Smanjite rizik za požar: Savjeti za sigurnu sezonu grijanja

Civilna zaštita MUP-a objavila je savjete za sezonu grijanja. Naime, dolaskom hladnijih dana počela je sezona grijanja, što povećava opasnost od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom.

Neispravni i neodržavani dimnjaci i plinska trošila mogu imati teške posljedice za korisnike koji često nisu ni svjesni da se nalaze u životnoj opasnosti. Prije korištenja trošila potrebnih za zagrijavanje stambenih, poslovnih i gospodarskih prostorija, potrebno je poduzeti preventivne radnje i aktivnosti kako bi se izbjegle opasnosti i neželjene posljedice.

Kako bi se povećala sigurnost potrebno je obavezno servisirati plinska trošila i trošila na tekuća goriva (plamenici, protočni bojleri) koja koristimo, i to uz angažman ovlaštenog stručnog servisera.

Također je potrebno obaviti i redoviti pregled dimnjaka barem jednom godišnje, također od ovlaštene i stručne osobe, dok se izvanredni pregled dimnjaka treba provoditi prilikom svake promjene uređaja za loženje ili svake promjene goriva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Obitelj Đurić iz Galižane: ‘Koštice masline bolje griju od plina i nafte, a s njima je i jeftinije’ | Video: 24sata/Video

Kako bi sezona grijanja prošla bez poteškoća i kako bismo učinili svoj dom sigurnim, donosimo kratke savjete i preporuke za ispravno korištenje trošila i prostorija za vrijeme zimskih mjeseci:

redovito prozračujte prostorije u kojima koristite plinska trošila ili peći za grijanje (kuhinje, kupaonice, kotlovnice, garaže i sl.)

redovito servisirajte kućanske aparate koji rade na plin, a instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih trošila prepustite isključivo ovlaštenim stručnjacima

provjerite sustav centralnog grijanja

obavezno jednom godišnje angažirajte ovlaštenog dimnjačara za pregled dimnjaka

prije dužeg izbivanja iz doma zatvorite plin na glavnom priključnom ventilu

ne palite krute energente u kućištima za gorivo

prilikom korištenja peći ili kamina vodite računa o sigurnom okruženju oko peći ili kamina, da nema zapaljivih tvari

nemojte bacati vrući pepeo u kontejnere za smeće ili druga odlagališta, jer prikupljeni pepeo može sadržavati (oku nevidljivi) žar te izazvati požar i nakon 24 sata

tople peći na ulje nemojte ponovno uključivati dok se potpuno ne ohlade

plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali

ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris odmah isključite plin

ako osjetite miris plina ODMAH napravite propuh, evakuirajte ljude, ništa ne palite niti uključujte, zovite vatrogasce, po mogućnosti stavite objekt u beznaponsko stanje isključivanjem električne struje na glavnoj sklopki, ali izvan ugrožene zone

ne zaključavajte kupaonicu ako se tuširate i koristite plinski bojler, kako bi vam se u slučaju trovanja mogla brzo pružiti pomoć

u svaku prostoriju s ložištem (gdje je peć, plinski bojler…), postaviti detektor ugljikovog monoksida (CO-detektor), sukladno uputi proizvođača uređaja, koji ima funkciju trenutnog otkrivanja i dojave povišene koncentracije ugljikovog monoksida (CO)

pri uključivanju u rad kuhinjske nape, otvaranjem prozora osigurati dotok svježeg zraka (kisika) u prostoriju (u suprotnom, pogotovo ako je naknadno kupljenja napa većeg kapaciteta i/ili je ugrađena nova stolarija koja bolje brtvi-dihta, zbog podtlaka kojeg uključena napa može stvoriti svojim radom u prostoriji, postoji opasnost usisa (povrata) izgarnih plinova iz dimnjaka)

Obavezno pozovite dimnjačara:

ako dimnjak dobro ''ne vuče''

kada se u prostoriji glatke površine orošavaju - vlaže (moguće je da se radi o povratu dimnih plinova)

ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi, takav problem može biti povezan s dimnjakom

ako se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega.