Početak sezone grijanja donosi povećan rizik od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom. Provjerite savjete za sigurno korištenje trošila i prostorija tijekom zimskih mjeseci
Smanjite rizik za požar: Savjeti za sigurnu sezonu grijanja
Civilna zaštita MUP-a objavila je savjete za sezonu grijanja. Naime, dolaskom hladnijih dana počela je sezona grijanja, što povećava opasnost od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom.
Neispravni i neodržavani dimnjaci i plinska trošila mogu imati teške posljedice za korisnike koji često nisu ni svjesni da se nalaze u životnoj opasnosti. Prije korištenja trošila potrebnih za zagrijavanje stambenih, poslovnih i gospodarskih prostorija, potrebno je poduzeti preventivne radnje i aktivnosti kako bi se izbjegle opasnosti i neželjene posljedice.
Kako bi se povećala sigurnost potrebno je obavezno servisirati plinska trošila i trošila na tekuća goriva (plamenici, protočni bojleri) koja koristimo, i to uz angažman ovlaštenog stručnog servisera.
Također je potrebno obaviti i redoviti pregled dimnjaka barem jednom godišnje, također od ovlaštene i stručne osobe, dok se izvanredni pregled dimnjaka treba provoditi prilikom svake promjene uređaja za loženje ili svake promjene goriva.
Kako bi sezona grijanja prošla bez poteškoća i kako bismo učinili svoj dom sigurnim, donosimo kratke savjete i preporuke za ispravno korištenje trošila i prostorija za vrijeme zimskih mjeseci:
- redovito prozračujte prostorije u kojima koristite plinska trošila ili peći za grijanje (kuhinje, kupaonice, kotlovnice, garaže i sl.)
- redovito servisirajte kućanske aparate koji rade na plin, a instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih trošila prepustite isključivo ovlaštenim stručnjacima
- provjerite sustav centralnog grijanja
- obavezno jednom godišnje angažirajte ovlaštenog dimnjačara za pregled dimnjaka
- prije dužeg izbivanja iz doma zatvorite plin na glavnom priključnom ventilu
- ne palite krute energente u kućištima za gorivo
- prilikom korištenja peći ili kamina vodite računa o sigurnom okruženju oko peći ili kamina, da nema zapaljivih tvari
- nemojte bacati vrući pepeo u kontejnere za smeće ili druga odlagališta, jer prikupljeni pepeo može sadržavati (oku nevidljivi) žar te izazvati požar i nakon 24 sata
- tople peći na ulje nemojte ponovno uključivati dok se potpuno ne ohlade
- plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali
- ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris odmah isključite plin
- ako osjetite miris plina ODMAH napravite propuh, evakuirajte ljude, ništa ne palite niti uključujte, zovite vatrogasce, po mogućnosti stavite objekt u beznaponsko stanje isključivanjem električne struje na glavnoj sklopki, ali izvan ugrožene zone
- ne zaključavajte kupaonicu ako se tuširate i koristite plinski bojler, kako bi vam se u slučaju trovanja mogla brzo pružiti pomoć
- u svaku prostoriju s ložištem (gdje je peć, plinski bojler…), postaviti detektor ugljikovog monoksida (CO-detektor), sukladno uputi proizvođača uređaja, koji ima funkciju trenutnog otkrivanja i dojave povišene koncentracije ugljikovog monoksida (CO)
- pri uključivanju u rad kuhinjske nape, otvaranjem prozora osigurati dotok svježeg zraka (kisika) u prostoriju (u suprotnom, pogotovo ako je naknadno kupljenja napa većeg kapaciteta i/ili je ugrađena nova stolarija koja bolje brtvi-dihta, zbog podtlaka kojeg uključena napa može stvoriti svojim radom u prostoriji, postoji opasnost usisa (povrata) izgarnih plinova iz dimnjaka)
Obavezno pozovite dimnjačara:
- ako dimnjak dobro ''ne vuče''
- kada se u prostoriji glatke površine orošavaju - vlaže (moguće je da se radi o povratu dimnih plinova)
- ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi, takav problem može biti povezan s dimnjakom
- ako se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega.
