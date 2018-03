'Šogor je otac mojeg mlađeg djeteta, a muž nema pojma..."

Draga Deidre,

Ne mogu odoljeti fantastičnom seksu kojeg imam s dečkom svoje šogorice. Znam da bih trebala prestati, ali to je najbolji seks koji sam ikad imala. Naša priča počinje par mjeseci prije rođenja mog prvog djeteta, prije otprilike pet godina, kad sam se uselila sa svojim tadašnjim dečkom u novu kuću.

Vrt je bio u strašnom stanju, izgledao je kao smetlište. Sestra mojeg dečka nam je ponudila pomoć svojeg dečka da odnese otpad iz vrta kad. Rekla je da će doći do nas s velikim kamionom i odnijeti smeće na odlagalište, piše The Sun.

Tad sam ga prvi put vidjela. Ostala sam u šoku. Bio je nevjerojatno seksi. On sad ima 34 godine, a moj muž i ja 28. Nešto kasnije, par mjeseci nakon poroda, rekao mi je da sam da ga privlačim od prvog trena kad me je vidio. Nisam mu mogla odoljeti i taj dan smo završili u krevetu. To je bio fantastično divlji seks, kojemu nisam mogla odoljeti. Nastavili smo se tajno viđati.

Na drugu stranu, seksualni život s mojim mužem je u potpunosti nestao otprilike godinu dana nakon vjenčanja. On je potpuno nezainteresiran za mene.

Prošle godine sam ponovo ostala trudna. Moja djevojčica sad ima tri mjeseca. Mužu ništa nije bilo čudno, ali ja sam od prvog trena znala da nije njegova. Moj ljubavnik ju je prihvatio kao svoju i obećao da ako ikad išta zatreba da će biti tamo za nju i napraviti sve što može, ali da naša veza je to što je, i ništa više.

Često se viđamo na raznim obiteljskim okupljanjima, a i u istom smo društvu. Odlučila sam da se moramo prestati viđati i da je to to. Rekla sam mu kako se osjećam i prekinula vezu.

Ubrzo nakon toga je počeo igrati igrice. Prvo me je pokušao napraviti ljubomornom flertujući s mojom najboljom prijateljicom, a kad je saznao da mi se upucava njegov prijatelj je totalno poludio. Da stvar bude bolja, između mog muža i mene više ničega nema. Ne volim ga. Već dugo razmišljam da ga ostavim, ali činjenica je da je zbog djece lakše ostati.

Ne znam ima li moj ljubavnik ikakvih osjećaja prema meni. Sve se toliko zakompliciralo. Znam da naša veza nije moralna ni zdrava, ali ja sam luda za njim.

Deidre odgovara:

Da te stvarno voli, ne bi ga ništa zaustavljalo da prekine vezu sa svojom djevojkom i traži isto od tebe kako bi bili zajedno. Ali to se očito neće dogoditi.

To ne znači da bi trebala ostati u braku bez ljubavi i ni ne pokušati biti sretna. Parovi koji su ostali zajedno zbog djece rijetko čine sretne obitelji. Djeca osjete. I znaju da nešto nije u redu.

Pruži svojem braku pravu šansu. Razgovaraj sa svojim mužem i objasni mu što ti nedostaje te traži od njega da se više potrudi, da oboje uložite trud da vaš brak opstane. Ako to ne upali, bilo bi bolje da se prijateljski rastanete, nego da ostanete u vezi u kojoj nitko nije sretan.

Kojim god putem krenula, tvoja kćer će s vremenom saznati istinu o svojem ocu. Idealno bi bilo kad bi tvoj bivši ljubavnik stvarno bio odgovoran za svoju kćer i posvetio joj vrijeme, te pomogao kod odgoja.