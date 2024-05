Vratite samopouzdanje nakon toksične veze uz ovih 7 koraka

Toksična veza može imati vrlo jak negativni utjecaj na samopouzdanje osoba koje su u njoj, osobito ako je partner odgovoran za količinu toksičnosti. Nezdrava ponašanja mogu postati navike, a nakon što iz te veze izađete, važno je prilagoditi se i usvojiti zdrave obrasce ponašanja. Donosimo vam popis navika i ponašanja koja će vam pomoći sagraditi ponovno srušeno samopouzdanje.

1. Identificirajte toksična vjerovanja o sebi i promijenite ih

Ako vam je netko često govorio negativne stvari, moguće je da ste u njih i sami počeli vjerovati. Kad vam netko stalno tupi da ste neprivlačni, nedovoljno pametni ili duhoviti, možete početi krivo percipirati sami sebe. Identificirajte ta vjerovanja koja su negativna i razmislite od kud dolaze te ih pokušajte promijeniti u pozitivne, jer od negativnosti nećete dobiti ništa dobro. Ako je potrebno, porazgovarajte s osobama kojima vjerujete ili s psihoterapeutom.

2. Napišite popis svega dobroga o sebi

Afirmacije i zahvalnost uvijek pomažu, osobito ako se potrudite koncentrirati na njih. Napišite popis stvari koje su pozitivne o sebi do najsitnijih detalja i ponavljate si to.

3. Postavite granice

U toksičnim vezama i odnosima granice se često prelaze, pa se lako možete 'pogubiti' i tek naknadno shvatiti da niste željeli dopustiti da ne netko tako prema vama ponaša. Oprostite si to, i postavite nove granice koje ćete poštivati, bez obzira na sve. Upozorite osobe za koje smatrate da prelaze vaše granice na to, i ako ih ne poštuju, nemojte im tolerirati takvo ponašanje.

4. Pobrinite se o zdravim odnosima koje imate

Moguće je da ste zbog toksične veze zapostavili drage ljude i zdrave odnose, pa se sad potrudite iskupiti se i njegovati odnose koji vam donose mir i sreću.

5. Razmazite se i pobrinite o sebi

Toksični odnos može biti iscrpljujuć kako za psihu, tako i za tijelo, pa je vrijeme da povratite energiju i snagu. Pazite na san, jedite zdravo i naviknite se na fizičku aktivnost koja će vam podići razine energije i dopamina u tijelu. Isto tako, razmazite se spa danom kod kuće, napuni kadu, spremite si omiljeni desert i samo se opustite.

6. Odmaknite se na neko vrijeme od društvenih mreža

Društvene mreže mogu nas ponekad zatočiti i pojačati negativne osjećaje ako krenemo uspoređivati vlastiti i tuđi život. Kako biste se brže popravili, na neko vrijeme zaboravite na društvene mreže i uživajte u miru bez nepotrebnog sadržaja.

7. Postavite si ciljeve

Možda ste imali ciljeve koji su zbog prekida veze 'pali u vodu', pa je vrijeme za postavljanje novih. Nemojte si zadavati previše odjednom - krenite polako, pa postupno dodajte nove.