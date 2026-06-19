'Po mirisu sam osjetila da imam rak i prije dijagnoze' - stručnjaci objasnili je li to moguće

Može li se rak prepoznati po mirisu prije nego što bude dijagnosticiran? Iako zvuči nevjerojatno, znanstvenici već godinama istražuju tu mogućnost. Tumori proizvode hlapljive organske spojeve (VOC) koji mogu mijenjati miris daha, kože ili tjelesnih izlučevina, a pokazalo se da ih psi i specijalizirani senzori mogu prepoznati.

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Interes za ovu temu ponovno je porastao nakon što je žena po imenu Kate na TikToku ispričala da je prije dijagnoze limfoma i kasnije raka štitnjače primijetila neobičan miris na odjeći i posteljini. Miris je, tvrdi, nestao nakon liječenja, a vratio se kada se bolest ponovno pojavila.

Zašto rak može imati karakterističan miris?

Stanice raka imaju drugačiji metabolizam od zdravih stanica te stvaraju specifične kemijske spojeve. Neka istraživanja pokazala su da osobe s određenim vrstama raka imaju povišene razine tvari poput dimetil-sulfida u dahu, dok su kod raka pluća pronađeni karakteristični obrasci različitih hlapljivih spojeva.

Iako ne postoje znanstveni dokazi da ljudi mogu pouzdano namirisati rak, brojni pacijenti opisuju neobične i postojane mirise koji su se pojavili mjesecima prije dijagnoze. Neki ih opisuju kao metalne, ustajale ili slatkaste, dok drugi navode miris sličan amonijaku ili pokvarenoj hrani.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Najjači dokazi dolaze iz istraživanja sa psima. Zahvaljujući iznimno razvijenom njuhu, trenirani psi u nekim su studijama s vrlo visokom točnošću prepoznavali uzorke osoba oboljelih od raka.

Znanstvenici zato razvijaju i elektroničke 'nosove' (eNose), uređaje koji analiziraju kemijski sastav daha. Dosadašnji rezultati pokazuju obećavajuću točnost u otkrivanju raka pluća i drugih malignih bolesti, no tehnologija još nije spremna za rutinsku kliničku primjenu.

Što kažu stručnjaci?

Promjena tjelesnog mirisa sama po sebi nije znak raka i ne može poslužiti za postavljanje dijagnoze. Ipak, stručnjaci savjetuju da se liječniku prijavi svaki neobičan i dugotrajan miris koji se ne može objasniti higijenom, prehranom ili drugim očitim uzrocima.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Iako znanost potvrđuje da rak ostavlja kemijske tragove u organizmu, ostaje otvoreno pitanje mogu li ih ljudi doista osjetiti. Ono što je sigurno jest da bi analiza daha u budućnosti mogla postati važan alat za rano otkrivanje bolesti.

*uz korištenje AI-ja