Šljivica po šljivica i evo slatka Beckhamova marmeladica!

David Beckham pronašao je novu igru života – i nema veze s nogometnom loptom. Umjesto dresa i kopački, posljednjih godina navlači gumene čizme i vrtlarske hlače, a teren mu je vrt u Cotswoldsu. Ondje se pretvorio u pravog seoskog domaćina: ujutro obilazi kokoši, provjerava pčele, a popodne uređuje gredice povrća. Ako je suditi prema njegovim objavama, Beckham sad jednako strastveno sadi krumpire i luk kao što je nekad izvodio slobodnjake.

Najveći hit u ovoj priči ipak je pekmez. Kad je nedavno odlučio iskoristiti šljive iz vlastitog vrta, supruga Victoria odmah ga je snimila i objavila snimku na Instagramu. Kamera je uhvatila Davida nad loncem punim zrelog voća, dok ga Victoria zadirkuje, a on ozbiljno miješa smjesu. Na staklenke je zalijepio etikete s natpisom "Beckjam", a internet je "eksplodirao". Mediji su se odmah dosjetili usporedbe s Meghan Markle i njezinim brendom As Ever. Razlika je u tome što Meghan na džem gleda kao na lifestyle biznis, a Beckhamovi sve tretiraju kao veselu obiteljsku avanturu – kuhanje zimnice je u etapama improvizirani reality show u vlastitoj kuhinji.

- Ujutro sam napravio prvu rundu džema od šljiva iz našeg vrta. Radio sam ga s običnim šećerom u granulama, a u drugu, zdraviju rundu, stavljam fruktozu - objašnjava Beks obožavateljima koji "pobožno" prate novitete s njegovoga "grunta".

Victoria, naravno, dodaje poseban šarm. Dok David "glumi kuhara", ona s osmijehom komentira iz pozadine i šali se da je muž "nestao" u vrtu.

- Definitivno si uspio s ovim šljivama, imamo ih previše... Dakle, proveli smo vikend kuhajući džem od šljiva. Zapravo David je, ja sam samo promatrala. Pokaži nam što si napravio. Veoma je ponosan, na staklenu je lijepio naljepnicu 'David Backjam' - prenosi doživljaje umirovljena Posh Spice, koja uspjehe niže na modnim pistama svojim modnim carstvom.

- Koliko si Backjamova napravio? Jedan, dva, tri... Imamo puno, čak i mala slatka pakiranja - pokazuje ponosno staklenke domaćeg pekmeza.

Instagram publika već je navikla na Victorijina zadirkivanja jednog od omiljenih engleskih nogometaša, pa su još lani umirali od smijeha dok je snimala kadrove vičući "vratite mi muža" nakon što je cijeli vikend proveo sijući kelj i sadeći krumpire. Ona ga vidi kao farmera u punom smislu, ali uvijek uz dozu humora, što svemu daje onaj prepoznatljivi Beckham "twist".

I kokoši su postale važan dio priče. Za Božić mu je Victoria darovala tri nesilice, koje su ubrzo podarile prvo jaje – i to plave boje. David je bio toliko ponosan da je fotografiju objavio uz komentar kao da je riječ o sportskom trofeju. A jednako je i s pčelama: kad god izvadi staklenku vlastitog meda, ponosno je pokaže kao što bi pokazao novu medalju.

Uključio se i sin Brooklyn, koji je odlučio isprobati vlastitu verziju džema. Rezultat? Poplava komentara i šala u britanskim medijima – tko točno u obitelji ima najveći talent za "slatke namaze". Na kraju se cijela priča pretvorila u simpatičnu obiteljsku tradiciju, gdje se uz smijeh i dozu natjecanja proizvodi pekmez.

Sve u svemu, "Beckjam" je možda krenuo kao šala, ali danas je simbol jedne Beckhamove transformacije. Čovjek koji je godinama slovio za globalnu sportsku i modnu ikonu sad uživa u sasvim običnim stvarima – šetnji po vrtu, jajetu iz vlastitoga kokošinjca, pekmezu od domaćih šljiva... I dok Victoria sve to pretvara u mali reality za društvene mreže, David pokazuje da je uloga farmera možda njegovo najopuštenije i najiskrenije poglavlje dosad.

Beckhamovi su 2016. kupili luksuzno imanje u Cotswoldsu, smješteno u blizini Great Tewa, u središtu tzv. zlatnog trokuta engleskog sela, gdje posjed imaju mnogi poznati. Riječ je o preuređenoj kamenoj seoskoj kući i nizu pomoćnih zgrada, vrijednoj, prema procjenama, od 10 do 12 milijuna funti. Tijekom godina ulagali su u obnovu i proširenja – dodali su vanjski bazen, saunu, sportski teren i staklenike, a okoliš pretvorili u uređeni park. Nekretnina je izazvala i pozornost lokalnih vlasti: prijave za gradnju pomoćnih zgrada i proširenja nekoliko su puta naišle na primjedbe susjeda zbog strogih pravila zaštite krajolika. Ipak, kuća je danas jedno od najpoznatijih celebrity imanja u regiji, u neposrednoj blizini ekskluzivnog Soho Farmhousea.