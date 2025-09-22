Obavijesti

IZAZVALA JE BROJNE REAKCIJE

Spavala sa 100 muškaraca u 24 sata, ali planira napraviti svoju AI dvojnicu: 'Želim si olakšati'

Lily Phillips, britanska OnlyFans zvijezda, poznata je po kontroverznim izazovima koji pomiču granice u industriji odraslih. Nakon što je prošle godine postavila rekord spavajući sa 100 muškarca u 24 sata, sada planira još ambiciozniji cilj, stvoriti vlastitu umjetnu inteligenciju (AI) verziju sebe
Ova AI verzija omogućila bi joj pružanje sadržaja obožavateljima u situacijama koje fizički ne može ostvariti. Phillips ističe da bi obožavatelji znali da je riječ o AI, ali bi to moglo privući širu publiku. | Foto: Instagram
