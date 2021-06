“Rekao mi je da ga se klonim.

Rekao mi je da ne pripadam ovdje.

Da sam ga barem poslušala.”

Slomljeni princ je druga knjiga u serijalu Royal, od dviju autorica koje izdaju pod pseudonimom Erin Watt.

Tokom proteklih godina, načitala sam se knjiga iz žanra YA s dozom erotike. Što sam starija, sve više postajem izbirljiva i zahtjevnija. Nakon trideset takvih knjiga, shvatila sam da su sve one skoro pa iste. Jedino se mijenjaju imena.

Ovaj serijal ima klasičnu karakterizaciju likova, ali ono što me toliko privuklo je stil pisanja kao i neočekivani obrati u knjigama. Na prvu mi se činilo kako će to biti stereotip, ali od srednjoškolskih spački, okrutnih namjera i strastvenih veza, došli smo do ubojstva.

Ellu smo upoznali kao snažnu, snalažljivu, hrabru i tvrdoglavu osobu. Ovog joj se puta u prsnom košu nalazi slomljeno srce. Nakon što je Reeda zatekla s djevojkom njegovog oca, sigurna je da ga nikada nije ni poznavala te naglo i bez najave odlazi iz palače obitelji Royal.

"Reedova izdaja živi u meni. Kola mi žilama poput crnog katrana i poput nezaustavljivog raka napada ono što mi je ostalo od srca."

Početak njihove priče bio je prepun stalnih sukoba i naizgled antipatije. Potom je prerastao u negiranje postojećih emocija i opiranju očite privlačnosti. Nakon mnogobrojnih razgovora i otkrivenih tajni, shvaćaju da su sličniji i više nego što si žele priznati. Odluče spustiti obrambene zidove i okušati se u romantičnoj vezi, koja im je izlet u nepoznato. Ipak, idila ne potraje te se krajem prve i početkom druge knjige, njihov odnos vraća na sami početak.

Braća Royal poznati su po svojoj ujedinjenosti i motu da je obitelj uvijek na prvom mjestu, ali nakon Ellinog odlaska, odnosi su narušeni. Činjenica da se više ne nalaze na vrhu hijerarhije u školi, potaknula je druge da si uzimaju za pravo zlostavljati koga god požele.

"Pravila više ne postoje. Dok situacija u Aston parku, ali i u Royal palači eskalira, Reed jedino brine o Ellinoj sigurnosti i kako je vratiti “doma”.

Instinkt mi je iz sveg glasa vikao da će donijeti samo nevolje. No pogriješio je. Nije nosila nevolje. Ja sam. I još uvijek to činim."

Callum uz pomoć istražitelja ulazi Elli u trag i uspješno koristi svoje metode nagovaranja kako bi se vratila. Njezin povratak donese određeni mir u obitelj Royal, ali Reedu daje doznanja kako je između njih gotovo.

Svjestan je koliko ju je povrijedio, ali ne odustaje u namjeri da joj dokaže koliko se kaje i da mu pruži drugu priliku.

Osim problema unutar zidova palače, Ella se mora suočiti s tračevima koji kolaju školom. Pošto je Jordan zauzela kormilo Aston parka, Ella je sada otvorena meta. Osoba nižeg društvenog statusa, djevojka koja je striptizom zarađivala novac kako bi se mogla prehraniti nakon smrti majke sada je na nišanu gotovo svake osobe koja pohađa ovu školu. Iako Ella izvana izgleda kao djevojka koja može sve podnijeti, iznutra se slama i mržnja prema toj ustanovi i ljudima je sve veća.

Hoće li Ella smognuti snage i oprostiti Reedu?

Hoće li odnosi u obitelji Royal biti kao nekada?

Hoće li netko stati na kraj zlostavljačima Aston Parka?

To su samo neka od mnogobrojnih pitanja na koja ćete dobiti odgovor ako pročitate drugu knjigu.

Mogu reći da mi je ovo jedan od omiljenih serijala iz žanra Young adult. U prvoj knjizi smo imali prilike upoznati Ellu i njezin život koji nije bio lagan, no život Reeda i ostalih članova obitelji Royal je nekako ostao u magli pod plaštem misterioznosti. U djelu “Slomljeni princ” autorice stavljaju naglasak na Reedov život, njegove pogreške i ožiljke iz prošlosti. Pružaju nam malo širi uvid u njihovu situaciju i razloge zašto toliko vjeruju da unište sve što dotaknu.

Neću vam previše dužiti s ovom recenzijom jer jedva se suzdržavam da ne nabacim koji spojler. Imate moju preporuku. Ako tražite neko štivo za razbibrigu, a koje opet ima dinamičnu radnju i zanimljive likove, ovo je pravi izbor za vas. Autorice su majstorski odradile posao.

Izdavač ove Young adult knjige je naš dragi Stilus. Knjiga ima oko 330 stranica i godina izdanja je 2018.

Nadam se da ćete uživati u čitanju!

Čitamo se.

Recenzije knjiga Hermine Stefanović možete pratiti i na blogu Dva boema.