DOSEGLA VRHUNAC!

Spektakularno svjetlo na nebu: Čarobna aurora borealis obasjala svjetionik St. Mary

Na sjeveroistočnoj obali Engleske, iznad poznatog svjetionika St. Mary u Whitley Bayu, noćno je nebo protekle noći zasjalo u čarobnim nijansama zelene, ljubičaste i crvene
UK: Polarna svjetlost iznad zaljeva Whitley iznad svjetionika St. Mary's u zaljevu Whitley
Riječ je o zapanjujućem prizoru polarne svjetlosti, poznate kao aurora borealis, koja je zbog snažne geomagnetske oluje dosegla razinu G4 – jednu od najviših na ljestvici. | Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION
