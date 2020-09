Evo 50 najčešćih motiva iz snova

Psiholozi su dali tumačenja 50 snova koji se često ponavljaju. Saznajte kako možete protumačiti san o seksu s bivšim, nesreći, zmiji, jatu ptica, ili o povratku u školu i ispitima za koje niste spremni

<p>Vaši snovi mogu biti poruka koja će vam pomoći, primjerice poruka o zdravlju, no nije ih uvijek lako protumačiti, pogotovo ako se javljaju kao noćna mora. No stručnjaci kažu kako mogu otkriti puno toga o vašem svakodnevnom životu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatne činjenice o snovima</p><p>- Većina nas koji se bavimo mentalnim zdravljem ima eklektičan ili inkluzivan pristup u pomaganju klijentima u tumačenju snova, pri čemu koristimo mnoge tehnike, a ne samo jednostavno tumačenje simbola vezanih uz ono što ste sanjali - kaže psihologinja dr. Arlene B. Englander. No postoje određeni snovi koji se često ponavljaju i mogu biti povezani s određenim problemima koje klijent pokušava riješiti, ili se mogu povezati s podsviješću.</p><p>Izdvajamo 50 takvih simbola, te njihovo osnovno tumačenje. Dakle, evo što znači ako sanjate da...</p><h2>Mučite se pronaći kupaonicu</h2><p>Prema riječima dr. Elise Robyn, to je uobičajeni san za žene akademske naobrazbe i zavidne karijere. Ovdje se obično radi o tome da žena ima previše posla i osjeća da ne možete pustiti konce iz ruku - kaže. Ovo je posebno čest san za žene koje imaju i djecu i ostarjele roditelje o kojima također brinu. Dakle, svakako ukazuje na stres, no snovi mogu pomoći i u tome da izbjegnete demenciju.</p><h2>Ispadaju vam zubi</h2><p>Prema terapeutkinji Cathy Lynn Pagano koja pripada Jungovoj školi psihoterapije, ovaj san znači da nismo u stanju probaviti ono što se događa u našem životu. Zubi simboliziraju početak procesa probave, a kad ispadnu, to znači da alati koje obično koristimo za razumijevanje i integriranje stvari u naš život više nisu dostupni ili korisni - pojašnjava.</p><h2>Izgubili ste se u kući </h2><p>Zapravo se radi o tome da sami ne možete odlučiti o tome u kojem smjeru trebate krenuti u životu, kaže psihički medij četvrte generacije Linda Lauren. Dakle, zato tražite odgovor u praznim sobama.</p><h2>Goli ste</h2><p>Obično se radi o osjećaju ranjivosti i nespremnosti da se suočite s nekim stvarima, kaže Robyn. Ponekad to može označavati i osjećaj slobode i nove početke. Ovisi o tome što se događa u snu, dodaje. </p><h2>Sanjate da ste dijete</h2><p>Kako se osjećate u snu? To je možda ključ tumačenja snova. Naime, osjećaji koji se jave možda su povezani s osjećajima koje ste imali tada, a koji se ponavljaju, Istraživanje tih osjećaja može biti vrlo korisno, kaže Englander.</p><h2>Netko vas progoni</h2><p>Bježiš od nečeg s čime se morate suočiti, kaže Lauren. Mnogi ljudi tako sanjaju jer se osjećaju progonjenima od jedne osobe, ili se kriju od nečeg što trebaju otkriti. Znači da se bojimo izlaganja. </p><h2>Kasnite ili propuštate avion / sastanak / poziv</h2><p>Robyn kaže da se ti snovi često javljaju kad morate rano ustati zbog nečega. To također može značiti da smo zabrinuti zbog nekog događaja i da smo zabrinuti kako će ispasti te bismo li uopće trebali prisustvovati, kaže. </p><h2>Vaš auto je pokvaren</h2><p>To znači da ćete promijeniti smjer, odnosno način na koji pokušavate doći do nečega. Naši nas automobili vode do naših ciljeva, a kad sanjamo da se oni kvare, to znači da način na koji pokušavamo postići svoje ciljeve treba popraviti, odnosno promijeniti, kaže Pagano. No prvo provjerite da se vaš automobil zaista nije pokvario te da mu nije potreban popravak, dodaje. </p><h2>Sanjate o padu (ili padate) iz kreveta dok spavate</h2><p>Lauren kaže da se to može dogoditi kad lucidno sanjate. To su snovi kad steknete određenu kontrolu nad snom i možete postati svjesni da sanjate. Lucidno sanjanje čini nam se kao da nismo čvrsto na Zemlji, pa se osjećamo kao da padamo. U osnovi je to san koji se kreće prebrzo i čini da se osjećate nesigurno, kaže.