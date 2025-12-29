Obavijesti

Španjolka je u Splitu pokrenula slastičarsku revoluciju: 'Doselila sam se zbog ljubavi'

Piše Tina Jokić,
Čitanje članka: 4 min
24sata Split: Azahara Portilla iz Španjolske se preselila u Hrvatsku | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Azahara Portilla Bustamente živjela je u Tanzaniji, zbog ljubavi je stigla u Hrvatsku, u Zagreb, pa u Split i napravila biznis s XL makaronima - spaja ih voćnim namazima koje sama izrađuje

Život ju je vodio od sjevera do juga Španjolske, preko Zagreba do Tanzanije da bi se naposljetku skrasila u Splitu, odakle je i njezina ljubav. A Split ju je vratio njezinoj drugoj ljubavi, onoj prema slasticama. 

