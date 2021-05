Nupur Gupta se približavala kraju dvotjednog joga odmora u Goi u Indiji. Bila je veljača 2019. godine, a vrijeme je bilo pravo ljetno, kupajući poznate plaže Goe u toplom sjaju. More je bilo toplo i pozivalo ljude na kupanje.

Između držanja satova joge, Gupta je uvijek imala vremena za plivanje. Tog dana je otplivala dalje nego inače, a kad je shvatila koliko je jaka struja, bilo je prekasno. Voda ju je počela povlačiti prema dolje.

Pokušavala je ne paničariti.

- Negdje duboko u sebi sam znala da ako neprestano i dosljedno nastavim plivati, da ću se možda uspjeti izvući na obalu - ispričala je za CNN Travel.

Kad god bi se Gupta približila obali, struja bi ju natrag povukla u dublje more.

- Tad sam vidjela čovjeka kako mi prilazi - rekla je misleći na Attilu Bosnyaka, financijskog savjetnika u četrdesetim godinama.

Igrom slučaja, Bosnyak je bio na jogi u odmaralištu u kojem je i Gupta radila, na kojem se 'pokušavao odmaknuti od gužve, radnog pritiska i nizozemske zime'. Gupta nije podučavala Bosnyakovu početničku grupu, pa se nikad nisu ni upoznali.

Bosnyak je bio snažan plivač, pa se nije uplašio, ali jaka struja ga je onemogućavala da se probije do Gupte.

- Prišao mi je vrlo blizu, skoro me uhvatio za ruku, ali baš tad me povukao ocean u dubinu - kaže Gupta.

Tada je Bosnyak shvatio da, čak i ako uspije uhvatiti Guptu, da nije dovoljno jak da ju izvuče na površinu i odlučio je popeti se na kamenje koje je blokiralo pogled spasiocu i mahanjem mu signalizirati da mu treba pomoć.

Približavanje stijenama se pokazalo opasnim jer ga je struja odbacivala na njih, ali usprkos tome, uspio se popeti i dozvati spasioca.

- Stoga sam to pokušao učiniti pažljivo. Ali, to nije bilo lako, tri, četiri puta me val gurnuo na stijenu - prisjeća se Bosnyak.

Iz Guptine perspektive izgledalo je kao da njezin potencijalni spasitelj nekontrolirano pluta na površini mora.

- Tad sam se uspaničila. Što ako me val samo baci na stijenu i imam ozljedu glave ili nešto slično? - ispričala je.

Na kraju se Bosnyak uspio popeti na vrh i privukao je pažnju spasioca na plaži, koji je odmah isplivao. Spasilac je pomogao Gupti da se vrati na plažu, dok je Bosnyak plivao ispred njih. Tek kad je Bosynak stigao do obale, shvatio je da krvari.

- Leđa i bedra su mi jako krvarila zbog ogrebotina, a i prsti jer sam se pokušao držati za stijenu - prisjeća se.

- Srce mi se stisnulo kad sam to vidjela, jer sam u tom trenu shvatila što je taj čovjek prošao da nekome pomogne, da pomogne meni - kaže Gupta.

Kad se Bosynak, iscrpljen, srušio na ležaljku, Gupta je otrčala do najbliže trgovine kako bi uzela sredstava za dezinfekciju i, u hiru, čokoladni sladoled. Vrativši se na plažu, Gupta je počela dezinficirati njegove rane. Zatim mu je pružila sladoled, na što se on samo nasmijao.

- U tom trenu se nešto u meni promijenilo. Srce mi je odjednom počelu mahnito kucati - ispričala je.

I Bosnyak je to osjećao, čak i dok je ležao, krvareći.

- Mislim da je to bio čaroban trenutak - rekao je.

Uplela se sudbina

Nakon što je utvrđeno da su oboje dobro, osim ogrebotina i šoka, Bosnyak i Gupta zajedno su se vratili u odmaralište, razgovarajući u hodu.

