Spektakularno svjetlo na nebu: Čarobna aurora borealis obasjala svjetionik St. Mary

Na sjeveroistočnoj obali Engleske, iznad poznatog svjetionika St. Mary u Whitley Bayu, noćno je nebo protekle noći zasjalo u čarobnim nijansama zelene, ljubičaste i crvene
Riječ je o zapanjujućem prizoru polarne svjetlosti, poznate kao aurora borealis, koja je zbog snažne geomagnetske oluje dosegla razinu G4 – jednu od najviših na ljestvici.
| Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION
Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION
| Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION
Ova rijetko viđena pojava na tom području privukla je brojne fotografe i znatiželjne ljude koji su u ranim jutarnjim satima svjedočili pravom svjetlosnom spektaklu. Nebo iznad svjetionika, inače poznatog po svojim mirnim noćima i romantičnim prizorima, pretvorilo se u prirodni kaleidoskop boja koji je trajao više od sat vremena.
Stručnjaci objašnjavaju da je aurora nastala zbog pojačane aktivnosti na Suncu, koja je prema Zemlji poslala snažan tok nabijenih čestica. Kada te čestice dođu u dodir sa Zemljinim magnetskim poljem i atmosferom, stvaraju prepoznatljive svjetlosne zavjese koje plešu nebom.
Stanovnici Whitley Baya opisali su prizor kao „nešto što se događa jednom u životu“. Mnogi su izašli iz svojih domova usred noći kako bi zabilježili trenutak koji je, prema riječima svjedoka, „učinio da more i nebo izgledaju kao da svijetle iznutra“.
Očekuje se da bi se geomagnetska aktivnost mogla nastaviti i narednih dana, što pruža nadu da će još mnogi imati priliku svjedočiti ovom prirodnom fenomenu koji ne prestaje oduševljavati svijet.
