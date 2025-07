Šok u Samoboru: 'Odnijela sam najbolju ljetnu robu na čišćenje, a onda je čistionica izgorjela!'

Čitateljica je u redakciju 24sata poslala tekst, šokirana saznanjem da joj je pola garderobe uništeno. Naime, skrolajući vijesti u miru svoga doma, naišla je na vijest koja joj je doslovno - spalila planove za godišnji. Evo što nam je napisala...

Mirno poslijepodne, kava u ruci, skrolam vijesti na 24sata. Ništa novo, političari se prepucavaju, Thompson je opet glavna vijest, a komentatori pod člankom vjerojatno bi mogli pokrenuti i malu revoluciju da ih netko ozbiljno shvati. Sve standardno.

I onda, šok. Čitam naslov: “Izgorjela kemijska čistionica u Samoboru”.

Čistionica. U Samoboru. Moja čistionica.

Pogled mi odlazi prema datumu, danas. Pogled mi odlazi na fotke - dim, čađa, kaos...

Pogled mi odlazi... u prazninu. Jer sam u subotu tamo odnijela pola svog ormara. Sve one stvari koje sam čuvala “za putovanje” i “za posebne prilike”, sve što se pere samo u kemijskoj, sve što nije vidjelo perilicu koliko i ja teretanu. Uglavnom - sve.

Idući tjedan idem na godišnji. Sad idem - lagana. Ako me netko vidi na plaži kako šećem u trenirci iz 2009., neka zna - to nije modna poruka, to je požar.

Što je najgore - ta čistionica nije bila bilo kakva. Obiteljski biznis. Ljubazni ljudi, uvijek nasmijani, čak su mi jednom uspjeli spasiti bijelu košulju nakon što sam na njoj prolila cijeli espresso. Mislim da su imali neku tajnu kemikaliju, možda i blagoslov biskupa.

Znam, nije smak svijeta. Nisu stradali ljudi, i hvala nebesima na tome. Ali sve to te nekako podsjeti koliko je sve relativno. Danas imaš planove, imaš haljinu iz Kolumbije koju si švercala preko tri aerodroma i dva carinika. Sutra - imaš samo članak i čađavi podsjetnik da život ima svoj raspored.

Ljudi iz čistionice - držite se. Bit će bolje. A ja... Ja ću idući put odjeću nositi na čišćenje negdje gdje je i vatrogasna stanica odmah preko puta. Za svaki slučaj.

Što učiniti kad vam kemijska čistionica uništi odjeću - i koja su vaša prava?

Kemijska čistionica može biti spas za omiljene komade odjeće, ali što ako vaš kaput izađe kao mini jaknica, svilena bluza izgubi boju ili - u najgorem slučaju - odjeća jednostavno nestane ili izgori? Iako rijetko, ovakve situacije se događaju. Evo što trebate znati o svojim pravima i kako postupiti ako vam je odjeća uništena u čistionici.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

1. Zatražite objašnjenje - i potvrdu usluge

Prvo što trebate učiniti je kontaktirati osoblje čistionice i zatražiti objašnjenje što se dogodilo. U većini slučajeva ozbiljne čistionice vode evidenciju svake zaprimljene narudžbe i daju potvrdu s popisom stvari, pa time imate i pisani dokaz o predanoj odjeći.

2. Zatražite naknadu štete

Prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača (RH), pružatelj usluge (u ovom slučaju čistionica) odgovoran je za štetu nastalu nemarom ili nepravilnim postupanjem. Ako je odjeća uništena zbog njihove pogreške, imate pravo na naknadu štete - što uključuje:

Povrat novca u vrijednosti uništene odjeće (ako možete dokazati vrijednost - račun, fotografije, opis brenda).

Zamjenu robe, ako je moguće (rijetko primjenjivo kod odjeće).

Djelomičnu naknadu, ako je predmet samo oštećen, ali i dalje upotrebljiv.

3. Dokumentirajte štetu

Fotografirajte oštećeni komad odjeće i zabilježite sve detalje: datum kad ste predali odjeću, kad ste primijetili štetu, tko vas je zaprimio i ostalo. Ako postoji potvrda o zaprimljenoj odjeći - spremite je.

4. Pišite prigovor

Imate pravo uložiti pisani prigovor, koji čistionica mora evidentirati i odgovoriti vam u roku od 15 dana. Prigovor može biti poslan: e-mailom, poštom (preporučeno), osobno - uz traženje potvrde da je zaprimljen.

Foto: 123RF

5. Ako ne postignete dogovor - obratite se inspekciji ili sudu

Ako čistionica odbije odgovornost ili ne ponudi zadovoljavajuće rješenje, možete se obratiti:

Državnom inspektoratu - putem njihove službene stranice ili telefonski. Centru za mirenje pri HGK - za pokušaj nagodbe bez sudskog spora. Sudskom postupku - ako je šteta značajna i želite ostvariti punu naknadu. A što ako je čistionica izgorjela, kao u slučaju iz Samobora? U slučaju požara ili elementarne nepogode, odgovornost je složenija. Ako čistionica nije bila nemarna (npr. kvar na instalacijama, ali su imali sve sigurnosne mjere), štetu najčešće pokriva osiguranje, ako su bili osigurani. Korisnici tad mogu podnijeti zahtjev prema osiguravajućoj kući preko vlasnika čistionice. No to ovisi o konkretnim okolnostima, pa je najbolje zatražiti službene informacije od vlasnika i vidjeti je li moguća naknada. Uvijek zatražite potvrdu kad ostavljate vrijednu odjeću.

Slikajte komade koje dajete na čišćenje - osobito ako su skupi ili egzotični. Pitajte čistionicu imaju li osiguranje - ozbiljne tvrtke često ga imaju.