VELIKI JUBILARNI!

Spektakl za 200. Samoborski fašnik: Ovo je detaljan program i raspored svih događanja

Predstavljen je program jubilarnog 200. Samoborskog fašnika pod nazivom 'Srakoslet za 200 let', koji će početi od petka, 6. veljače i trajati do utorka, 17. veljače na ulicama i trgovima Samobora
Samobor: Predstavljen program jubilarnog 200. Samoborskog fašnika
Fašničko ludilo započinje u petak, 6. veljače u 19 sati, kada gradonačelnica Samobora Petra Škrobot predaje ključeve grada, proglašava se Slobodna Fašnička Republika, a vlast preuzimaju Sraka, Princ, Sudec i Fiškal zajedno s maškarama. | Foto: Robert Anic/PIXSELL
