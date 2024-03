Odlični savjeti kako zavoljeti sebe i vratiti samopouzdanje

Prije nego što vas itko drugi može voljeti, morate voljeti sebe. Zapitajte se poštujete li sami sebe, odnosno ono što jeste, i štitite li se od drugih i stvari u svijetu koji ga ugrožavaju i umanjuju.

Ne poštuju svi sami sebe onoliko koliko bi trebali, a uspostavljanje vlastitog samopoštovanja ključno je za življenje ispunjenim i sretnim životom.

Ideja samopoštovanja je važna.

Što je samopoštovanje i zašto je važno? Što znači imati samopoštovanje?

Za nekoga tko nije naučen cijeniti važnost samopoštovanja i vlastitih potreba, moglo bi se činiti pomalo nepotrebnim toliko brinuti o samopoštovanju. Uostalom, sve dok zadovoljavate svoje svakodnevne potrebe i ne uzrujavate nikoga drugoga, je li 'samopoštovanje' doista važno.

Nije da ćete se ikada okrenuti protiv sebe i aktivno raditi protiv svojih želja. Ali pojedinci bez snažnog osjećaja samopoštovanja ozljeđuju se na razne načine, uglavnom nesvjesni toga.

Samopoštovanje je ključna komponenta za sreću jer nam daje internaliziranu barijeru koja nam omogućuje da cijenimo sebe, posebno kada nas drugi žele povrijediti ili iskoristiti. Umjesto popuštanja pred željama i zahtjevima svijeta koji nas okružuje, samopoštovanje nas održava svjesnima našeg dostojanstva kao osobe.

Kad osobi nedostaje samoljublja i samopoštovanja, može postati žrtva niza ozbiljnih društvenih i osobnih problema.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Razumijevanje samopoštovanja

Da biste naučili kako steći samopoštovanje, važno je točno razumjeti što ono znači, odakle dolazi i razlike između samopoštovanja i ega. Za početak, samopoštovanje dolazi iznutra. Iako to može biti teško definirati jer je to apstraktan koncept koji može biti relativan za svakoga, temelji samopoštovanja vrte se oko ideje da ste netko na koga ste ponosni i da se ne sramite pokazati taj ponos. Dolazi iz internaliziranog osjećaja dostojanstva koje je zaštićeno i njegovano od stresora svijeta; znati što znači imati čast i kako svoj osjećaj časti održati netaknutim.

Ova mala, ali važna osobna pravila nisu uvijek univerzalna - nešto što može biti dostojanstveno ili časno za jednu osobu može biti besmisleno za drugu - ali sve dok razumijete koja su vaša 'pravila' i kako ih se pridržavati, tada možete početi razvijati vlastiti osjećaja samopoštovanja. U konačnici, samopoštovanje dolazi iznutra, ali dolazi i iz interakcija koje vaše 'ja' ima sa svijetom oko vas.

Iako sami sebi možete reći da ste dostojanstvena i časna osoba koja zaslužuje poštovanje, sve će to biti samo riječi dok si ne date priliku da to sami sebi dokažete.

Samopoštovanje dolazi iznutra, ali zahtijeva interakcije i događaje izvan sebe da bi istinski raslo.

Samopoštovanje i ego

Razumijemo da je samopoštovanje poštovanje prema sebi i koliko ste ponosni na svoje dostojanstvo i svoju sposobnost da podupirete svoje vrijednosti i uvjerenja. Samopoštovanje znači da cijenite sami sebe, što znači da ste se pozitivno ocijenili i da sebe visoko cijenite, podrazumijeva bezuvjetno prihvaćanje sebe, jer shvaćate da su vaše vrijednosti kao osobe respektabilne i dostojanstvene. Samopoštovanje ne ovisi o kratkoročnim uspjesima i neuspjesima.

Dok je samopoštovanje osobno i unutarnje poštovanje prema sebi, vaš ego je koliko razumijete i percipirate svoju važnost kao osobe. Samopoštovanje ima gornju granicu - jednom kada poštujete sebe, ne možete nastaviti rasti u samopoštovanju. Ali ego se može nastaviti nekontrolirano napuhavati ako ga previše potičete vi ili drugi oko vas. To može biti rezultat previše naraslog samopouzdanja zbog prenapuhanih osjećaja vlastitih postignuća ili zbog toga što drugi nerazumno hvale vaš status.

