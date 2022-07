'Šogorica i njezin dečko žive s nama besplatno, a sad još traže da im platimo skupo vjenčanje'

- Moja šogorica sa mnom i mojim suprugom živi posve besplatno, bez da nam plaća stanarinu, a sad je još tražila i da joj platimo vjenčanje - požalila se anonimno na Redditu jedna žena, pod korisničkim imenom Intelligent_Rub4510, a priču prenosi The Sun.

Pojasnila je da ona i njen suprug dijele dom sa šogoricom i njenim zaručnikom, kojeg je imenovala Tom, nakon što su tijekom pandemije ostali bez posla. U početku je to trebalo trajati samo mjesec dana, no godinu dana kasnije par ne pokazuje znakove da će se iseliti.

- Tom je dobio novi posao koji nije ni približno plaćen kao njegov stari. Pokušali smo uvjeriti šogoricu da pronađe posao ili pomaže u kući, ali ona je inzistirala na tome da je zbog stresa od Covida nesposobna za rad. Tom pristaje na takvu situaciju i odbija natjerati ju da se zaposli, iako njegov posao više nije dovoljan da zaradi dovoljno za sve što im treba. Štoviše, nedavno su šogorica i on počeli planirati vjenčanje i imali su petlje zamoliti nas da im pomognemo financirati skupo vjenčanje na plaži, u inozemstvu - piše žena.

To se dogodilo baš kad ih je bila spremna izbaciti i nije prvi put da se tako nešto događa, kaže.

- Veći dio obitelji mog supruga nema dobro plaćene poslove i često traže od mene da plaćam za njih – ističe, uz napomenu kako je odbila platiti vjenčanje i rekla paru da to trebaju učiniti sami. No, njen suprug i Tom unatoč tome pokušali su je uvjeriti da bi trebala pomoći u financirati taj trošak jer je to posebna prilika, dok je njezina šogorica ljutito izjurila iz kuće kad je čula njeno 'ne'.

- Žalila se na mene svakome tko je htio slušati. To se svako malo događa, a suprug inzistira na tome da ostanu s nama svaki put kad spomenem da ću ih izbaciti. No, ovaj puta osjećam da su pretjerali i cijela obitelj je sada podijeljena oko toga, tako da su i moji rođaci većinom na strani šogorice. A suprug i ja gotovo da i ne razgovaramo nakon svega – napisala je.

Post je od tada postao viralan i mnogi su ga komentirali.

- Što nije u redu s ovim ljudima? I zašto bi vašem suprugu to bilo u redu, zar on vaš financijski uspjeh i stres ne doživljava kao svoj vlastiti?! - zapitala se jedna komentatorica.

- Normalno je da želite pomoći obitelji tako da ne dopustite da završe kao beskućnici, ali vjenčanje ipak nije hitna potreba. To je luksuz. I nisu li obično roditelji oni od kojih se očekuje da će platiti račun, ako već netko iz obitelji nešto treba platiti – pita drugi korisnik Reddita.

- Ako nemate djecu, vi i suprug, razmislite o tome da prekinete sve veze s njima. Čini se da ovakvo ponašanje neće prestati i mogli biste imati velikih problema u odnosu. Obično ne predlažem razvod, ali način na koji ste opisali situaciju djeluje kao da ste vi bankomat za tu obitelj. Ne biste se trebali osjećati krivom zato što ste uspješni i marljivi – napisala je jedna korisnica, dok je jedan od komentatora poentirao:

- Zvuče jako smiješno. Ako nemaju svoj stan, ne moraju se još vjenčati. Inače, kakav je njihov plan – vjenčat će se i vratiti živjeti s vama?! Nogirajte ih!



