Smeđe i osušene hortenzije? Evo što im se zapravo događa

Hortenzije su prekrasne kada cvjetaju, ali izgledaju li vaše prilično smeđe i krhko? Ako vaše biljke trebaju malo njege, a niste sigurni odakle početi, došli ste na pravo mjesto jer imamo sve korisne savjete i trikove koji će vam pomoći.

Hortenzije su poznate po svojim velikim, prekrasnim cvjetnim glavama u grozdu, no čini se da mnogi vrtlari često ne znaju kako ih pravilno njegovati, što može spriječiti njihov cvat.

One u svibnju počinju ponovno rasti, a vrtlari ih često gnoje ili orezuju kako bi potaknuli veće cvjetove u budućnosti.

Heather Stoven s Državnog sveučilišta u Oregonu također je podijelila pravi razlog zašto hortenzije ponekad izgledaju lošije nego inače.

Heather je otkrila dva vrtlarstva zadatka koja treba izbjegavati, pa je preporučila da izbjegavate orezivanje jer će rezultat toga bit bujan novi rast koji će biti osjetljiv na daljnja oštećenja od toplinskih valova kasnije tijekom ljeta.

Također izbjegavajte gnojidbu jer višak gnojiva može privući štetočine na biljku.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Možda se čini očiglednim gnojiti biljke kako biste dobili više cvjetova, no prema Heather, sada kada je svibanj, previše je rano za hranjenje hortenzija. Gnojidba hortenzija sada dovest će do slabog rasta koji vjerojatno neće preživjeti vrućinu. Ne samo to, već će također privući insekte koji traže meke listove koje je lakše jesti.

Mnoge hortenzije već su formirale svoje cvjetne pupoljke, a orezivanje sada može dovesti do uklanjanja tih pupoljaka, što znači da nećete imati cvjetove uopće.

Orezivanje će stresirati biljku dok ona zapravo raste, što će dodatno uzrokovati oštećenja.

Međutim, prema stručnjaku, hortenzije su biljke koje puno piju zbog svojih velikih listova koji brzo gube vodu. Kao rezultat toga, najveća pogreška koju mnogi vrtlari prave je to što ih ne zalijevaju dovoljno u svibnju. Ključno je pravilno zalijevati hortenzije kako bi se pomoglo uspostavi jakih korijena, tako da mogu zadržati više vode kada ljeto stigne.

Ako hortenzije ne dobivaju dovoljno vode dok rastu novi korijeni, biljka neće biti dovoljno snažna da raste cvjetove, a može čak i uginuti ako je pod previše stresa.

Heather govori da ako u tlu nema dovoljno vode ili ako se voda brže gubi u atmosferu nego što je može zamijeniti, biljka će umrijeti na onim dijelovima gdje voda ne može doći. Zato često vidimo smeđe, krhke rubove lišća. Također, visoke temperature same po sebi mogu uzrokovati smrt tkiva.

Prema Heather, najbolji način da pomognete hortenzijama u ovom trenutku je da ih temeljito zalijevate i održavate tlo vlažnim. Međutim, morate paziti da zalijevate u pravo vrijeme.

Foto: Arkady Chubykin/arkadiic@mail.ru

Bolje je zalijevati hortenzije ujutro jer će toplije vrijeme kasnije tijekom dana uzrokovati isparavanje vode, što znači da veliki postotak vlage neće stići do tla.

Zalijevanje hortenzija ujutro omogućuje im da učinkovitije upijaju vodu i osigurava da su korijeni vlažni tijekom cijelog dana, što će im pomoći da rastu jače i zdravije.

Heather je savjetovala da zalijete biljke temeljito prije nego što nastupe vrućina kako bi korijenski sustav bio dobro navlažen.

Ako odaberete pravo vrijeme za zalijevanje hortenzija i to radite dosljedno, osigurat ćete da ove prekrasne biljke rastu do svog punog potencijala, čime ćete dobiti mnogo velikih i lijepih cvjetova kad stigne ljeto.