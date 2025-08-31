Idealni uvjeti: Ovo su biljke koje trebate posaditi na jesen

S promjenom godišnjeg doba i dolaskom rujna vrtovi i polja ulaze u novu fazu. Jesen donosi bogatu berbu, ali i razdoblje sjetve i sadnje kultura koje uspijevaju u hladnijim mjesecima. Dok se plodovi voća i povrća prikupljaju i spremaju za zimnicu, započinju i pripreme tla za nove nasade.

U ovom razdoblju još se mogu posaditi jagode, a istodobno se siju i sade različite vrste jesenskog i zimskog povrća. Berba je u punom jeku, a pripremaju se salate, pekmezi, marmelade, sokovi, kompoti, ajvar, želei i druge prerađevine, piše Agroklub.

U plastenicima i staklenicima obavlja se berba te uklanjaju biljni ostaci, dok se na otvorenim površinama obrađuje tlo i priprema za sjetvu povrtnih i ratarskih kultura. Sadnju većine voćnih vrsta zasad je potrebno odgoditi jer razdoblje nije pogodno.

Što se sije i sadi?

Osim povrća, rujan je pogodan za sadnju i sjetvu ljekovitog, začinskog te ukrasnog bilja. U vrtovima su dobar izbor rabarbara, špinat, zelena salata, matovilac, rikola, razne azijske salate, rotkvica, repa, daikon, rotkva, blitva, kineski kupus, cvjetača, pak choi, cikorija, peršin, ljubičasta brokula i druge vrste.

Foto: 123RF

Prednost imaju jesenske i zimske sorte otpornije na niže temperature. Brzo rastuće kulture poput rotkvica, repe, cikle i korabe posebno su prikladne jer im je vegetacija kratka. Kraj rujna idealan je i za sjetvu luka svibanjskog srebrenca.

Povrće posađeno krajem kolovoza sada je sigurnije jer su dani kraći i smanjuje se rizik od prerane cvatnje. Rujanska sjetva nevena, nigela, ukrasnog maka ili različka osigurava rano cvjetanje na proljeće, a vrijeme je povoljno i za kamilicu.

Sjetva u plastenicima

U zaštićenim prostorima najčešće se siju zelena salata i špinat. Zbog nižih temperatura biljke troše manje vode, pa je potrebno smanjiti zalijevanje. Različite vrste kelja mogu uspješno prezimiti i započeti vegetaciju već vrlo rano u proljeće.

Foto: Iakov Filimonov

Krumpir se u ovom razdoblju mora izvaditi, dok glavice kupusa i kelja mogu ostati na polju. Postavljanjem agrotekstila moguće je zaštititi biljke i produžiti berbu. Kod kelja pupčara preporučuje se prikratiti vrh radi boljeg razvoja glavica.

Važna je i sjetva pokrovnih usjeva. Gorušica se može koristiti kao zeleni malč, a mladi listovi imaju vrijednost i u kulinarstvu. Za poboljšanje tla preporučuju se facelija, poljski grašak i različite vrste žitarica.