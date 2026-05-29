Šokantan broj milenijalaca i roditelja iz generacije Z tuče djecu, pokazalo istraživanje

Piše Anamarija Dukši,
Iako mlađe generacije koriste manje fizičkog kažnjavanja od svojih prethodnika, 15 posto od 4.000 ispitanih odraslih osoba izjavilo je da vjeruje kako su 'batine' nužne za pravilan odgoj djeteta

Nedavno istraživanje pokazalo je da velik broj roditelja iz generacije Z i milenijalaca i dalje koristi batine kao oblik kažnjavanja.

Istraživanje objavljeno prošlog mjeseca u Canadian Journal of Public Health otkrilo je da je oko 20 posto roditelja iz tih generacija odgovorilo 'da' na pitanje jesu li ikada udarili svoje dijete rukom.

Istovremeno, 45 posto pripadnika generacije X priznalo je da su tukli svoju djecu. Stručnjaci upozoravaju da takva praksa nije korisna i da može imati ozbiljne dugoročne posljedice.

- Općenito ne preporučujem fizičko kažnjavanje - rekla je za The Post dr. Isha Mannering, majka, pedijatrica i stručnjakinja za roditeljstvo.

'Iako može dovesti do poslušnosti u trenutku, to se događa kroz strah, a ne kroz učenje dubljih vještina koje su djeci zaista potrebne, poput samoregulacije ili zdravog prosuđivanja.'

Iako mlađe generacije koriste manje fizičkog kažnjavanja od svojih prethodnika, 15 posto od 4.000 ispitanih odraslih osoba izjavilo je da vjeruje kako su 'batine' nužne za pravilan odgoj djeteta.

Mannering ističe da fizičko kažnjavanje kod djece može normalizirati korištenje sile kao reakcije na frustraciju ili sukob.

Pozvala se na istraživanje iz 2021. godine koje je pokazalo da djeca koja su bila kažnjavana batinama s tri godine imaju veću vjerojatnost da će do pete godine razviti problematična ponašanja - uključujući uništavanje vlastitih stvari, zlobu prema drugima ili fizičke napade - u usporedbi s djecom koja nisu bila fizički kažnjavana.

Istraživanje iz 2017. pokazalo je i da djeca koja su dobivala batine imaju veću vjerojatnost da će kasnije u životu postati nasilna prema romantičnim partnerima.

Američka akademija pedijatara (AAP) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) jasno su se izjasnile protiv batinanja.

WHO tjelesno kažnjavanje definira kao svaki oblik kažnjavanja 'u kojem se koristi fizička sila s namjerom izazivanja određene razine boli ili nelagode, koliko god ona bila blaga'.

Dok je AAP još 1998. u kliničkom izvješću o učinkovitom discipliniranju snažno obeshrabrivala batinanje, u ažuriranoj politici iz 2018. potpuno ga je odbacila.

- Iako mnoga djeca koja su dobivala batine odrastu u sretne i zdrave odrasle osobe, trenutačni dokazi sugeriraju da batinanje nije nužno i da može uzrokovati dugoročnu štetu - poručili su iz akademije.

Prema Mannering, medicinska zajednica jednoglasno se protivi fizičkom kažnjavanju jer dokazi dosljedno dovode u pitanje njegovu učinkovitost i ukazuju na njegove opasnosti.

- Fizičko kažnjavanje nije učinkovitije od nefizičke discipline, a nosi veći potencijal za štetu - rekla je.

Najmanje 69 zemalja zakonski je zabranilo svaki oblik tjelesnog kažnjavanja djece. Švedska je bila prva država koja je zabranila takvu praksu još 1979. godine.

Od 2024. godine fizičko kažnjavanje je i dalje legalno u svih 50 saveznih država SAD-a.

Istraživanje također navodi da osobe koje su kao djeca bile fizički kažnjavane imaju znatno veću vjerojatnost da će i same koristiti batine u odgoju svoje djece.

U istraživanju je 55,6 posto roditelja izjavilo da su kao djeca bili kažnjavani batinama tri ili više puta, dok je 40,2 posto reklo da su bili kažnjeni između nula i dva puta.

Ipak, Mannering vjeruje da roditelji iz generacije Z i milenijalci koji su i sami bili fizički kažnjavani mogu 'reprogramirati' svoj instinktivni odgovor i izbjeći fizičku disciplinu kada su pod stresom.

- Roditelji iz generacije Z i milenijalci već su pokazali spremnost da prekinu štetne obrasce - rekla je Mannering.

'Promjena počinje promjenom načina razmišljanja - prepoznavanjem impulsa u trenutku i zamjenom fizičke reakcije smirenom, dosljednom i predvidivom disciplinom.', piše New York Post.

