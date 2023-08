Jan Bolić može micati samo dva prsta, a objavio je sedmu knjigu

Nešto više od godinu dana trebalo je piscu Janu Boliću (28) iz Rijeke kako bi u knjigu pretočio misli koje je objedinio pod naslovom "Dan po dan".

- To su moji zapisi o životu. Moja razmišljanja, misli i stavovi o životu. Pisao sam i o životnim trenucima koje sam proživio. O boli. Sreći. Inspiraciji. Knjigu mogu svi čitati. Baš kao i svaki put, pisao sam je jednostavno i razumljivo. Iskreno. A posvetio sam je ljudima koji nikad ne odustaju. Zato sam joj dao ime Dan po dan. Tako ja živim. Ne razmišljam o sutra, uzimam sve ono najbolje danas - priča Bolić koji je inspiraciju za svoje novo djelo prikupljao oporavljajući se od korona virusa kojim se zarazio na samom kraju epidemije.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Uz postojeću dijagnozu spinalne mišićne atrofije, oporavak nije bio nimalo jednostavan. No upravo zbog bolesti s kojom živi, Jan je naučio kako živjeti dan po dan i proživjeti svaki trenutak.

- Kada sam skoro preminuo shvatio sam da ne treba čekati ni trenutak više. Tada sam i objavio prvu knjigu. Živjeti sa SMA tip 2 nije lako. Lagao bih kad bih rekao da je. No moja bolest nije tragedija. Ja nisam nikad dopustio biti žrtva. I nikad neću biti žrtva. Živim normalno kao i svaki drugi čovjek. Uostalom, svakome su njegovi problemi najteži. Ja ne mislim da je meni teže nego vama. Nisam nikad to tako shvaćao. Imam bolest, da, ali ona mi je kao nešto usputno. Živim normalno, sa mnom treba biti netko 24 sata, tako da su mama i moja baka uvijek uz mene. Prepreka ima, možda najveća prepreka je ova država koja ne pomaže previše - istaknuo je Bolić dodajući kako mu nije osobito teško pronaći inspiraciju.

- Inspiraciju crpim iz života. Ja sam sretan. Imam svoj život koji živim. Život je dar. Mi sami odlučujemo kako ćemo živjeti. Mogao sam se zatvoriti u kuću i kukati zašto imam bolest ili sam mogao uzeti sve ono drugo što mi život pruža. A pruža mi jako puno lijepog. Uzimam sve ono lijepo što mi pruža. Da nisam dobio ovu bolest ne bih nikad znao što je vrijedno u životu i ne bih nikad bio ovo što sam danas. Nije mi teško napisati knjigu. Imam ponekad poteškoća, u smislu da mi nedostaje motivacija, no to je vrlo rijetko. No, dok sam pisao ovu knjigu, proživio sam i neke teške životnu trenutke. Za Novu godinu zarazio sam se koronavirusom koji nije prošao tako lako. Završio sam u bolnici i na respiratoru nekoliko dana. Sve je na kraju prošlo u redu. Nisam dobio ni upalu pluća, ali virus je izmorio moje tijelo. Dugo mi je trebalo da se oporavim i vratim snagu. Još uvijek imam posljedice. Kad mi se to dogodilo, samo sam se brinuo hoću li preživjeti jer moram završiti knjigu. I eto je sada! Završio sam je i objavio. Zato mislim da je ovo posebna knjiga. Jer, nakon svega, uvijek bude dobro - kaže Bolić koji je uz četiri knjige o svom životu objavio i dva kriminalistička romana, dok mu je prva izdana knjiga bila zbirka poezije.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Zapravo nisam oduvijek znao da ću biti pisac. Sa 16 godina sam počeo osjećati tu potrebu za pisanjem. Zapisivao sam svoje misli. Tek kada sam objavio prvu knjigu poezije, shvatio sam da je pisanje moj poziv. Pisanje je zapravo odabralo mene. Danas ne mogu zamisliti život bez pisanja. Bilo je i uspona i padova, pisanje nije baš lako. Nekoliko puta sam htio odustati. No, uvijek su tu moji brojni čitatelji, kojih je sve više, koje ne smijem iznevjeriti. Njihova podrška mi je najvažnija i sve ima smisla na kraju, samo zbog njih. Pisanje mi je donijelo neke nevjerojatno lijepe trenutke u životu kojih ću se zauvijek sjećati. Danas živim ono što sam nekad sanjao - istaknuo je Bolić čije su misli inspiracija mnogima koji prolaze teške trenutke te mu se ljudi često javljaju kako bi mu zahvalili na mislima koje je podijelio i kojima je osnažio druge.

Kaže kako njegov um nikad ne miruje, pa tako i sada priprema nove projekte, no budući da u rujnu počinje promocija knjige Dan po dan, želi dovršiti taj projekt prije nego se u potpunosti posveti sljedećem.