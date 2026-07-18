Argentina i Španjolska dijele jezik i borbu za svjetski tron, a tu su i njihove kuhinje koje se žestoko nadmeću: Asado, empanade, paella, tortilla... Ovo je gastro derbi prije velikog finala
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Španjolska vs. Argentina: Chef otkrio čija je kuhinja bolja, a imamo i top recepte!
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Prvi put nakon 96 godina na SP-u će za prvo mjesto igrati dvije reprezentacije koje pričaju istim jezikom - Argentina i Španjolska. Zadnji put se to dogodilo u finalu Mundijala 1930. godine, kad su se u Montevideu sastali Urugvaj i Argentina. Naime, španjolski je službeni jezik u Argentini, što ne čudi s obzirom na to da najveći dio stanovništva potječe od španjolskih doseljenika. Zbog toga dijele književnost, glazbu, običaje, vjeru i brojne društvene vrijednosti, pa je i kuhinja, u nekim detaljima slična, no zapravo se dosta razlikuje.
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