</p><h2>Sanjate nekoga tko vam je teško naudio</h2><p>Ljudi koji su preživjeli traume mogu sanjati o počiniteljima, isprva se osjećajući u bespomoćnom položaju, ali kako vrijeme prolazi oni mogu postajati sve jači i sposobniji za obranu kaže Englander. To može odražavati poboljšanje njihovog raspoloženja i osjećaja samopoštovanja kako napreduju u terapiji. Ukratko to je možda razlog zbog kojega prolazite kroz noćne more.</p><h2>Vratili ste se u školu, dolazi ispit, a niste učili</h2><p>Ovaj se motiv događa u snu kad smo zabrinuti zbog nečega što moramo učiniti, a nismo sigurni da smo spremni, primjerice zbog javnog nastupa ili intervjua za posao, kaže Pagano. Osjećamo se kao da nismo spremni za zadatak ili intervju i to nas zasljepljuje. </p><h2>Premještate se s mjesta na mjesto, okruženi čudnim ljudima i događajima</h2><p>Robyn snove koji naizgled nemaju kontekst naziva divljim snovima. Oni predstavljaju pokušaj integriranja mnogih aspekata našeg života, ili ukazuju na osjećaj da ih nismo u stanju integrirati, kaže. </p><h2>Kada letite u snu </h2><p>Letenje je načelno pozitivan motiv, kaže Lauren.To znači da dosežete svoje ciljeve. Postižete stvari koje ste naumili, što dovodi do uspjeha. Sve vam je otvoreno. To je tako pozitivno vrijeme kada sanjate o letenju.</p><h2>San o smrti</h2><p>To može biti zastrašujuće, i obično znači kraj nečega u vašem životu i novi početak, kaže Robyn.</p><h2>Sanjate da jedna konkretna osoba umire</h2><p>Sanjati da neka konkretna osoba u vašem životu umire ponekad može biti predosjećaj, kaže Robyn. No može imati i lakše značenje: - da ste svjesni da imate neke informacije koje će nekome pomoći da napreduje u životu, kaže Lauren. To nije nužno predosjećaj smrti, koji ljudi doživljavaju negativno San o tornadu vrlo je čest kod ljudi koji se često brinu oko nečega, pa tornado predstavlja tjeskobu i brigu koji su izvan kontrole. Ta briga i tjeskoba razarajuća su sila baš kao što je to i tornado. </p><h2>Sanjate da ste trudni </h2><p>Prema Lauren, to u snu poprima drugačije značenje, ovisno o vašem statusu veze. Ako niste vjenčani, to je želja, kaže ona. Ako ste u braku, to znači da bi to mogao biti strah.</p><h2>Vozite se ili ste u vozilu koje je izvan kontrole</h2><p>Obratite pozornost na to tko je za volanom, kaže Loewenberg. Ako ste to vi, riječ je o problemu koji pokušavate kontrolirati, pa san može biti znak da teško preuzimate kontrolu. Možda pokušavate preusmjeriti stvari u drugom pravcu, ali vam to ne ide?</p><h2>San da putujete</h2><p>Sanjati putovanje avionom, vlakom ili automobilom vrlo je velika stvar, posebno za mlade ljude, kaže Lauren. Označava želju za kretanjem, odnosno promjenama u vašem životu, kaže. Može značiti i pokušaj da ostanete u ravnoteži. </p><h2>Maštate o dobrim vremenima s bivšim partnerom</h2><p>To znači da ne možete prestati razmišljati o bivšem. Pogotovo to ne znači da vam se ta osoba želi vratiti, ili da biste trebali razmišljati u tom smjeru. Ponajprije, to znači da ste opsjednuti razmišljanjem o osobi s kojom ste se rastali, te da to još ne možete preboljeti.</p><h2>Borite se s bivšim</h2><p>Indikativno je da niste riješili nešto za što smatrate da ste pogriješili i niste se uspjeli ispričati. Argumenti koje iznosite u snu su obično povezani s našim žaljenjem, kaže Lauren.