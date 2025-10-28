Obavijesti

MUP OBJAVIO PREPORUKE

Smanjite rizik za požar: Savjeti za sigurnu sezonu grijanja

Početak sezone grijanja donosi povećan rizik od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom. Provjerite savjete za sigurno korištenje trošila i prostorija tijekom zimskih mjeseci

Civilna zaštita MUP-a objavila je savjete za sezonu grijanja. Naime, dolaskom hladnijih dana počela je sezona grijanja, što povećava opasnost od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom.

Neispravni i neodržavani dimnjaci i plinska trošila mogu imati teške posljedice za korisnike koji često nisu ni svjesni da se nalaze u životnoj opasnosti. Prije korištenja trošila potrebnih za zagrijavanje stambenih, poslovnih i gospodarskih prostorija, potrebno je poduzeti preventivne radnje i aktivnosti kako bi se izbjegle opasnosti i neželjene posljedice.

Radiator and thermostat
Foto: Hauke-Christian Dittrich/DPA/Ilustracija

Kako bi se povećala sigurnost potrebno je obavezno servisirati plinska trošila i trošila na tekuća goriva (plamenici, protočni bojleri) koja koristimo, i to uz angažman ovlaštenog stručnog servisera.

PAMETNO ČIŠĆENJE 10 dnevnih navika uz koje će čišćenje doma postati 'pjesma'
10 dnevnih navika uz koje će čišćenje doma postati 'pjesma'

Također je potrebno obaviti i redoviti pregled dimnjaka barem jednom godišnje, također od ovlaštene i stručne osobe, dok se izvanredni pregled dimnjaka treba provoditi prilikom svake promjene uređaja za loženje ili svake promjene goriva.

Obitelj Đurić iz Galižane: ‘Koštice masline bolje griju od plina i nafte, a s njima je i jeftinije’ 00:56
Obitelj Đurić iz Galižane: ‘Koštice masline bolje griju od plina i nafte, a s njima je i jeftinije’ | Video: 24sata/Video

Kako bi sezona grijanja prošla bez poteškoća i kako bismo učinili svoj dom sigurnim, donosimo kratke savjete i preporuke za ispravno korištenje trošila i prostorija za vrijeme zimskih mjeseci:

  •     redovito prozračujte prostorije u kojima koristite plinska trošila ili peći za grijanje (kuhinje, kupaonice, kotlovnice, garaže i sl.)
  •     redovito servisirajte kućanske aparate koji rade na plin, a instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih trošila prepustite isključivo ovlaštenim stručnjacima
  •     provjerite sustav centralnog grijanja
  •     obavezno jednom godišnje angažirajte ovlaštenog dimnjačara za pregled dimnjaka
  •     prije dužeg izbivanja iz doma zatvorite plin na glavnom priključnom ventilu
  •     ne palite krute energente u kućištima za gorivo
  •     prilikom korištenja peći ili kamina vodite računa o sigurnom okruženju oko peći ili kamina, da nema zapaljivih tvari
  •     nemojte bacati vrući pepeo u kontejnere za smeće ili druga odlagališta, jer prikupljeni pepeo može sadržavati (oku nevidljivi) žar te izazvati požar i nakon 24 sata
  •     tople peći na ulje nemojte ponovno uključivati dok se potpuno ne ohlade
  •     plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali
  •     ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris odmah isključite plin
  •     ako osjetite miris plina ODMAH napravite propuh, evakuirajte  ljude, ništa ne palite niti uključujte, zovite vatrogasce, po mogućnosti stavite objekt u beznaponsko stanje isključivanjem električne struje na glavnoj sklopki, ali izvan ugrožene zone
  •     ne zaključavajte kupaonicu ako se tuširate i koristite plinski bojler, kako bi vam se u slučaju trovanja mogla brzo pružiti pomoć
  •     u svaku prostoriju s ložištem (gdje je peć, plinski bojler…), postaviti detektor ugljikovog monoksida (CO-detektor), sukladno uputi proizvođača uređaja, koji ima funkciju trenutnog otkrivanja i dojave povišene koncentracije ugljikovog monoksida (CO)
  •     pri uključivanju u rad kuhinjske nape, otvaranjem prozora osigurati dotok svježeg zraka (kisika) u prostoriju (u suprotnom, pogotovo ako je naknadno kupljenja napa većeg kapaciteta i/ili je ugrađena nova stolarija koja bolje brtvi-dihta, zbog podtlaka kojeg uključena napa može stvoriti svojim radom u prostoriji, postoji opasnost usisa (povrata) izgarnih plinova iz dimnjaka)
Dreamstime
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA


Obavezno pozovite dimnjačara:

  •     ako dimnjak dobro ''ne vuče''
  •     kada se u prostoriji glatke površine orošavaju - vlaže (moguće je da se radi o povratu dimnih plinova)
  •     ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi, takav problem može biti povezan s dimnjakom
  •     ako se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega.

