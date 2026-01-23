Spektakl za 200. Samoborski fašnik: Ovo je detaljan program i raspored svih događanja

Predstavljen je program jubilarnog 200. Samoborskog fašnika pod nazivom 'Srakoslet za 200 let', koji će početi od petka, 6. veljače i trajati do utorka, 17. veljače na ulicama i trgovima Samobora
Fašničko ludilo započinje u petak, 6. veljače u 19 sati, kada gradonačelnica Samobora Petra Škrobot predaje ključeve grada, proglašava se Slobodna Fašnička Republika, a vlast preuzimaju Sraka, Princ, Sudec i Fiškal zajedno s maškarama.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Gradonačelnica je istaknula kako je ova godina posebno značajna jer Samobor obilježava 200 godina jedne od najstarijih fašničkih tradicija u Europi, koja svake godine okuplja stotine tisuća sudionika i posjetitelja.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Povodom velikog jubileja, Samoborski fašnik donosi rekordan i raznolik program:
više od 14 koncerata najpoznatijih domaćih i regionalnih izvođača;
kazališne predstave, izložbe, likovne i plesne radionice;
tradicionalne fašničke manifestacije poput Srakotrka, Fašnik trka, Fašničke putovnice i Srakine nagradne igre, u kojoj je glavna nagrada automobil Ford Puma MCA.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Ovogodišnje izdanje okupit će više od tisuću maskiranih sudionika, a na fašničkoj pozornici prodefilirat će više od 3.000 maskirane djece iz samoborskih vrtića i škola.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Direktorica Turističke zajednice grada Samobora Iva Pehar istaknula je kako će sudjelovati više od 70 grupa iz samoborskih odgojno-obrazovnih ustanova, više od 50 gostujućih grupa te 13 mjesnih odbora i gradskih četvrti, što je dosad najveći broj.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Na Trgu fašničkih velikana i u Fašničkom šatoru publiku će zabavljati:
Severina, Miach i Grše, Željko Bebek, Neda Ukraden, Mate Bulić, Gazde, Parni Valjak, Dalmatino, Željko Samardžić i mnogi drugi.
Fašnik će završiti velikim koncertom Dubioze kolektiv.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Posebno iznenađenje jubilarnog izdanja je premijera filma '200 godina Samoborskog fašnika', koji donosi pregled bogate povijesti najveće pokladne manifestacije u Hrvatskoj.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Fašnik prate i brojni sportski događaji:
Fašnik trk – cestovna utrka pod maskama;
Turnir padel bedaka;
Srakotrk – orijentacijsko trčanje pod maskama;
Fašnička liga prvaka mjesnih odbora i gradskih četvrti;
fašničko kolo Samoborske zimske trail lige.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Parking je besplatan za sve posjetitelje. Ugostiteljski objekti petkom i subotom rade do 3 sata ujutro, a nedjeljom do 2 sata.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Organizatori pozivaju sve da se pridruže proslavi, zaplešu, zapjevaju i 'noriju bez zadrške', uz staru samoborsku istinu: 'Bedaki noriju s’aki dan, a pametni samo na Fašnik!'.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