</p><h2>Upoznajete slavnu osobu</h2><p>Kad pokušava tumačiti snove vizije slavne osobe, Loewenberg kaže da je važno shvatiti što vam padne na pamet kad pomislite na tu slavnu osobu. Poruka koju vam donosi slavna osoba može se naći u naslovu pjesme ili možda u tekstu ili liku iz filma iz kojeg tu osobu poznajete, kaže. Postoji nešto što vaša podsvijest prepoznaje što se odnosi na vas i vaš život trenutno. </p><h2>Maštate o seksu</h2><p>Povezano je s izolacijom. Ako ste usamljeni, ovaj san bi mogao bi biti pokazatelj da se trebate više družiti u stvarnom životu.</p><h2>Imate noćne more</h2><p>Možda se tema snova svaki put promijeni, ali neprestano sanjate zastrašujuće snove. Noćne more koje su vrlo česte odražavaju duboki strah kojem se želimo obraćati ili ga oslobađamo kroz snove, kaže Robyn.</p><h2>Vaš vas partner vara</h2><p>Ako vas je partner varao u stvarnosti, Loewenberg kaže da to znači da nepovjerenje još uvijek postoji. Ako se to nikad ranije nije dogodilo u životu, to može reći nešto o vezi. Ako se čini da ovaj san dolazi niotkuda, u tom slučaju postoji nešto treće u vezi, ne nužno partner s kojim vas varaju.</p><p>Prije je to nešto drugo (posao, novorođenče, nogomet), što oduzima vrijeme i pažnju iz veze, a ostvaruje se drugdje. Osjećate se prevareno jer gubite zajedničko vrijeme i pažnju partnera. Ti su snovi dobri za vas jer osvjetljavaju problem koji trebate riješiti.</p><h2>U vašim snovima ima vode</h2><p>Kad god sanjate vodu, to su emocije, kaže Lauren. To ima veze s nečim novim što se mijenja i povezano je s emocijama. Ne znate je li to dobro ili loše, ali dolazi vrijeme snažnih emocija. </p><h2>Seksali ste se s nekim s kime ne biste smjeli</h2><p>Ako ste sanjali da se seksate s dečkom svoje prijateljice, ili suradnikom koji je u braku, to ne znači da potajno želite spavati s njima u stvarnom životu, kaže Loewenberg. Važno je podsjetiti se da su snovi simbolični, dodaje. Dakle, ne treba ih tumačiti doslovno. Dakle, to ne ukazuje da želite seks s tom osobom, već vam je potrebna psihološka podrška. Koje se osobine ističu kod te osobe koje bi vam mogle koristiti u životu trenutno?</p><h2>Čuvate neku tajnu</h2><p>Ako u snu čuvate tajnu koja se ne odnosi na vas u stvarnom životu, to može biti nešto o vama za što ne želite da drugi saznaju, kaže Loewenberg. Možda o sebi imate slabo mišljenje. Možda ste nesigurni. Možda je to osobno stajalište koje ne želite da drugi znaju o vama. Ako sanjate takvu vrstu snova, zapitajte se što to kod vas ne želite da netko zna. </p><h2>Varate partnera </h2><p>Kao i kod snova da partner vas vara, snovi o nevjeri bez ikakvog utemeljenja u stvarnosti govore nešto o vašoj vezi. Nešto vam podsvijest pokušava dati do znanja, kaže Loewenberg. Znate da ulažete previše vremena i energije u nešto što vam oduzima vrijeme od braka. Osvijestite to, jer bi moglo naštetiti vašim odnosima. </p><h2>Otkrili ste tajnu sobu</h2><p>Ovaj bi san ukazivao na aspekte koji su još neotkriveni ili nerazvijeni, kaže Poizner. Možda ste osoba koja je uvijek mrzila politiku, a muči vas nešto iz tog područja, ili te dosad bili posvećeni intelektualac, a podsvjesno se želite posvetiti vježbanju. Predstavlja i novi načini doživljavanja sebe, širenje interesa, područja djelovanja... Poruka je i da pogledate što je u sobi da biste dobili savjete o tome kako bi mogao izgledati vaš potencijal. </p><h2>Susret s izvanzemaljcima</h2><p>To je klasičan san iz sjene u kojem se javlja naše više ja, ili dio nas samih koji smo izbacili, kaže stručnjakinja za snove Kelly Sullivan Walden. Otkrivaju duboko ukorijenjeni strah od odbijanja, usamljenosti i vanzemaljskih odnosa. Možda se bojite izložiti svoje istinsko ja zbog straha da vas ne smatraju čudnim. Ako se vaš san odvija u svemiru, otvarate se univerzalnoj perspektivi izvan kratkovidnosti