'Šokiran sam tajnom koju već godinama skriva moja supruga, cijeli naš život je ispao laž'

Korisnik Reddita, muškarac (36) koji se šokirao sadržajem koji je pronašao na tabletu svoje supruge, na društvenim je mrežama potražio savjet oko toga kako da se postavi, neodlučan oko toga treba li s suočiti s njom, ili pobjeći glavom bez obzira.

Suprugu Bailey (ime je za ovu prigodu promijenjeno), upoznao je prije devet godina preko nekih prijatelja i kaže da su odmah 'kliknuli', napisao je na početku svoje objave na Redditu.

- Zaljubio sam se do ušiju u nju, bila je sve što sam tražio. Neposredno prije toga izašao sam iz toksične, nasilne, dugotrajne veze sa ženom koju je moja Bailey poznavala, ali nisu bile prijateljice. Blokirao sam bivšu i nisam imao kontakta s njom od prekida – priča čovjek.

Dodaje kako su se nakon nekoliko godina veze 2021. vjenčali, kupili kuću i nedavno dobili prvo dijete.

- Uživam u tome što sam tata, to je ostvarenje sna. Napokon imam ispunjen život sa savršenom ženom. Mojom savršenom ženom! Tako sam mislio sve do prošlog ponedjeljka – piše. Naime, kako mu se pokvarilo prijenosno računalo, posudio je tablet svoje žene da dovrši jedan zadatak.

- Nije bila kod kuće, bili smo samo beba i ja, ali nikad nismo jedno od drugog tražili dopuštenje da koristimo uređaje, uvijek smo bili otvoreni. Nemamo što skrivati. To je ono što sam dotad mislio – dodaje. No, kad je otvorio Internet na tabletu, primijetio je da supruga otvorenu karticu 'incognito'.

- Nikad ne bih očekivao da ću otkriti to što jesam: Moja žena ima tajni Google račun sa spremljenim albumom fotografija pod nazivom 'XX'. Kliknuo sam na njega i tu je bilo više od 300 fotografija (zapravo 348) moje bivše! Žene s kojom sam bio u vezi neposredno prije nego što sam upoznao Bailey! Žene koja me mučila i zbog koje sam se osjećao bezvrijedno! U albumu je pisalo da je otvoren otprilike u vrijeme kad smo Bailey i ja počeli izlaziti, a ažuriran je prije dva tjedna. Fotografije se kreću od obiteljskih, do onih na radnom mjestu. Bilo je čak i fotografija iz njenog srednjoškolskog godišnjaka, za koje mi nije jasno kako je Bailey mogla doći do njih. Pa fotografije s odmora, s osobnih dokumenata, njezine slike u gomili, dok su neke uvećane i izrezane tako da je na njima moja bivša u prvom planu – piše čovjek.

U jezivom obratu, pokazalo se da je Bailey oponašala stil bivše djevojke, sve do njezine kose i odjeće.

- Bailey je nedavno počela drugačije nositi kosu, a moja bivša je imala vrlo prepoznatljiv tip frizure. Postojala sui poklapanja oko odjeće koju je nosila, poput vrlo specifičnih bluza i hlača koje biste stvarno morali tražiti da ih pronađete, ili identične planinarske cipele i sandale – piše muškarac kojeg je poprilično uznemirilo kad je uvidio razmjere tajne opsjednutosti svoje sadašnje partnerice njegovom bivšom.

- Uglavnom, moja partnerica gotovo cijelo desetljeće potajno je uhodila moju bivšu do te mjere da je kupovala istu odjeću i mijenjala frizuru, a u međuvremenu počinjem shvaćati da su njeni novi interesi tijekom godina bili samo interesi moje bivše. Bailey se pretvorila u moju bivšu – zaključuje. Dodaje kako se odjednom sve čini kao laž.

- Povratio sam i imao napadaj panike. Pogledao sam našu kćer i osjećao se izdano. Još se nisam suočio s njom. Ne znam je li to uopće želim, ili želim pobjeći s našom kćeri. Ne znam što da radim – zaključuje.

Dramatična priča šokirala je korisnike Reddita. Tako jedan od komentatora piše: „O, moj Bože, pa to je zaista alarmantno! Najbolje je da se odmah pozabavite time da vidite što će se promijeniti ako više ne bude imala koga kopirati. Onaj otrovni dio mene mi kaže da bi ju bilo zgodno pitati: 'znaš, stvarno me podsjećaš na nekog' i pustiti da se kuha'.

Neki od komentatora smatraju da Bailey vjerojatno ima nisko samopoštovanje i možda je nesigurna oko svoga izgleda, pa se zato trudi izgledati kao bivša, no slažu se da je prešla granice opsesivnosti.

- To bi mogao biti vrlo ozbiljan psihički problem. Iako izgleda suludo, budi nježan kad je suočiš s time što si otkrio, jer njene namjere vjerojatno nisu bile loše. No, svakako potražite pomoć stručnjaka – kaže još jedan korisnik Reddita. Na to su se nadovezali i oni koji misle da je Bailey u odnosima možda bila duboko povrijeđena, zbog čega ima nisko samopoštovanje i nije izgradila svijest o vlastitim prednostima, pa kopira njegovu bivšu, misleći, vjerojatno, da ga je ona imala čime privući kad su bili u dugoj vezi. Umjesto da gradi svoj stil i da ga osvaja svojim osobinama, ona kopira ženu koja je u tome bila uspješna.

- Ti nisi kriv za ovu situaciju, no zapitaj se malo i o tome koliko često si možda spominjao svoju bivšu kao primjer i nisi li time nesvjesno potaknuo nesigurnost kod supruge – komentira još jedan korisnik Reddita.

Autor posta izrazio je zahvalnost na komentarima podrške, dodavši kako nikad nije primijetio neki znak upozorenja u odnosu s Bailey, no sad se pita što je sve propustio.