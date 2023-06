'Spavala sam s preko 50 ljudi i s njima nisam došla do orgazma, a sama to uspijem za 5 sekundi'

Ja sam žena koja je bila intimna sa dosta muškaraca i žena, i nitko od njih nije me uspio dovesti do orgazma. Jednostavno ne mogu postići orgazam tijekom seksa, ali ga doživim kad se zadovoljim sama, i to za 5 sekundi. Ne mogu reći je li tih 50 ljudi beskorisno u seksu ili sam ja samo izvrsna u samozadovoljstvu, napisala je anonimna žena na Twitter računu @Fesshole gdje mnogi dijele svoje najdublje tajne jer mogu ostati anonimni.

Komentari uz njezinu objavu bili su raznoliki, od utješnih tipa: 'Ne brini djevojko, naići će onaj pravi jednog dana', do vrlo iskrenih: 'Mislim da pod hitno moraš poraditi na svojim komunikacijskim vještinama. Tajna je u dobroj komunikaciji. Reci partneru što želiš, koristi igračke, tad će on imati priliku biti bolji u tome', prenosi The Star.

'Komunikacija je itekako važna za dobar seks'

Naravno da može biti teško razgovarati o nečemu tako osobnom i ranjivom kao što je seks, ali dobra komunikacija je temelj zadovoljavajućeg seksualnog života. Vjerujte mi, pogrešnih interpretacija ima na pretek, jer ljudi su skloni iz partnerovih riječi i radnji izvlačiti pogrešne zaključke, a to se s vremenom samo pogoršava ukoliko se nešto ne poduzme, savjetuje dr. sc. Marianne Brandon, klinička psihologinja i diplomirana seksualna terapeutkinja.

Foto: Dreamstime

Porazgovarajte s njim o tome što vam se sviđa u vašem seksualnom životu i svakako ga pitajte što se njemu sviđa i što priželjkuje. Razgovarajte o intimi redovito jer se potrebe i želje ljudi s vremenom mijenjaju.

- Moguće je kako ćete morati neke stvari ponoviti tijekom razgovora, jer neki ljudi trebaju više puta čuti određene informacije kako bi ih doista razumjeli i prihvatili - dodala je dr. Brandon.

- Budite emocionalno i fizički otvoreni. To često zahtijeva svjesnu radnju, jer životni stresori rezultiraju time da se naša tijela stežu i srca zatvaraju. Do nikakvog dobrog seksa ne može doći ako smo zatvoreni i ne dopuštamo si biti ranjivi. Većina ljudi doživi nezaboravno vođenje ljubavi tek kad si dopuste da na neki način postanu ranjivi i budu ono što jesu - kaže terapeutkinja.