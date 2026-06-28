Socijalni radnici paze na nju bez da su kročili u njezin dom - evo kako su to postigli

Dina Gazzella, 85-godišnja rimska udovica, ostala je bez društva u svojemu domu otkako je 2023. izgubila supruga, a i kućnu ljubimicu - mačku godinu dana kasnije, no zahvaljujući pametnoj tehnologiji, ipak nije sama.

Tim socijalnih radnika prati je na daljinu putem elektroničke narukvice koja prati otkucaje njezina srca, obrasce spavanja i omogućuje joj da pozove pomoć u hitnim slučajevima. Uređaj je dio programa potpore starijim osobama i vrijedan je 400 milijuna eura. Prošle ga je godine uvela rimska općina uz sufinanciranje EU-a, a nakon koronavirusa. Program trenutačno pokriva oko 700 ljudi.

Foto: 123RF

Lokalne vlasti hvale uređaj kao ključan alat u prevenciji bolesti i održavanju zdravlja, osobito ovih dana usred nezapamćenoga toplinskog vala u cijeloj Europi. Rekordno visoke temperature nisu zaobišle ni Italiju pa je u Rimu već danima više od 30 Celzijevih stupnjeva.

- Narukvica je ključna za starije osobe u ovom vrućem razdoblju, posebno zato što osobama treće životne dobi često u takvim okolnostima padne krvni tlak, otkucaji srca su im nešto niži od uobičajenog i uistinu im nije lako, rekla je klinička psihologinja Piera Pomente.

Crna plastična narukvica, koja se nosi oko zgloba poput sata ima i senzore pokreta koji mogu otkriti slučajne padove, a istodobno neprestano prati Gazzellino kretanje - unutar i izvan njezine kuće na istočnom rubu talijanske prijestolnice. "Ako se ne osjećam dobro, ovo je spas", rekla je Reutersu Gazzella, dodavši da joj narukvica omogućuje velik unutarnji mir.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Pomentin tim radi od ponedjeljka do petka od 8:30 do 19:00 sati, dok se vikendom i noću obavijesti s narukvica šalju rodbini putem mobilne aplikacije. Narukvica je besplatna.

- Našim starijim sugrađanima treba pomoći da im prođe dan, da s nekim podijele svoje emocije i brige i da lakše podnesu ovu veliku vrućinu, kazala je.