svakodnevnog života, iskorištavajući neistražena rješenja i inspiraciju. Ako naučite iskoristiti ove snove i ne budete toliko uplašeni, možete se prilagoditi višoj viziji koja će vam pomoći u vašim zemaljskim izazovima, kaže. </p><h2>U vašu kuću ulaze uljezi</h2><p>Taj uljez simbolizira neku vrstu negativnog elementa za koji smatrate da je upao u vašu uobičajenu rutinu ili narušio vaš duševni mir, kaže Loewenberg. Zapitajte se što se događa, što je promijenilo vašu rutinu i ušlo u vaše misli. To predstavlja vaš uljez, kaže. </p><h2>Negdje ste izgubili ili zaboravili svoje dijete</h2><p>Walden kaže da postoje dva tumačenja ovog sna. Novi ga roditelji mogu imati dok se pripremaju za odgoj djeteta, ali također može simbolizirati kreativni projekt koji treba njegovati. Vjerujem da je ovaj san alarmantan, jer pokušava privući našu pažnju kako ne bismo zaboravili brinuti se o djetetu u svom životu, kao i o djetinjem aspektu nas samih, kaže ona. Pokušajte se zapitati o novim projektima u svom životu i najboljem načinu da se pobrinete za sebe kroz bilo koji životni prijelaz koji možda doživljavate, predlaže.</p><h2>Slomili ste telefon, računalo ili TV</h2><p>Ova vrsta snova obično ističe propust u vezi s nekim važnim za sanjara, kaže Walden. Vjerujem da ovaj san pokušava pomoći sanjaru u rješavanju problema na takav način da će ih u konačnici učiniti intuitivnijima, suosjećajnijima. Ti snovi mogu biti frustrirajući, ali vjerujem da imaju vrlo pozitivnu namjeru. Upozoravaju nas na činjenicu da postoji problem u našoj komunikaciji i potiče nas da postanemo kreativni, izdržljivi i snalažljivi u pogledu načina na koje dolazimo do ljudi.. Ti snovi nam također mogu pomoći da dođemo do novog tehnološkog napretka baš poput ideja koje mijenjaju život, a koje su proistekle iz snova.</p><h2>Upoznali ste privlačnu neznanku</h2><p>To je san tajnovitog ljubavnika, kaže Loewenberg. Stranac u snu, netko koga ne poznajete, simbolizirat će dio vas samih. Na primjer, ako sanjate nepoznatog muškarca, to može predstavljati tradicionalno muške osobine koje želite kanalizirati u svojim postupcima.</p><h2>U zrakoplovnoj ste nesreći</h2><p>Avioni su obično simboli težnje, kaže Walden, pa sanjanje avionske nesreće može značiti da ste zabrinuti zbog cilja koji je otišao na drugu stranu. Ti snovi mogu biti poticaj da odbacite svoj ego i zemaljsku prtljagu, kako biste bili lakši i ne tako opterećeni, kaže. Kad se naš avion sruši, to bi moglo značiti da jednostavno još nismo spremni za uzlet našeg sna... da moramo oplakivati ​​viziju koja se nije ostvarila, utemeljiti se i pripremiti bolje kako bismo prihvatili naše sljedeće iskustvo na životnom putu. </p><h2>Otišli ste na sjajan odmor</h2><p>Postoje dva načina za pristup ovom snu, kaže Loewenberg. Ili ste zauzeli oko nečeg novog i trebate odmor od toga, ili vam je jednostavno potreban odmor.</p><h2>Došli ste do važnog otkrića</h2><p>Mnoge velike ličnosti u prošlosti pronalazile su inspiraciju za svoje najveće ideje kroz svoje snove, kaže Walden. Zato obratite pažnju na taj san. </p><h2>Ne možete se micati ni govoriti</h2><p>Ako se to dogodi unutar priče vašeg sna, to bi moglo biti uzrokovano nečim što se događa u stvarnom životu i što se ne odvija dovoljno brzo, kaže Loewenberg. Ali ako se to događa kad ste lucidniji, to bi mogao biti znak paralize spavanja.