Nakon što su se vratili i otišli u svoje sobe kako bi se odmorili, tu večer su se ponovo sreli za večerom. Isprva se razgovor zadržao na njihovom neočekivanom iskustvu, ali uskoro je krenuo na neke druge teme poput: odakle su, što ih je dovelo u Gou i brzo su shvatili kako razgovor među njima samo lagano teče, što su nastavili i sljedeći dan.

Odmor je trebao završiti dan kasnije, Bosnyak je planirao letjeti natrag u Nizozemsku, a Gupta se trebala vlakom vratiti natrag do Kerale, gdje je živjela. Ipak, Gupta je zaželjela da imaju više vremena zajedno te se pitala je li moguće da odgodi povratak doma.

- Ali reći to naglas ili pitati naglas bilo je također pomalo neuobičajeno - rekla je.

Srećom, Bosnyak je slično razmišljao kao Gupta pa su se složili da će odgoditi povratak kući za tjedan dana, te su Valentinovo 2019. proveli zajedno, dugo šetajući plažama Goe, vozeći se kajacima i istražujući portugalske crkve u regiji.

I kako se njihov dodatni zajednički tjedan bližio kraju, proslavili su Guptin rođendan.

- Sjećam se da smo tog jutra doručkovali zajedno i da me Atila odvezao do stanice prije nego što je otišao - prisjeća se.

Oboje su bili uzbuđeni zbog onoga što se dogodilo.

- Bio je to dobar osjećaj - da ste pronašli nekoga s kime ste odmah uspostavili tako duboko emotivnu vezu, s nekim tko bi vam mamio osmijeh na lice i pružio onaj onaj osjećaj leptira u trbuhu - ispričala je Gupta.

Dogovorili su se da će ostati u kontaktu.

- Uslijedilo je par stvarno lijepih mjeseci, sve više i više razgovarajući putem WhatsAppa i video poziva - kaže Bosnyak i dodaje da, iako su ih razdvajali oceani, da su jako brzo naučili međusobne svakodnevne rutine te da su se čuli svaki dan.

Sad ili nikad

Otprilike mjesec dana nakon što su napustili Gou, Bosnyak je nazvao Guptu i rekao joj da misli da bi njihova veza trebala otići korak unaprijed i da bi želio s njom započeti vezu na daljinu. Gupta je odmah pristala, kaže bez razmišljanja te su se dogovorili da se ponovo vide na nekom mjestu koje im je na pola puta.

Tražeći odredište, počeli su ozbiljno razmišljati o Dubaiju kad je Gupta saznala da joj je majci dijagnosticiran tumor na mozgu i da joj je zakazana hitna operacija.

- Morala sam otići k njoj - prisjeća se danas Gupta kako je napustila Keralu i odletjela do svoje obiteljske kuće u Lucknowu, na sjeveru Indije, kako bi bila uz obitelj u ovoj strašnoj situaciji.

- Dane smo provodili u razgovoru oko bolnice, najboljih liječnika, a mama je tijekom tog vremena bila jako depresivna i slaba - ispričala je Gupta i dodala da odlazak iz Lucknowa nije dolazio u obzir.

Jedne večeri je nazvala Bosnyaka i kroz suze mu rekla da je nemoguće da se vide kroz idućih par mjeseci jer želi biti s majkom i obitelji.

Bosnyak ju je izdaleka pokušao bar malo utješiti, a dok su razgovarali, dobio je ideju da doputuje k njoj u Lucknow.

- Što ako bih doputovao tamo, kako bih bio s tobom? - pitao ju je.

Gupta nije mogla vjerovati da bi ovaj muškarac s kojime je provela tako malo vremena bio voljan učiniti to za nju, ali je i trenutno osjetila olakšanje pri pomisli da je Bosnyak uz nju.

Predložila mu je da dođe nakon operacije njezine majke, koja je bila uspješna. Nakon oporavka u bolnici, Guptina se majka vratila kući, a uskoro je i Bosnyak stigao u zračnu luku u Delhiju, gdje ga je dočekala.

Na putu do Lucknowa, par se zaustavio u Agri kako bi posjetio Taj Mahal.

