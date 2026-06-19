Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
SPASILO JOJ ŽIVOT

'Po mirisu sam osjetila da imam rak i prije dijagnoze' - stručnjaci objasnili je li to moguće

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
'Po mirisu sam osjetila da imam rak i prije dijagnoze' - stručnjaci objasnili je li to moguće
Foto: 123RF

Može li se rak osjetiti prije nego što bude dijagnosticiran? Sve više ljudi tvrdi da su primijetili neobične mirise povezane s bolešću, a znanstvenici istražuju krije li se iza tih iskustava stvarna biološka osnova

Admiral

Može li se rak prepoznati po mirisu prije nego što bude dijagnosticiran? Iako zvuči nevjerojatno, znanstvenici već godinama istražuju tu mogućnost. Tumori proizvode hlapljive organske spojeve (VOC) koji mogu mijenjati miris daha, kože ili tjelesnih izlučevina, a pokazalo se da ih psi i specijalizirani senzori mogu prepoznati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

specka ima 36 godina i imala je 12 vrsta tumora 01:10
specka ima 36 godina i imala je 12 vrsta tumora | Video: 24sata/Video

Interes za ovu temu ponovno je porastao nakon što je žena po imenu Kate na TikToku ispričala da je prije dijagnoze limfoma i kasnije raka štitnjače primijetila neobičan miris na odjeći i posteljini. Miris je, tvrdi, nestao nakon liječenja, a vratio se kada se bolest ponovno pojavila.

Zašto rak može imati karakterističan miris?

Stanice raka imaju drugačiji metabolizam od zdravih stanica te stvaraju specifične kemijske spojeve. Neka istraživanja pokazala su da osobe s određenim vrstama raka imaju povišene razine tvari poput dimetil-sulfida u dahu, dok su kod raka pluća pronađeni karakteristični obrasci različitih hlapljivih spojeva.

O ČEMU SE RADI? Lijek koji mnogi imaju kod kuće mogao bi prepoloviti rizik povratka raka crijeva
Lijek koji mnogi imaju kod kuće mogao bi prepoloviti rizik povratka raka crijeva

Iako ne postoje znanstveni dokazi da ljudi mogu pouzdano namirisati rak, brojni pacijenti opisuju neobične i postojane mirise koji su se pojavili mjesecima prije dijagnoze. Neki ih opisuju kao metalne, ustajale ili slatkaste, dok drugi navode miris sličan amonijaku ili pokvarenoj hrani.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Najjači dokazi dolaze iz istraživanja sa psima. Zahvaljujući iznimno razvijenom njuhu, trenirani psi u nekim su studijama s vrlo visokom točnošću prepoznavali uzorke osoba oboljelih od raka.

ALARMANTNI SIMPTOMI Ovo su znakovi da vam debelo i tanko crijevo ne rade najbolje
Ovo su znakovi da vam debelo i tanko crijevo ne rade najbolje

Znanstvenici zato razvijaju i elektroničke 'nosove' (eNose), uređaje koji analiziraju kemijski sastav daha. Dosadašnji rezultati pokazuju obećavajuću točnost u otkrivanju raka pluća i drugih malignih bolesti, no tehnologija još nije spremna za rutinsku kliničku primjenu.

Što kažu stručnjaci?

Promjena tjelesnog mirisa sama po sebi nije znak raka i ne može poslužiti za postavljanje dijagnoze. Ipak, stručnjaci savjetuju da se liječniku prijavi svaki neobičan i dugotrajan miris koji se ne može objasniti higijenom, prehranom ili drugim očitim uzrocima.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Iako znanost potvrđuje da rak ostavlja kemijske tragove u organizmu, ostaje otvoreno pitanje mogu li ih ljudi doista osjetiti. Ono što je sigurno jest da bi analiza daha u budućnosti mogla postati važan alat za rano otkrivanje bolesti.

OPREZ! Tihi simptomi problema s gušteračom koje nikako ne biste smjeli zanemariti
Tihi simptomi problema s gušteračom koje nikako ne biste smjeli zanemariti
*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Kojim bolestima je sklon svaki znak Zodijaka? Neki trebaju paziti na srce, neki na leđa...
ASTRO AMBULANTA

Kojim bolestima je sklon svaki znak Zodijaka? Neki trebaju paziti na srce, neki na leđa...

Ovnovi često žure i brzaju, a to uzrokuje udarce i manje ozljede, Bikovi moraju štitnjači posvetiti više pažnje, dok je Blizančeva ovisnost o razmišljanju često glavni razlog njihove mentalne napetosti
Sedam stvari koje vam nitko neće reći o seksu nakon razvoda
IZNENADIT ĆETE SE

Sedam stvari koje vam nitko neće reći o seksu nakon razvoda

Seks s nekim novim jedan je od najstrašnijih i najuzbudljivijih aspekata razvoda. Pitate se kako bi to doista moglo izgledati, kako je ponovno biti intiman s nekim nakon što ste izgubili ljubav...
FOTO Vrijeđaju me ljubomorni ljudi koji nisu lijepi kao ja, a na izgledu zarađujem milijune
LICE S NASLOVNICE

FOTO Vrijeđaju me ljubomorni ljudi koji nisu lijepi kao ja, a na izgledu zarađujem milijune

Georgina Ogden, poznata i pod korisničkim imenom @ginaogdenxox, mlada je britanska influencerica i fitness instruktorica koja svojim radom i pojavom privlači sve veću pažnju javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026