</p><h2>Imate čašu u ustima</h2><p>Ovo tumačenje odnosi se na komunikacijska pitanja, kaže Walden. Budući da je staklo krhko, kad se razbije, može nas porezati i naštetiti nam. Ako u snu imamo čašu u ustima, to znači da se ljutimo, ili smo povrijeđeni i bojimo se da će naše riječi ako ih izgovorimo nekome naštetiti, U konačnici, to je poruka da naučimo kako izbaciti svoje neugodne osjećaje (putem dnevnika, vrištanja u jastuk i slično), kako bismo pronašli konstruktivan način izražavanja svojih osjećaja i potreba. </p><h2>Doživljavate apokalipsu</h2><p>Nasilje u snovima može ukazivati ​​na bijes, kaže psihoterapeutica Annette Poizner. To je čest motiv u snovima ljudi koji su radili na tome da postanu asertivniji i snažniji. Zamislite bivšu inhibiranu osobu koja unosi promjene, tolerirajući svijesti o bijesu, umjesto da ga potiskuje, kaže ona. Ta osoba, preispitujući jučerašnje inhibicije, može doživjeti nasilne snove dok stupa u kontakt s vlastitom agresivnom energijom. Ne znači da će postati nasilna, samo da se energija uzbudila. </p><h2>Susrećete nekoga tko je umro u stvarnom životu</h2><p>Psihološki gledano, kad se netko tko je umro pojavi u vašem snu, on će simbolizirati neki aspekt vaše vlastite osobnosti, kaže Loewenberg. Na primjer, ako se vaša pokojna majka pojavi u vašim snovima, ona može simbolizirati vašu vlastitu ulogu majke, ili ako nemate djece, vašu brižnu i njegujuću stranu.</p><h2>Sudjelujete u filmu ili TV emisiji</h2><p>Poizner kaže da to podrazumijeva sposobnost da se više uključite u svijet oko sebe, socijalno i emocionalno, bilo da se radi o povezivanju s organizacijom ili preuzimanju javne uloge. To može biti san introvertne osobe koja je na vrhuncu toga da razvije ekstrovertne tendencije ili osobe koja živi životom usamljenika koja je spremna zakoračiti u središte pozornosti, kaže. No iako tajna soba podrazumijeva gledanje u sebe, ovaj san znači da biste trebali izaći iz svoje ljuske.</p><h2>Zarobljeni ste ili zgnječeni</h2><p>Poizner kaže da ovaj san može pokazivati ​​vanjske pritiske, poput posla ili veze, ili se vaše vlastite unutarnje tendencije očituju u fizičkim simptomima stresa koji su slični slamanju. To može uključivati ​​simptome poput napetosti mišića i grčeva. Ova noćna mora također može biti simptom uobičajene pogreške u spavanju.</p><h2>Utapate se</h2><p>Voda je često simbol viška, posebno u snovima, aludirajući na senzualna zadovoljstva ili osjećaje koji nadjačavaju osobnost ili druge oblike viška, ili prepuštanja sebi, kaže Poizner. San može značiti da je stupanj osobne kontrole ugrožen tako da je kaos blizu. </p><h2>Sanjate zmiju</h2><p>Tumačenje snova o zmijama ovisi o tome je li zmija prijatelj ili neprijatelj, prema riječima pružatelja šamanske energije iz Red Mountain Resorta, Brittney Marie. Ljudi možda svi sanjaju zmiju, kao simbol odbacivanja starog i oslobađanja prošlosti, kaže ona.</p><h2>Nosiš masku ili je nosi netko drugi</h2><p>Prema dreamdictionary.org, to znači da pokušavate nešto prikriti. Ako ste vi taj ili ta koja nosi masku, to bi moglo značiti da niste zadovoljni svojim izgledom. Ako ju nosi netko drugi, to bi moglo značiti da su oko vas moćne, varljive sile, prenosi <a href="https://www.rd.com/list/dream-interpretation/?fbclid=IwAR2EnGWyVxiVOW6BWiYu8955GMDv9-0Y_CgfUzOSBDeMr9d4Vb-riK2s84k&trkid=soc-rd-facebook">Reader's Digest.</a></p><h2>Vratili ste se u školu</h2><p>Mnogi ljudi sanjaju da su se vratili u školu, bez obzira polažu li ispit za koji nisu učili ili traže svoj ormarić. Loewenberg kaže da većina ljudi sanja da su se vratili u srednju školu, gdje su ljudi osjećali veći pritisak i manje kontrole nad svojom situacijom nego u drugim obrazovnim okruženjima. To je vrlo često povezano sa stresom u vašoj karijeri i vašem snu, kaže ona. Stres u snu te strah i tjeskoba općenito mogu se izravno povezati sa stvarnim životom. </p><h2>Sanjate jato ptica</h2><p>Dreamdictionary.org kaže da postoji nekoliko tumačenja snova, ovisno o broju i vrsti ptica. Jato može značiti slobodu, kosovi znače dobre ili loše vijesti, crvena ptica može vam pokazati imate li otvoreno srce.</p>