Kad se osoba zaljubi u 'svoju legendu', njen ego nadmašuje njeno samopoštovanje, a to nažalost može dovesti do kvarenja ličnosti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Znakovi koji pokazuju da nemate poštovanja prema sebi

Vi ste otirač: Dopuštate drugima da rade s vama što god žele. Čak i kada vam se ne sviđa ili znate da nije u redu, ne govorite o tome.

Žudite za pažnjom: U stalnoj se potrebi za potvrdom, jer vam nedostaje samopoštovanja da živite za sebe. Učinit ćete sve što je potrebno da biste privukli pozornost, čak i ako to znači da od sebe pravite 'budalu'.

Preeksponirate se: Previše sebe dajete drugim ljudima, čak i kada drugi uopće ne mare za vas. Smišljate isprike za loše pojedince u svom životu.

Očajnički ste željni ljubavi i seksa: Ne seksate se zbog ljubavi ili zabave, već zato što je to najlakši način da se osjećate kao da je drugima stalo do vas, čak i kada znate da im nije stalo.

Nemarni ste i neuredni: Ne brinete dovoljno o sebi da biste sebi omogućili lijepo mjesto za život. Vaš dom je neuredan, neuredan i prljav.

Gubite svoj identitet: U vezama gubite osjećaj sebe. Vaša osobnost postaje osobnost vašeg partnera, njihove stvari koje vole ili ne, kao i njihove navike - postaju vaše.

Pretjerali ste: Ne razmišljate o vlastitom zdravlju. Pretjerali ste s drogama, hranom, alkoholom i još mnogo toga. Nikada ne dajete prioritet fizičkom ili mentalnom zdravlju.

Prihvaćate zlostavljanje: Verbalno, fizičko i psihičko zlostavljanje vam se čini prihvatljivim. Opravdavate njihove postupke, vjerujući da to zaslužujete.

Kako izgraditi samopoštovanje - 10 koraka

Iako samopoštovanje dolazi iznutra, ono sigurno ne postoji u vakuumu. Na razinu samopoštovanja često mogu utjecati društveni čimbenici, uključujući one s kojima komuniciramo, način na koji drugi komuniciraju s nama i kako se družimo sa svijetom.

Foto: Unsplash

Povećanje ili održavanje razine samopoštovanja može zahtijevati stalni rad.

Prvi korak uključuje sagledavanje svakodnevnih navika koje se možda ne čine značajnima, ali zapravo štete našem osjećaju samopoštovanja.

Evo nekih stvari na koje treba pripaziti:

1. Prestanite se omalovažavati

Dok obavljate zadatke ili jednostavno provodite dan, pripazite kako komunicirate sami sa sobom. Stvari poput 'tako sam glup' ili 'ne mogu to učiniti' mogu duboko utjecati na to kako doživljavaš sebe. Ponekad se može činiti da su te oštre riječi neophodne da biste se potaknuli naprijed. I dok je istina da si s vremena na vrijeme uputite pravu kritiku, jednako je važno ostati ljubazan prema sebi, posebno u trenucima slabosti ili neuspjeha. Zamijenite negativan razgovor sa sobom nečim što više osnažuje. Zapamtite - niste sami sebi neprijatelj.

2. Naučite uspostaviti granice

Ako ste odrasli u okruženju u kojem se reći 'ne' čini nepristojnim ili omalovažavajućim, postavljanje granica bi moglo biti nezamislivo. Problem s previše blagosti je taj što može dovesti do zlostavljanja. Kada se osobe ne pojave na vrijeme ili nisu dovoljno obzirni prema vašim emocijama, sami sebi signalizirate da vaši osjećaji, vrijeme i vaš trud nisu toliko važni kao drugima. Sljedeći put kad se nađete s prijateljem i on kasni, nemojte se osjećati loše zbog toga što ćete mu nešto reći. Ako ste pozvani ste na nešto što stvarno radije ne biste radili, nemojte, jer ne biste trebali biti prisiljeni raditi stvari koje ne želite. Postavljanje granica je zdrava vježba koja jača samopouzdanje.

