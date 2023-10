Šljokice kao simbol glamura: Od šminkerskih trikova do haljina posutih zvijezdama

Vizualni efekti kao da nas vizualno zavode, volimo ih na šminki, ali i odjeći. Modni dizajneri koriste snažne akcente kako bi silueti dali taj poseban efekt, a to vrijedi i za jednostavne krojeve kao što su sakoi i haljine ravne forme. Inspiraciju pronalaze u kazališnim kostimima koji moraju biti upečatljivi.

Kad je riječ o kombiniranju za party, mnogo toga je atraktivno i zanimljivo, pa i 'gomilati' šljokice. Baš zato nije pretjerano kombinirati sako i haljinu visokog sjaja, sve skupa daje impresivan dojam.

Vrijeme slavlja polako dolazi, pa je sada pravi trenutak za provjeru što i kako se dešava na planu party stila. Od glave do pete, takve su ideje modnih dizajnera i brendova diljem svijeta, kad je riječ o impresivnoj silueti.

Mnogi donose male haljine ili kombinezone koji imaju efektni look, no umjesto dubokog dekoltea, tu su polu-dolčevite. Ovaj stil licu daje sjaj, odličan je to moment i za one koje ne vole neke komplicirane krojeve.

Kozmetičke kuće prate ritam - upravo se pripremaju predstaviti glam look diljem svijeta, parfumerije će uskoro zabljesnuti pod utjecajem tih božićnih kolekcija. Advent je pravo vrijeme da u svoja popularna sjenila mat teksture ubace nešto od šljokica i tako nam pomognu kreirati onaj poseban izgled. Šljokice oku daju dimenziju glamura, ono izgleda življe i veselije, budno. Taj trik često koriste i vizažisti pa u kut oka pažljivo apliciraju nešto od takve teksture, koja zapravo služi kako bi naglasili pogled.

Pošto u svijetu mode i ljepote sve više raste svijest o ekološkim aspektima korištenja šljokica, razvijaju se razne alternative - do sada su nam bile dostupne samo one s mikroplastikom. No, u novije vrijeme, ekološki protokoli razvijaju modernije varijante.

Inače, DIY projekti donose načine kako ih napraviti kod kuće - usitnite aluminijsku foliju i utopite u ljepilo. Tako možete urediti neku traper jaknu ili drugi kruti materijal. Naravno, to ne ide na lice, već su tu make-up trikovi s ljepilom za trepavice, koje može na kožu.