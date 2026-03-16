Zabranjeno prije spavanja! Ove namirnice mogu pokvariti san

U zdravom načinu života uz naviku redovine tjelesne aktivnosti i uravnotežene prehrane, zdrav i kvalitetan san igra ključnu ulogu. Tijekom noći tijelo se oporavlja od dnevnog napora, obnavlja mišićno tkivo i vraća energiju. Zato loš izbor hrane prije spavanja može utjecati i na kvalitetu sna i na fizičke performanse sljedeći dan, piše msn.com.

Nutricionisti zato preporučuju izbjegavanje nekih namirnica prije odlaska u krevet, posebno onih s puno dodanog šećera, masne hrane, kao i namirnica koje stimuliraju organizam. Iako mnogi ljudi osjećaju žudnju za hranom upravo kasno navečer, nakon dugog dana ili nakon vježbanja, najbolje je odabrati opciju koja neće poremetiti metabolizam ili probavu prije spavanja.

Među namirnicama koje imaju negativan utjecaj na san posebno se ističu krafne. Pržene su u dubokom ulju, dakle masne, i sadrže velike količine šećera. Prema nutricionistici Kelly Jones, ova vrsta hrane može izazvati nagli porast šećera u krvi i probavne tegobe, što nije idealno prije spavanja. Taj iznenadni nalet energije može ometati prirodni proces tijela da se uspava.

Ako noću osjetite želju za slatkim, stručnjaci preporučuju odabir određenih alternativa. Voće, biljni čaj bez kofeina ili kriška tosta od cjelovitih žitarica s maslacem od kikirikija i malo meda mogu pomoći u zadovoljavanju te žudnje, a neće previše poremetiti san.

Još jedna namirnica koja se čini bezopasnom, ali može vas držati budnima je čokolada. Iako je mnogi smatraju savršenom užinom za kasnu večer ona sadrži kofein, stimulans koji može dulje održati mozak aktivnim.

Čak i tamna čokolada, koja se često smatra zdravijim izborom zbog svojih antioksidansa, može sadržavati više kofeina od drugih vrsta, što osjetljivim osobama može otežati uspavljivanje.