3. Riješite se toksičnih pojedinaca iz svog života

Govoreći o postavljanju granica, postoji šansa da ćete se zauzeti za sebe - i to je potpuno normalno. Međutim, ono što nije normalno je da se osjećate loše jer cijenite vlastito vrijeme i prostor. Voditi računa o vlastitim navikama neće značiti mnogo ako ste okruženi toksičnim osobama. Naučiti sebe da budete dobri prema sebi i da poštujete sebe dovoljno je teško; imati toksičnu okolinu, ove napore čini još većim izazovom. Što prije izbacite takve pojedince iz svog života, to ćete se slobodnije osjećati. Bez njih u svom životu, nećete osjećati potrebu da preispitujete sve što radite ili kažete, što bi vam stvarno moglo pomoći u podizanju samopoštovanja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

4. Prestanite se uspoređivati s drugima

Dok pretražujete po društvenim mrežama, sigurno ćete se uspoređivati s drugima. Ili se osjećate loše uspoređujući svoja postignuća s tuđima ili počinjete osuđivati životni stil drugih kako biste se osjećali dobro. U svakom slučaju, stvarate negativnu energiju i dopuštate da to na neki način utječe na vas. Prestanite upadati u ovu mentalnu zamku.

5. Recite što mislite

Tanka je linija između govorenja onoga što mislite i onoga što želite. Kada kažete svoje mišljenje, misli se da kažete ono što želite reći kada je to najvažnije. Kada ste na sastanku i netko vas prekine, to se često čini užasnim i možete se bojati ponovnog razgovora. Držanje onog tko vas ometa odgovornim za svoje postupke pomaže vratiti samopouzdanje. I to se ne odnosi isključivo na posao. Iznošenje onoga što mislite i izgovaranje onog što osjećate ili mislite može osnažiti, bilo da razgovarate s kolegama, prijateljima ili članovima obitelji.

6. Nemojte se nepotrebno ispričavati

Isprika je trzajna reakcija za mnoge. Ako to radite samo da biste bili pristojni, razmislite što bi to moglo učiniti samopouzdanju. Ispričati se jednom ili dvaput je u redu, ali istina je da te nepotrebne isprike izgrađuju i jačaju narativ da ste uvijek krivi, čak i kad niste. Nakon što isprike sačuvate za stvari koje ih zapravo opravdavaju, one će se činiti puno snažnijima, a isprika će postati dostojanstvena umjesto neugodna.

Postizanje zdrave razine samopoštovanja ne događa se preko noći. Dobra vijest je da postoje stvari koje možete učiniti kako biste je polako, ali sigurno obnovili: Definirajte svoja načela i držite ih se. Ne morate raditi stvari koje ne želite. Otkrijte stvari u koje vjerujete i držite ih se.

Zadržavanje svojih uvjerenja jedan je od najboljih načina prakticiranja samopoštovanja. Nikada se ne zadovoljavajte 'malim' stvarima, bilo da se radi o vezi, životnim ciljevima ili karijeri.

Činjenica da mislite da bi vam bilo bolje negdje drugdje ili s nekim drugim znak je da niste tamo gdje biste trebali biti.

Kako ćete inače sebi dati život kakav zaslužujete ako nemate ni dovoljno samopoštovanja da prestanete živjeti život kakav ne zaslužujete...

7. Dajte prioritet emocionalnoj stabilnosti

Ako se naučite hrabro prolaziti kroz oluje, to će vam dati povjerenje u vlastitu snagu. To je način da si kažete 'da' - da možete plakati, da se možete osjećati loše - ali nećete dopustiti da vam te negativne emocije preuzmu život.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

8. Naučite kako oprostiti sebi i drugima

Uklanjanje toksičnosti uključuje više od pukog držanja podalje od otrovnih pojedinaca. Opraštajući sebi i drugima, učite se prevladati teške emocije i negativne osjećaje. Što je još važnije, opraštanje samome sebi neprocjenjiva je lekcija o samopoštovanju jer sebe učite da ste puno više od svojih prošlih pogrešaka.

9. Slušajte svoju intuiciju

Ponekad je donošenje ispravne odluke jednostavno poput slušanja vlastitog instinkta. Kad god se suočite s teškim scenarijem, odmaknite se i razmislite, odnosno 'poslušajte' što vam se čini ispravnim. Vjerojatno vas je život opremio pravim alatima da se nosite sa situacijom na najbolji mogući način.

