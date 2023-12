Slova mi nisu savršena: 'Pišem rukom i jedva čekam knjigu’

Tri važne stvari: Ljubav. Iskrenost. Zahvalnost.

Jedna "obična" Facebook objava nije obična kad znamo da ju je rukom, odnosno jednim prstom, ispisao Riječanin Jan Bolić (28), koji je gotovo nepokretan. Mladić koji zbog dijagnoze spinalne mišićne atrofije život provodi u kolicima ne predaje se, unatoč problemima s kojima se svaki dan susreće. Piše knjige te pisanjem hrabri sebe i nadahnjuje druge.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata/pixsell

- Naš dragi Jan Bolić sam je napisao ovu listu životnih prioriteta. Svi koji znate ovog divnog mladog čovjeka i pisca, znate da zbog bolesti piše svoje knjige samo jednim prstom. Konačno je pronađen lijek prije nekoliko godina koji usporava i olakšava bolest te je Janu odobren. Presretna sam kad sam vidjela ovu poruku, lijepi Janov rukopis. Što se tiče poruke, trebalo bi je isprintati i zalijepiti, primjerice na izlazna vrata s unutarnje strane da je stalno gledamo i nikad ne zaboravimo - opisala je na Facebooku njegova prijateljica Jasmina Reis.

- Konkretno, nisam pisao po papiru. Ovo je zaslon na dodir. Ali imam i na papiru nekoliko citata. Inače, volim biti kreativan i stvarati. Nažalost, prije sam mogao i crtati i sve. A danas samo tipkam jednim prstom. No počeo sam sad i pisati ovakve ilustracije. Jako mi je drago da se ljudima sviđa. A beskrajna podrška svih koji me prate i čitaju mi je najveća nagrada za sav trud - piše nam Jan i dodaje:

- Jedan dan sam sanjao da bih mogao tako napraviti knjigu mojih misli i inspirativnih citata o životu. I to mi je sad cilj, raditi motivirajuće poruke za ljude. Inspirirala su me slova. A i to sam vidio kod autora Sandro telling story.

Upravo zbog bolesti s kojom živi, Jan je naučio kako živjeti polako i proživjeti svaki trenutak. I pomaknuti svoje granice.

- Moja napisana slova nisu ravna i savršena, ali nije ni život uvijek savršen. Nekad je teško, a nekad lako. Gore-dolje. Takva su i moja slova. Veća i manja. Malo gore, malo dolje - sa smiješkom objašnjava Jan.

Posljednja knjiga u koju je pretočio svoje misli i objedinio je pod naslovom “Dan po dan” zapravo su zapisi o trenucima koje je proživio nakon što je na samom kraju epidemije obolio od korone i bio životno ugrožen. Rekao nam je tad kako je shvatio da živi tako da ne razmišlja o sutra i uzima sve ono najbolje - danas.