakta s kolegama, poteškoće u komunikaciji i manjak suradnje, što sve negativno utječe na međuljudske odnose u timu.

Povećan stres na poslu može narušiti i obiteljske i prijateljske odnose, te velik broj osoba navodi prekide u vezama, narušene obiteljske odnose kao posljedice dugotrajnog profesionalnog stresa.

Utjecaj na opću funkcionalnost zaposlenika

Stres povećava rizik od kardiovaskularnih i mišićno-koštanih tegoba te psihičkih stanja poput anksioznosti, depresije i sindroma sagorijevanja, što značajno ograničava svakodnevno funkcioniranje.

Javljaju se kronični umor, nesanica, osjećaj smanjenog životnog zadovoljstva i nisko samopoštovanje.

Česti izostanci s posla, distanciranje i cinizam prema poslu, što može rezultirati potpunim povlačenjem ili napuštanjem radnog mjesta.

Kada stres prerasta u ozbiljan zdravstveni problem?

Stres prerasta u ozbiljan zdravstveni problem kada počne trajno narušavati tjelesno, psihičko i socijalno funkcioniranje, a svakodnevne obveze postaju teško izvedive.

Tijelo nam često šalje brojne znakove upozorenja koje smo često, barem u početku, skloni ignorirati. Signali mogu biti npr. kronični umor koji ne prolazi ni nakon odmora, česte glavobolje, bolovi u leđima, mišićima ili želucu, probavne tegobe, ubrzan rad srca ili pritisak u prsima. Često su prisutni poremećaji spavanja (nesanica ili pretjerano spavanje), pad imuniteta, česte prehlade i osjećaj iscrpljenosti već nakon buđenja.

Javljaju se i brojni psihički i emocionalni simptomi kao npr. dugotrajan osjećaj tuge, bezvoljnosti, beznađa, stalna zabrinutost ili tjeskoba, razdražljivost i 'kratak fitilj'. Osoba ima osjećaj da posao ili svakodnevne obveze više nemaju smisla, gubi motivaciju i ne uživa u aktivnostima koje su je prije veselile.

Promjene u ponašanju i funkcioniranju odnose se na izbjegavanje obveza, odugovlačenje s izvršavanjem poslova i zadataka, učestalo izostajanje s posla, značajan pad koncentracije i učinkovitosti. Dolazi do povlačenja od ljudi, sukobi i konflikti postaju učestaliji, prisutni su cinizam, apatija ili trajan osjećaj da bi 'najradije pobjegli od svega'.

Kada se navedeni simptomi javljaju gotovo svakodnevno i traju tjednima ili mjesecima, kada osoba zbog osjećaja stresa više ne može normalno obavljati posao, brinuti se o sebi i obitelji, ili kad počne fatalistički razmišljati 'ništa se ne može promijeniti', svakako je vrijeme je za potražiti stručnu pomoć.

Koji su terapijski pristupi najučinkovitiji u liječenju profesionalnog stresa?

Najbolje rezultate u liječenju profesionalnog stresa daje:

  • kombinacija individualne psihoterapije (posebno kognitivno-bihevioralne),
  • tehnika relaksacije/mindfulnessa,
  • po potrebi, promjena u organizaciji rada,
  • farmakološka terapija kod težih stanja.

Učinkovit pristup uvijek je individualiziran - prilagođava se osobi, njenom poslu i intenzitetu simptoma.

1. Kognitivno-bihevioralna terapija (CBT)

  • Strukturirana, cilju usmjerena terapija koja pomaže prepoznavanje i promjenu misaonih obrazaca poput “moram”, sklonosti perfekcionizmu i katastrofiziranju, koje su tipične za profesionalni stres.
  • U istraživanjima u radnim okruženjima pokazalo se kako CBT umjereno smanjuje razinu stresa, osobito kad se kombinira s tehnikama relaksacije. Pri tome se uče konkretne vještine poput postavljanja granica, asertivne komunikacije, rješavanja problema i drugačijeg tumačenja zahtjeva na poslu.

2. Tehnike relaksacije i mindfulness tehnike

  • Mentalna i tjelesna relaksacija (npr. progresivna mišićna relaksacija, vježbe disanja) mogu značajno smanjiti razinu stresa.
  •  Mindfulness pristup kao i tehnike koje pojedinca usmjeravaju na “ovdje i sada” smanjuju preplavljenost, poboljšavaju koncentraciju i pomažu u regulaciji emocija tijekom dana.

3. Psihodinamski i somatski pristupi

  • Psihodinamska terapija pomaže razumjeti dublje obrasce ponašanja i doživljavanja (npr. stalna potreba da se bude najbolji, strah od autoriteta) koji dovode do kronične preopterećenosti
  • Somatske metode (tjelesno orijentirana terapija, npr. Somatic Experiencing)

4. Organizacijske intervencije

Promjene rasporeda rada:

- jasno definirane uloge,

- smanjenje prekovremenog rada

- pravednija raspodjela zadataka mogu dodatno smanjiti profesionalni stres.

  • Neke organizacijske promjene imaju neujednačene učinke, ali prilagodba radnog okruženja u kombinaciji s individualnom terapijom često daje najbolje rezultate.

5. Farmakološka terapija kao potpora

Kod vrlo izraženih simptoma vezanih uz kronični stres mogu se uključiti lijekovi (anksiolitici, antidepresivi) kao potpora psihoterapiji.

Kombinacija psihoterapije i farmakoterapije često je najučinkovitija kad simptomi postanu vrlo intenzivni.

