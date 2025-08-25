Tata ili sin? Beckhamovi zaludili pratiteljice isklesanim tijelima

David (50) i Cruz (20) Beckham 'zapalili' su društvene mreže. Davidov sin na svom Instagramu objavio je fotografiju na kojoj on i bivši nogometaš poziraju na kauču luksuze jahte u kupaćim gaćicama, a u prvom planu su njihovi isklesani mišići. Objava je ubrzo prikupila više od 50 tisuća lajkova i mnogobrojne pohvale pratitelja. Inače, Beckhamovi ovih dana uživaju na obiteljskom odmoru u susjednoj Italiji.

'Nitko to ne radi kao Beckhamovi!!', 'Kakav otac, takav sin', 'Zašto je tako ogromno...Sviđa mi se kako nam daješ ono što želimo', 'Genetika 10/10, jednostavno nema promašaja u ovoj obitelji', 'Ne mogu odlučiti tko je bolji', nizali su se komentari ispod objave.

Cruz je u objavi pokazao i svoju devet godina stariju djevojku Jackie Apostel, koju je poljubio u obraz. Uz fotografije, podijelio je i video u kojem se vidi kako Beckhamovi uživaju u izradi tjestenine. Na odmoru im se pridružio i njegov dvije godine stariji brat Romeo, koji također redovito pokazuje svoje isklesano tijelo.

Nedavno se i Victoria na svojim društvenim mrežama pohvalila zajedničkim obiteljskim fotografijama, a uz njih je podijelila i nekoliko izazovnih fotki svog supruga. Na fotografijama se može primijetiti da s njima na odmoru nije najstariji sin Brooklyn (26). Na jednoj od objava Cruz je pak pozirao u bijelim Prada hlačicama, istima kakve je njegov otac nosio 2024. u Positanu.

Foto: Instagram