Zagledani u spektakularnu mramornu zgradu podijelili su predivan trenutak kojeg će se zauvijek sjećati. Bosnyak se spustio na jedno koljeno i zaprosio Guptu. To nije bio prijedlog za brak, već obećanje da će se voljeti i obvezati da će njihova veza funkcionirati.

Guptina obitelj jedva je dočekala upoznati čovjeka koji joj je spasio život i u potpunosti oborio s nogu.

- Nikad ih nisam vidjela ovako uzbuđene zbog upoznavanja mog dečka - kroz smijeh je ispričala Gupta.

Bosnyak se odmah uklopio.

- Sve je prošlo tako mirno, odmah se uklopio - kaže Gupta.

Bilo je to savršeno putovanje, velika romantična gesta u Taj Mahalu dopunjena mirnijim trenucima Bosnyakove podrške Gupti i povezivanja s obitelji.

Napokon su bili zajedno, sretni u svojoj ljubavi, a dan koji ih je uskoro dočekao, dan njegovog odlaska, je bio više nego što su mogli podnijeti.

Nizozemsko okupljanje

Par je odlučio da će se, nakon što se Guptina majka potpuno oporavi, ona prijaviti za vizu koja će joj omogućiti da provede mjesec dana s Bosynakom u Nizozemskoj.

No, s pravnim komplikacijama koje znače vjerojatnih šest mjeseci odgode, par se odlučio sastati gdje god mogu - Dubai u jeku ljeta, a zatim i u Srbiji.

- Pretpostavljam da to nije uobičajena romantična destinacija - kaže Bosnyak, koji objašnjava da su svoja mjesta odabrali na temelju zahtjeva koje određena država ima za izdavanje vize, piše CNN Travel.

- Ali zaista smo uživali u boravku u Srbiji. Plivali smo u rijekama Dunav i Sava i stvarno istraživali taj grad. Unajmili smo Airbnb, pa smo živjeli kao par - objašnjava.

Njihov konačni susret bio je na Tajlandu. Nedugo zatim, u rujnu 2019., Gupta je dobila nizozemsku vizu i mjesec dana kasnije odletjela u Nizozemsku, uselivši se u stan u kojem je Bosnyak živio u Haagu.

Bilo je to idiličnih nekoliko mjeseci. Par je zajedno otputovao u Mađarsku da posjeti Bosnyakovu obitelj, a mnoge vikende su provodili istražujući Nizozemsku.

Gupti je trebalo neko vrijeme da se privikne na hladne nizozemske zime, a osim toga promijenila je i svoju rodnu zemlju i kulturu te je morala pronaći i posao.

S prijateljima i obitelji vezu je održavala video pozivima.

Počeli su planirati vjenčanje, no tome se ispriječila pandemija Covida-19. Bosnyak i Gupta vjenčali su se 21. ožujka 2020. godine kao posljednji par prije lockdowna. I tako je ovaj par, od planiranja gdje će se naći diljem zemlje, odjednom završio u stanu 24 sata zajedno tijekom zaključavanja.

Priznaju da je to bio izazovan period, ali dodaju da su oboje vrlo strpljivi i da se jako vole te da su pronašli način koji funkcionira za njih.

Prije mjesec dana Gupta je otputovala u Indiju kako bi vidjela svoju obitelj i prijatelje. No kako je Indiju preplavio treći val korona virusa, i ona se razboljela. Trenutno se oporavlja, a Bosnyak je bodri iz daljine.

Razmišljaju o selidbi u Grčku jer je Bosnyak tamo dobio ponudu za posao. Kada se prisjećaju svog upoznavanja, oboma se stvori smiješak na licu.

- Stvarno se čini kao da nam je nebo poslalo tu vezu - kaže Bosnyak.

- Bilo je toliko pozitivnih stvari i sve je sjelo na svoje mjesto samo od sebe. Na svakom koraku je bilo toliko povjerenja i ljubavi i mislim da je to razlog zašto smo danas zajedno - dodala je Gupta.