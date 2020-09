Snovi o mrtvima i umiranju su zapravo ogledalo vaše duše

San o smrti upozorava i na probleme s bližnjima. Kad sanjamo poznanika ili prijatelja kako umire, treba se zapitati što se može poboljšati u odnosu s njim

<p>Snovi o smrti nisu strašni glasnici smrti u našoj okolini. Oni pokazuju da je u nama nešto mrtvo, a sanjač, kad se probudi, mora razmisliti tko ili što ga u životu rastužuje te što bi zaista želio promijeniti. Snovi o smrti često ostavljaju neugodan osjećaj, a bila riječ o vlastitom umiranju, smrti u obitelji ili u krugu prijatelja, na temelju tisuća i tisuća snova doznajemo kako takvi snovi nikada ne najavljuju tjelesnu smrt. </p><p>Snovi o mrtvima i umiranju rijetko se odnose na nekog drugoga, oni uvijek upućuju na vlastite unutarnje borbe i osjećaje. No oni ne znače ništa drugo nego to da je nešto psihički mrtvo, da nema života u našem odnosu prema ljudima o kojima sanjamo da su umrli. Najčešće se pojavljuju snovi u kojima se govori o smrti, sami dolazimo na vlastiti sprovod ili oni u kojima moramo umrijeti. </p><p>Događa se, kažu stručnjaci, da snove o smrti, nakon što se probudimo, jednostavno ne razumijemo. Stoga se moramo zapitati zbog koga ili čega smo tužni. U starijoj životnoj dobi ljudi sanjaju smrt kao fizičku osobu koja dolazi po njih u sobu u kojoj spavaju. U snovima nisu rijetki ni slučajevi primanja vijesti o nečijoj smrti.</p><p>Ona je najčešće jezgrovita i lakonska, ali je i vrlo neobična. Vijest o smrti zapravo znači kako psiha našoj svijesti govori da umire neki sadržaj koji je obilježen imenom pokojnika. To je ime često nepoznato. Sanjamo li sprovod, najvažnije je sjetiti se tko ili što je u lijesu. </p><p>Ako sanjač, nakon što se probudi, to shvati, on mora odlučnije sagledati što treba poduzeti kako bi počeo jasnije živjeti svoj život, odnosno kako bi nešto promijenio. Snovi o smrti često upućuju na to da duboko u nama prebiva doživljaj umiranja, opraštanja ili gubitka, a oni nas u svojoj mračnosti i tajanstvenosti možda ipak vode u neki viši život, odnosno neku višu spoznaju o nama samima.</p><p>Od snova o smrti neugodniji su samo snovi o truplima. To je nešto posve mrtvo, nešto što je umrlo, ali sanjača još vuče ka sebi. Sanjač zato mora razmisliti što je odavno trebao "pokopati".</p><p>Tko u snu ide na groblje ili ga neuspješno pokušava pronaći, traži odgovor i savjet od onih koji su pod zemljom. Najčešće ih poznaje i od njih traži životne mudrosti i potrebna znanja.</p><p>Izgubite li dragu osobu, normalno je da ćete je mjesecima nakon toga sanjati, a to, kažu stručnjaci, ne skriva nikakvu poruku, nego je samo žaljenje za pokojnikom, s kojim su i "razgovori" vrlo česti.</p><p>Sanjač se često nađe u situaciji kad se netko pred njim utapa, pada u ponor ili koga ubija. Treba znati zašto upravo ta osoba pada u smrt, odnosno zbog kojih sanjačevih vrijednosti.</p><h2>Kad sanjamo o smrti, uzroka je bezbroj</h2><p>Snovi o pogrebu metafora su za rastanak od dijelova karaktera koje čovjek mora ostaviti iza sebe. Psiha priprema sanjača za nove životne izazove kako bi, ako se susretne s neshvatljivim problemima, bio naoružan za težak put bez ugrožavanja duše.</p><p>Čestim sanjanjem istog sna o smrti podsvijest ističe važnost onoga što smo izgubili. Kad sanjamo o smrti, uzroka je bezbroj, kažu stručnjaci. Možda je u nama umrla velika ljubav prema nečemu, iako si mi to svjesno ne želimo priznati. Katkad sanjač u snu nesvjesno ističe važnost onoga što više ne postoji, bilo to materijalno ili nematerijalno, tako da to sanja.</p><p>Često snovi o smrti čovjeku mogu duboko poremetiti psihu, osobito kad su u njima bliski ljudi pokojnici, jer čovjek želi zadržati ono što više ne postoji. Kad izgubimo voljenu osobu, kako bismo ostali psihički zdravi, u snovima se javlja taj naš dragi pokojnik koji nam govori kako moramo prihvatiti njihovu smrt. Na određen su način takvi "susreti" završetak neke stresne, teške i traumatične situacije.</p><p>San o smrti upozorava i na probleme s bližnjima. Kad sanjamo poznanika ili prijatelja kako umire, treba se zapitati što se može poboljšati u odnosu s njim.</p>