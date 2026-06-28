Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŽIVI SAMA BEZ STRAHA

Socijalni radnici paze na nju bez da su kročili u njezin dom - evo kako su to postigli

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Socijalni radnici paze na nju bez da su kročili u njezin dom - evo kako su to postigli
Foto: PIXSELL//Ilustrativna fotografija

Starija Rimljanka nakon teških životnih gubitaka više nije potpuno sama zahvaljujući modernoj tehnologiji. U Rimu se provodi program potpore starijim osobama koji posebno dobiva na važnosti tijekom velikih ljetnih vrućina

Admiral

Dina Gazzella, 85-godišnja rimska udovica, ostala je bez društva u svojemu domu otkako je 2023. izgubila supruga, a i kućnu ljubimicu - mačku godinu dana kasnije, no zahvaljujući pametnoj tehnologiji, ipak nije sama.

UTJEČE I NA VID Simptomi visokog kolesterola koje nikako ne treba ignorirati
Simptomi visokog kolesterola koje nikako ne treba ignorirati

Tim socijalnih radnika prati je na daljinu putem elektroničke narukvice koja prati otkucaje njezina srca, obrasce spavanja i omogućuje joj da pozove pomoć u hitnim slučajevima. Uređaj je dio programa potpore starijim osobama i vrijedan je 400 milijuna eura. Prošle ga je godine uvela rimska općina uz sufinanciranje EU-a, a nakon koronavirusa. Program trenutačno pokriva oko 700 ljudi.

Foto: 123RF

Lokalne vlasti hvale uređaj kao ključan alat u prevenciji bolesti i održavanju zdravlja, osobito ovih dana usred nezapamćenoga toplinskog vala u cijeloj Europi. Rekordno visoke temperature nisu zaobišle ni Italiju pa je u Rimu već danima više od 30 Celzijevih stupnjeva.

NAJBOLJI IZVORI ŽELJEZA Ovo je 20 najboljih namirnica za borbu protiv manjka željeza
Ovo je 20 najboljih namirnica za borbu protiv manjka željeza

- Narukvica je ključna za starije osobe u ovom vrućem razdoblju, posebno zato što osobama treće životne dobi često u takvim okolnostima padne krvni tlak, otkucaji srca su im nešto niži od uobičajenog i uistinu im nije lako, rekla je klinička psihologinja Piera Pomente.

Crna plastična narukvica, koja se nosi oko zgloba poput sata ima i senzore pokreta koji mogu otkriti slučajne padove, a istodobno neprestano prati Gazzellino kretanje - unutar i izvan njezine kuće na istočnom rubu talijanske prijestolnice. "Ako se ne osjećam dobro, ovo je spas", rekla je Reutersu Gazzella, dodavši da joj narukvica omogućuje velik unutarnji mir.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Pomentin tim radi od ponedjeljka do petka od 8:30 do 19:00 sati, dok se vikendom i noću obavijesti s narukvica šalju rodbini putem mobilne aplikacije. Narukvica je besplatna.

- Našim starijim sugrađanima treba pomoći da im prođe dan, da s nekim podijele svoje emocije i brige i da lakše podnesu ovu veliku vrućinu, kazala je.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju
ISPLANIRAJTE KUPOVINU

Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Ribe čeka ljubavna sreća, a Strijelcu se isplaćuju novčani zaostaci
od 28. 6. do 4.7.

Veliki tjedni horoskop: Ribe čeka ljubavna sreća, a Strijelcu se isplaćuju novčani zaostaci

Zvijezde donose ljubavne preokrete, poslovne uspone i padove te zdravstvene savjete za svaki znak. Saznajte koji su vam najbolji i najlošiji dani u sljedećem periodu
Rijetki osvoje 25/25 na ovom kvizu: Jeste li među njima?
Testirajte svoje znanje

Rijetki osvoje 25/25 na ovom kvizu: Jeste li među njima?

Samo za čitatelje 24sata donosimo zabavan i izazovan kviz od 25 pitanja u kojem se testira vaše znanje iz filma, zemljopisa, povijesti, glazbe...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026