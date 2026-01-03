Zbog nevremena došlo je do zastoja u prometu, osobito u podvelebitskom području. Temperature su naglo pale - u Rijeci su se spuštale i do minus 15 stupnjeva, a bura je pojačala osjećaj hladnoće
Snijeg je zabijelio Kvarner, u Rijeci je bilo minus 15 stupnjeva
Kvarner je iznenadila prava zimska oluja, pisao je Večernji list 3. siječnja 1979. Nakon lijepog i sunčanog dana, 1. siječnja naglo se pogoršalo vrijeme i navečer je počela snježna mećava praćena burom. Snijeg je zabijelio ne samo Gorski kotar nego i obalna područja Kvarnera, uključujući Rijeku i Opatiju, što je rijedak prizor.
