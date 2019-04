Spavao je s prijateljicom svoje supruge: Dala mi je 'blagoslov'

Priča počinje kad je Kate na malom tulumu koji je organizirala za par svojih prijatelja počela pričati o tome kako se nije seksala zadnjih 11 mjeseci. Bila je duhovita i sve je nekako okrenula na šalu, ali pri kraju priče je postalo jasno da je njezin prisilni celibat počeo uzimati danak.

- To stvarno nije dobro za moj ego. Ne želim sniziti svoje standarde, ali u ovom trenu mi stvarno samo treba seks - rekla je Kate, koju sam uvijek smatrao smiješnom, karizmatičnom, talentiranom i privlačnom.

- Pa, mogao bih ti pomoći s tim - rekao sam, nadajući se da će joj uzdignuta obrva pokazati da se samo šalim.

Moj komentar je izazvao zavodnički smiješak koji je jedva zaslužio, a onda je prešla na drugu temu. Zamislite moje iznenađenje kada sam, samo 24 sata kasnije, dobio poruku od Kate u kojoj mi je napisala da je razmislila o mojoj ponudi i da ju zanima jesam li bio ozbiljan.

Uzbuđen ovom idejom bio sam svjestan da ako nastavim u tom smjeru da trebam dobiti Leilin blagoslov. Leila je Kateina obiteljska prijateljica i, posljednjih osamnaest mjeseci, moja žena.

Trebam spomenuti da moja žena i ja nismo u monogamnoj vezi, ali da još nismo razjasnili što je dopušteno i što nije. Te večeri, dok smo jeli, sam odlučio oprezno otvoriti temu o granicama i odnosima s drugim ljudima.

- Znaš li ti da se Kate nije seksala skoro godinu dana - pitao sam Leilu koja nije mogla doći na tulum.

- Opa, to je jako dugo - odgovorila je.

- Da, to je dugo, zar ne? Znaš, zanimalo me što ti misliš o tome da joj ja pomognem na tom polju - oprezno sam nastavio.

- Misliš na seks s njom? S Kate? Nisam baš sigurna... - odgovorila je.

- Ma daj, hajde. Zašto ne? Kate zna da sam lud za tobom. Ja sam sigurna opcija. To će biti kao prespavati kod prijatelja - rekao sam.

- Osim toga što ćete se seksati... - dodala je Leila.

Idućih dan dva smo razgovarali o svim negativnim aspektima te ideje te zamkama koje treba izbjeći. Naposljetku, Leila je pristala na ideju, rekavši kako dobro poznaje Kate te da ona nema nijednu zlu kost u sebi, te da se ne osjeća ugroženom.

Leili se također svidjela i poruka koju ćemo odaslati ovim činom - da je naša veza snažna i izdržljiva, te da je takvu vezu puno teže upropastiti.

Kad sam Kate rekao da smo dobili dopuštenje, bila je oduševljena. Zapravo, bila je toliko oduševljena da sam se osjećao primoranim podsjetiti ju da će sa mnom provesti večer, a ne s Idrisom Elbom. Na drugu stranu, jedanaest mjeseci bez seksa je jako dugo vrijeme.

Dva dana prije dogovorene večeri sam nazvao Kate da provjerim stoji li još naš dogovor.

- Zezaš me? Ne mogu prestati misliti o tome - odgovorila je.

Foto: Dreamstime Zapravo, toliko je razmišljala o tome da je isplanirala cijelu noć koja je uključivala koktele, večeru i posjetu atraktivnom striptiz klubu prije nego što se posvetimo 'temi' večeri. Ja sam više večer zamišljao kao gledanje filmova i 'druženje', ali to je bila njezina večer pa sam pristao na ideju.

Ako je Kate imala ikakve nesigurnosti i brige vezane za našu večer, majstorski ih je sakrila. Kad sam došao po nju osjećao sam se iznenađujuće sramežljivo, promucao sam pozdrav i zaputili smo se u moderan bar u susjedstvu.

Tamo mi je Kate ispričala kako su izgledali njezini posljednji izlasci s potencijalnim partnerima. Rekla je da su neki bili neosjetljivi, neki nepažljivi, da su joj neki lagali da su viši nego što jesu, što je bilo jako očito kad su se našli. A da su neki bili jednostavno dosadni. Nakon večere i trideset minuta pretvaranja da mi se sviđa striptiz klub u koji me odvela, krenuli smo natrag prema njezinom stanu.

Čim smo prošli kroz ulazna vrata njezina stana, seksualna energija koja se kod Kate skupljala gotovo godinu dana je eksplodirala.

Strastveno me ljubila, grizla, grebala noktima po leđima i s požudom pričala stvari koje su me itekako napalile. To je bilo potpuno drugačije iskustvo od onog na što sam navikao s Leilom. Mogao sam ju samo pratiti.

Uskoro je Kate malo usporila i pronašli smo zajednički ritam. Budući da se radilo samo o jednoj noći, u potpunosti smo iskoristili situaciju. Bilo je par neugodnih trenutaka, par smiješnih, ali sve zajedno ispala je fantastična večer koja je trajala do sitnih sati.

Sljedećeg jutra, tijekom doručka s Kate, razmišljao sam o tome kako je to bila jedna čudna avantura. Slučajnim izražavanjem, u šali, onoga što sam potajno želio s jednom ženom i iskrenosti u vezi s tim što sam htio s drugom ženom, postigao sam nezamislivo.

Pitao sam se što još u životu mogu napraviti samo izražavajući svoju želju za tim. Prije odlaska, Kate mi je dala pisamce za moju ženu. U njemu je bilo naglašeno to da me je Kate 'samo posudila' od moje žene i da me sada vraća... zauvijek.

- Pa? - upitala me Leila kad sam se vratio doma. Znajući da zapravo ne želi čuti detalje prošle večeri, rekao sam joj da je bilo zabavno, da je dobro biti kod kuće i zagrlio sam ju.

U tom trenutku nisam mogao vjerovati da sam u braku s nekim tko bi pristao na ovako nešto. Mogu se samo nadati da ću i ja imati takav stav, biti tako velikodušan i razuman, jednom kad i ona poželi tako nešto, piše Men's Health.

