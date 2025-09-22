Spavala sa 100 muškaraca u 24 sata, ali planira napraviti svoju AI dvojnicu: 'Želim si olakšati'

Lily Phillips, britanska OnlyFans zvijezda, poznata je po kontroverznim izazovima koji pomiču granice u industriji odraslih. Nakon što je prošle godine postavila rekord spavajući sa 100 muškarca u 24 sata, sada planira još ambiciozniji cilj, stvoriti vlastitu umjetnu inteligenciju (AI) verziju sebe
Ova AI verzija omogućila bi joj pružanje sadržaja obožavateljima u situacijama koje fizički ne može ostvariti. Phillips ističe da bi obožavatelji znali da je riječ o AI, ali bi to moglo privući širu publiku.
| Foto: Instagram
„Obožavatelji bi znali da je riječ o AI verziji, no neki bi možda željeli vidjeti poze koje sama ne mogu izvesti“, priznala je za The Guardian tijekom jednog događaja u industriji za odrasle.
| Foto: Instagram
„Nisam toliko fleksibilna, ali AI bi mogao izvesti čak i špagu, što bi omogućilo sadržaj koji se razlikuje od onog na mojoj stranici. A tko ne bi želio zarađivati novac bez previše napora?", dodala je.
| Foto: Instagram
Unatoč uspjehu koji je postigla, Lily se suočava s emocionalnim i fizičkim posljedicama svojih postupaka.
| Foto: Instagram
U dokumentarcu "I Slept With 100 Men in One Day" priznaje da je tijekom izazova osjećala disocijaciju i "robotiziranost", te savjetuje da se takvi ekstremni postupci ne ponavljaju.
| Foto: Instagram
U jednoj sceni, Phillips postaje vidno emotivna dok govori o tome kako se morala "disocirati" tijekom snimanja. Na pitanje kako je bilo izvesti pothvat, priznala je: "Iskrena sam - bilo je teško. Ne znam bih li to preporučila."
| Foto: Instagram
Lily Phillips nastavlja izazivati norme i granice u ovoj industriji, balansirajući između kontroverznih postupaka i želje za širenjem svog brenda.
| Foto: Instagram
