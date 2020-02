Slomljene kosti opet će izrasti uz pomoć kombinacije lijekova

Dva već postojeća lijeka, CXCR4 antagonist i beta-3 andrenergični agonist, u kombinaciji potiču rad matičnih stanica iz koštane srži te na taj način potiču zarastanje slomljene kosti, piše Daily Mail. Koktel lijekova već je testiran na štakorima gdje je potaknuo izrastanje nove kosti i ubrzao proces zacijeljivanja. Koktel se pokazao sigurnim i liječnici se nadaju započeti testiranja na ljudima.

Istraživanje je proveo londonski Imperial College i već u ranim fazama štakorima sa slomljenim kralježnicama ponovno su izrasle kosti kada su tretirani koktelom lijekova. Osim što je lijek pomogao stvaranje sasvim nove kosti, uspješno je zaliječio i napuknuća na kostima kuka i noge.

- Tijelo samo sebe popravlja cijelo vrijeme. Znamo da će slomljene kosti zacijeliti i da je za to potrebna aktivacija matičnih stanica iz koštane srži. No kada je oštečenje značajno, postoje ograničenja koliko tijelo može samo sebe zaliječiti. Nadamo se da ćemo kombincijom ovih lijekova, kao kod štakora, pojačati sposobnost našeg tijela za regeneraciju i za brži oporavak. U perspektivi, ovo istraživanje moglo bi dovesti i do novih tretmana koji će popravljati bilo kakve lomove na kostima - zaključila je koautorica studije, profesorica Sara Rankin.

