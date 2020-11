Par je bio vidno zabavljen te su se smijali do suza dok je iza njih sjedila djevoj\u010dica\u00a0Adeline, hvataju\u0107i Karu za ruku za vrijeme cijelog leta.

Mo\u017ee se vidjeti kako je dijete hvata za ruku sa sjedala i kako je uporno sti\u0161\u0107e\u00a0i hvata.

A Karau o\u010dito nije smetalo to \u0161to radi\u00a0- te je\u00a0snimala smiju\u0107i se\u00a0dok ju je curica entuzijasti\u010dno 'pipkala' guraju\u0107i ruku u mali prostor izme\u0111u sjedala i prozora.

Video je pregledan nevjerojatnih 11,9 milijuna puta otkako ga je ju\u010der prenijela na TikTok. U opisu videa Kara ka\u017ee:

'Zvala se Adeline i nadam se da \u0107e ovo\u00a0vidjeti i njena mama.'

Mnogi su ljudi pohvalili\u00a0njezinu reakciju, a jedna je \u017eena komentirala: 'HVALA u ime mama svugdje \u0161to ste mogli prona\u0107i radost u ovakvoj situaciji.'

'Svijet treba vi\u0161e ovakvih ljudi' - rekla je druga majka.

Jo\u0161 je jedna osoba dodala: 'Ljudi dobrog srca samo se\u00a0smiju dje\u010djim glupostima.\u00a0Volim to vidjeti.'

Tre\u0107i je komentirao: 'Toliko ljudi mrzi roditelje s djecom u avionima ... Svi\u0111a mi se\u00a0\u0161to ste joj samo dopustili da bude dijete.'

Ali drugi su rekli da je Kara trebala upozoriti roditelja ili re\u0107i djetetu da se lo\u0161e pona\u0161a.

Jedna je osoba komentirala: 'Ne, hvala .... Sljede\u0107i put obavijestite roditelje.' S time su se slo\u017eili i drugi, a jedan je bio posebno iziritiran ovakvom reakcijom, rekav\u0161i: 'Ovakvo pona\u0161anje poru\u010duje djetetu da je u redu dodirivati strance bez njihovog dopu\u0161tenja. To je prakti\u010dki poticanje da napada ljude, ne znam kome je to OK.'

\u00a0