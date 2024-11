'Spavala sam sa samo jednim muškarcem, a onda sam s 46 godina otkrila seks klubove'

Fiona Grey, 46-godišnja PR djelatnica, imala je 20 godina potpuno "mainstream" seksualni život s jednim muškarcem, svojim jedinim ljubavnikom. No, prvi put nakon završetka te veze, odlučila je istražiti svijet fetiš klubova.

Već pri prvom posjetu klubu u južnom Londonu, njene su se perspektive značajno promijenile. U naizgled neupadljivom prostoru zatekla je muškarce vođene na povodcu, osobe oba spola bičevane i udarane štapovima, prizore koji su je iznenadili i zaintrigirali.

Prvi dolazak u fetiš klub nije bio lak – ušla je s nervozom i zatekao ju je prizor muškarca na sve četiri koji je bio vođen na uzici. Njegova gospodarica strogo mu se obraćala i tražila da pije pivo iz zdjelice za psa. Isprva šokirana, ubrzo je shvatila da ovo intrigira mnoge ljude i izaziva njihovo uzbuđenje. Sa 46 godina prvi put je svjedočila nečemu toliko drugačijem.

Klub je bio ispunjen osobama koje su nosile raznolike kostime, neki gotovo ništa, drugi s maskama i štapovima, dok je jedna prostorija bila namijenjena onima koji žele privatnost za seksualne aktivnosti. Fiona je tada odlučila da želi istražiti drugačije životne stilove, osjećajući da je došla u godine u kojima može slobodnije eksperimentirati.

Za taj prvi izlazak Fiona je obukla PVC korzet, kožnu suknju i visoke čizme, kupila dugu crvenu periku i osjetila novo uzbuđenje. Priznaje da se dugo nije osjećala privlačno ni slobodno poput tog trenutka. U tom je svijetu pronašla ljude s različitim interesima i fetišima, od onih koji uživaju u dominaciji i boli, do onih koji se oblače kao životinje ili nose kapuljače koje im prekrivaju lica.

Jedan od najupečatljivijih prizora bio je muškarac koji se ponašao kao pas – uz povodac i posudu s vodom. Iako joj se isprva činilo čudnim, ubrzo je prihvatila ideju da u ovom okruženju svi istražuju i izražavaju svoje želje na svoj način.

Fiona je istaknula kako su u fetiš klubovima pravila vrlo stroga, iako joj je to okruženje bilo nepoznato, osjećala se sigurno. Ti prostori djeluju vrlo profesionalno, s velikim naglaskom na pristanak – nitko ne radi ništa što ne želi, a možete samo gledati ako se tako osjećate ugodno. Pravila o drogama, zdravlju i sigurnosti slična su kao i u drugim klubovima, a zabranjeno je snimanje bez pristanka sudionika.

Klubovi često imaju različite prostorije; dok se u jednoj može plesati ili popiti piće na šanku, u drugoj su prisutne aktivnosti poput vezivanja, udaraca ili zadirkivanja. Neki klubovi čak imaju prostorije u kojima ljudi mogu imati intimne odnose uz mogućnost promatranja, no Fiona kaže da ju nikada nije privukla ideja pridruživanja takvim situacijama.

Posjetitelji dolaze iz svih društvenih slojeva – od medicinskih sestara i policajaca do akademika i vodoinstalatera, u rasponu od dvadesetih do sedamdesetih godina, bilo da su parovi ili samci. Fiona je ubrzo osjetila privlačnost prema tom svijetu. Iako u klubovima nikada nije sudjelovala u aktivnostima javno, stekla je prijatelje s kojima se kasnije osjećala dovoljno ugodno da privatno istraži svoje želje.

Posebno je uživala u istraživanju svoje dominantne strane. Lateks i koža, mali bič, muškarac u pokornoj poziciji koji je zove „gospodaricom“ i stavlja njezino zadovoljstvo na prvo mjesto – sve je to za nju bilo novo i uzbudljivo. Iako je kratko isprobala i submisivnu stranu, ubrzo je shvatila da joj ne odgovara. Ipak, ovo je iskustvo pomoglo da izgradi samopouzdanje i istraži svoju seksualnost na nov način.

Fiona priznaje da o ovom dijelu svog života nije govorila prijateljima iz svog "starog" života, smatrajući da bi ih to šokiralo. Iako se više ne vraća u klubove otkako se preselila iz Londona u Kent, sretna je što je to iskusila jer je kroz to postala sigurnija u svoje tijelo i mogućnosti, čak i kao starija žena.

Učila je da se seksi može osjećati u bilo kojoj dobi, sjajan seksualni život ne mora biti samo za mlade, a godine donose novu perspektivu. Sada ima manje „britanski“ stav prema seksu, vjerujući da je za žene sasvim u redu izraziti svoje želje i fantazije. Uživala je u mogućnosti da bude dominantna i prvi put u životu stavila je svoje zadovoljstvo na prvo mjesto.

Trenutno je samac, no kroz ovo iskustvo upoznala je mnogo zanimljivih ljudi. Za nju je ovo putovanje bilo način bijega od svakodnevice i prilika za istraživanje. Primijetila je i kako neki muškarci u tom svijetu često traže osobu koja će im ostvariti fantazije, ne percipirajući je kao stvarnu osobu već samo kao objekt svojih želja, što za nju nije tip veze koji želi. Ako jednog dana pronađe partnera, želi da je vidi onakvom kakva jest, barem većinu vremena, dok će lateks i bič povremeno izaći vikendom, piše The Sun.