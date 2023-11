Spisateljica popularnog Seks i grada: 'Samohrane majke u 40-ima ne bi trebale tražiti vezu'

Spisateljica Seks i grada, Candace Bushnell dijeli ženama savjete za izlaske. Sada 64-godišnjakinja, čije su novinske kolumne osnova hit TV serije, odlučuje pomoći samohranim 40-godišnjim majkama. Moli ih da ne upadaju u veze dok su im djeca još kod kuće, ali i da se ne oslanjaju na muškarca za svoju sreću.

- Postoji velika razlika između nekoga tko ima 40 i nekoga tko ima 55 godina i tko je u postmenopauzi, s djecom koja su odrasla i odselila se. Ako ste u četrdesetima, slobodni i s djecom kod kuće, mislim da izlasci nisu dobra ideja. Umjesto toga, mislim da se radi o brizi za sebe i razumijevanju da ste sami odgovorni za svoju sreću. Ne treba se upadati u taj mit o ideji da će veza učiniti život uspješnim - kaže Candace i dodaje kako postoje žene koje su u braku 20 ili 30 godina, a zatim se razvedu i budu sretne što imaju svoju slobodu.

Autorica, koja je između 2002. i 2012. bila u braku s plesačem Charlesom Askegardom (54), sada je sretno slobodna i vjeruje da se žene ne bi trebale sramiti prihvaćanja svoje neovisnosti i brige o sebi.

- Jednostavno nemam mišljenje o vezama kao većina. Mislim da je veza samo jedan dio čovjekova života i ako si u njoj jako je važno imati nešto što je tvoja stvar. Heteroseksualni odnosi obično su situacije u kojima su žene sekundarne. Muškarci imaju tendenciju da imaju malo prednosti, imaju novac, imaju moć. Nisam baš zainteresirana za to. Zapravo se radi o tome želite li ili ne želite biti osoba broj jedan u vlastitom životu - ističe ona.

Stavljanje vlastitog života i rada ispred pronalaženja ljubavi isplatilo se Candace, koja će sljedeće godine prezentirati vlastiti show 'True Tales Of Sex, Success And Sex And The City'.

Od skromnih početaka kao ambiciozna spisateljica na Manhattanu u kasnim 1980-ima, njezina novinska kolumna u New York Observeru, koja se temeljila na njezinom ljubavnom životu, pokrenula je tračeve po cijelom Manhattanu kada je pokrenuta 1994, piše The Sun.

Postala je inspiracija za TV seriju i dva filma, u kojima je glumila Sarah Jessica Parker kao Carrie, fiktivna verzija Candace.

To je Candace preko noći učinilo poznatom i donijelo joj poprilično novca. Ali jedna stvar koju nikada nije imala, svojom voljom, bila su djeca.

- Nisam željela biti majka. Mislim da je sjajno imati djecu ako to želiš, ali to nije nužno prava stvar za mene. Društvo ženama govori da im je zapravo jedina vrijednost imati djecu i mislim da je to užasna šteta. Potrebno je puno petlje da biste bili bez djece, jer ćete biti u vrlo malom postotku. Morate biti vrlo hrabra i samouvjerena žena da biste se suprotstavili tom sustavu - kaže autorica.

Candace misli kako je prilično hrabra.

- Rekla bih da sam hrabra jer nemam djecu, ali osjećam da je to prava stvar za mene. I zapravo nikad nisam izašla s nekim tko je želio djecu. To nije bila namjerna stvar, jednostavno je tako bilo. Nikada zapravo nisam ni razgovarala o tome da imam djecu s većinom muškaraca s kojima sam izlazila - kaže ona.

Uz glamurozni život pun zabava i slave, spojevi su za Candace u drugom planu.

- Izlazim s mnogima, ali zapravo ne izlazim ni s kim - naglašava. Međutim, nedavno je dospjela na naslovnice kada je otkriveno da je bila vani s 21-godišnjakom i 91-godišnjakom u razmaku od tjedan dana, što je dobni raspon od 70 godina.

- Bilo je zanimljivo. Mlađi tipovi postavljaju više pitanja, a ovi stariji dečki, oni će držati sat ili dva sata monologa u kojem vam čak ni ne upute pitanje - objašnjava Candace.

S Carrienim ljubavnikom Aidanom, glumcem Johnom Corbettom (62), otišla je na spoj, prije nego što je 2002. upoznao sadašnju suprugu, Bond djevojku Bo Derek (67).

John i Candace otišli su na večeru tijekom prikazivanja originalne serije, ali romansa je bila kratkog vijeka.

- On je stvarno fin dečko. Proveli smo zabavnu noć, ali to nije vodilo nikamo. Od tada sam viđala Johna i suprugu na zabavama, divni su - prisjeća se.

Iako Candace i Johnu nije išlo u stvarnom životu, njihova alter ega, Carrie i Aidan, završila su pomirenjem nakon desetljeća, nakon smrti Carriena supruga, gospodina Biga. I Candace u potpunosti stoji iza te odluke.

- Mislila sam da je povratak Carrie i Aidana vrlo vjeran životu. Ovo se događa tolikom broju ljudi, ženama koje završe s nekim s kim su hodale u srednjoj školi ili puno prije. To je doista jedna od najčešćih priča o spojevima i ljudi na kraju budu jako sretni zajedno. Pa sam mislila da ta priča ima smisla - kaže Candace.