10. Prihvatite kritiku ne dopuštajući da vas slomi

Važna komponenta samopoštovanja je biti dovoljno siguran u sebe da možete prihvatiti kritiku i krenuti prema samopoboljšanju bez osjećaja nesigurnosti. Prihvaćanje kritike nije isto što i dopustiti drugima da definiraju što biste trebali učiniti, misliti, reći ili osjećati. U konačnici, samopoštovanje dolazi s mjesta gdje možete prihvatiti konstruktivnu kritiku i koristiti je da osnažite sebe umjesto da dopustite da vas definira ili promijeni način na koji vidite sebe.

Kako će samopoštovanje prirodno poboljšati vaš život

Samopoštovanje ide ruku pod ruku s nizom drugih zdravih osobnih poboljšanja. Kada postavljate granice i druge držite tih standarda, osjećate se osnaženo, što bi moglo poboljšati samopoštovanje. Uspostavljanje samopoštovanja je pristup drugim pozitivnim navikama, interakcijama i osjećajima o sebi i svijetu oko vas.

Kada sebi počnete davati prioritet i kada volite ono što jeste, stvari će prirodno doći na svoje mjesto i zbog toga ćete postati sretnija i zdravija osoba.

Evo nekih stvari koje ćete primijetiti nakon što steknete zdravu količinu samopoštovanja

Pozitivniji ste: Odjednom svijet više neće biti tako turoban i mračan. Prošli su dani kada ste patili od negativne percepcije sebe. Osjećat ćete se optimističnije u pogledu svoje budućnosti i svog položaja u svijetu.

Odvažniji ste: Stvari koje su vas prije plašile i činile nesigurnima odjednom više ne djeluju tako zastrašujuće. Kada se počnete suočavati s unutarnjom nelagodom koju osjećate, imate više samopouzdanja da se testirate i živite izvan komfor zone.

Otporniji ste na kritiku: Samopoštovanje gradi karakter. Kako postajete emocionalno stabilniji, ono što drugi ljudi misle o vama odjednom nema toliku težinu.

Uživat ćete biti sami sa sobom: Što se više poštujete, to se više volite. Više nećete osjećati potrebu ispunjavati svoje vrijeme besmislenim interakcijama s drugima. Postat ćete strpljiviji u svojim odnosima i držati se onih koji su vrijedni vašeg vremena i ljubavi.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Veći osjećaj moralnosti: Karakter postaje ojačan, a vi postajete osoba koja je spremna boriti se za svoja uvjerenja i vrijednosti. Ne trebate brinuti o prihvaćanju drugih; prihvatit će te i diviti ti se jer znate prigrliti samog sebe.

Veća sposobnost da volite i budete voljeni: Razvijate osobine koje vam omogućuju da postanete bolji prijatelj, član obitelji i partner. Drugi će vas shvatiti ozbiljnije jer ste naučili kako sebe shvaćati ozbiljno

Unutarnji izvor sreće: Više ne morate gledati dalje od sebe da biste pronašli sreću. Sada sreća postoji u zadovoljstvu sobom, a ne u prolaznom potvrđivanju drugih.

Pozitivni učinci samopoštovanja očituju se iznutra prema van. Počinjete tako da definirate tko ste, podržavate standarde za sebe, a zatim osiguravate da se oni oko vas drže istih standarda. Samopoštovanje omogućuje da se odvojite od svijeta, a da se ne oduzmete od iskustva življenja. Daje sposobnost da uočite svoju jedinstvenu vrijednost i položaj u svemiru, dok sudjelujete u smislenim i zdravim odnosima i aktivnostima.

Kada sebe naučite samopoštovanju, pokazujete drugima kako da vas poštuju. Kada im pokažete da vaš život ima smisao i da vaše vrijeme i prostor imaju vrijednost, oni počinju projicirati istu vrstu energije prema vama.

Prije nego što shvatite, samopoštovanje je evoluiralo u alat za samoosnaživanje - u osobni kompas koji vodi vašu interakciju s drugima i svijetom oko vas, donosi loveconnection.