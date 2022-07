Kiropraktika nije regulirana kod nas, a neki završe samo tečaj

Namještanje atlasa je vrlo koristan i zdravstveno učinkovit zahvat ako se obavlja iz medicinski opravdanih razloga i ako ga obavljaju dobro osposobljeni specijalisti. No, to je jedan od najozbiljnijih zahvata u kiropraktici, koji smiju raditi isključivo kiropraktičari koji su dodatno specijalizirani za to, a ne osobe koje nisu imale prethodno medicinsko ni kiropraktičarsko znanje prije nego što su se nabrzinu educirale na nekim kratkim tečajevima za namještanje atlasa. S obzirom da nekonvencionalna medicina u Hrvatskoj nije do kraja regulirana, možemo reći da imamo sreće da se tako nešto sa smrtnim posljedicama dosad nije desilo i kod nas, no imali smo raznih pritužbi na taj zahvat – kaže Vedran Korunić, predsjednik Hrvatskog udruženja za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu (HUPED), strukovne organizacije iscjelitelja i terapeuta Hrvatske koja djeluje od 2000. godine, sa zadatkom kontrole i podizanja kvalitete usluga iscjelitelja i terapeuta u Hrvatskoj, komentirajući slučaj koji je ovih dana šokirao Srbiju.