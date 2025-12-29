Azahara Portilla Bustamente živjela je u Tanzaniji, zbog ljubavi je stigla u Hrvatsku, u Zagreb, pa u Split i napravila biznis s XL makaronima - spaja ih voćnim namazima koje sama izrađuje
Španjolka je u Splitu pokrenula slastičarsku revoluciju: 'Doselila sam se zbog ljubavi'
Život ju je vodio od sjevera do juga Španjolske, preko Zagreba do Tanzanije da bi se naposljetku skrasila u Splitu, odakle je i njezina ljubav. A Split ju je vratio njezinoj drugoj ljubavi, onoj prema slasticama.
