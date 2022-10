Kako izaći iz 'frend zone' i što napraviti ako to ne uspijete?

Željeti biti s nekim tko vas vidi kao prijatelja može biti razočaravajuće i ponekad bolno iskustvo. Dobra vijest je da ljudi stalno prelaze iz prijateljstva u ljubavni odnos, a mnoge dugoročne veze prvo su započele iz čvrstog prijateljstva.

Međutim, također je važno ne vršiti pritisak na ljude niti se igrati s njihovim osjećajima u svom pokušaju da 'izađete iz prijateljske zone'.

Što je 'frend zona'?

'Frend zona' izraz je koji neki ljudi koriste da bi opisali situaciju u kojoj jednu osobu fizički ili romantično privlači netko tko ih gleda samo kao prijatelja. Tipično, taj prijatelj je obznanio svoj interes i dobio odbijenicu, a objekt njegove simpatije je jasno dao do znanja da žele ostati prijatelji.

Naime, pojam 'frend zona' bio je žestoko kritiziran tijekom godina zbog načina na koji obeshrabruje prijateljsko ponašanje (osobito između muškaraca i žena), potiče stvaranje granica među ljudima i implicira da se romantična pažnja ili seksualni pristup mogu zaslužiti ili dugovati.

Foto: Dreamstime

Općenito, važno je izbjegavati način govora (ili ponašanje) kojim se potiče kod ljudi osjećaj krivnje jer su nekoga odbili ili se nečije 'ne' tretira kao nešto o čemu se može pregovarati.

To ne znači da se neki ljudi ponekad neće predomisliti u vezi s prijateljem i odlučiti da bi ipak voljeli romantičnu vezu. Međutim, način na koji vi - kao prijatelj - pristupate ovoj situaciji ključan je za osiguravanje da odnos (bez obzira na njegov oblik) bude dobar za obje osobe.

12 znakova da vas vide kao prijatelja:

Foto: Dreamstime

Iako su gore navedeni znakovi da vas netko vidi kao prijatelja, zapamtite da su ljudi različiti i da imaju različite načine interakcije sa svojim prijateljima i romantičnim interesima.

Neki ljudi flertuju sa svojim prijateljima samo iz zabave iako ne bi htjeli ništa više. Neki ljudi će rado razgovarati sa svojim simpatijama o velikoj nuždi koju su jutros obavili.

Neki vas ljudi mogu doživljavati kao prijatelja i istovremeno biti zaljubljeni u vas, pa bi njihovo ponašanje moglo biti mješavina prijateljskih i koketnih interakcija.

Foto: Promo

Ako doista niste sigurni kako se vaš prijatelj osjeća u vezi vas, učinite taj korak i provjerite jesu li osjećaji možda obostrani ili ih jednostavno izravno pitajte i dopustite im da vam to otvoreno kažu.

Kako od prijatelja postati nešto više?

1. Pripremite se na moguće odbijanje

Prihvaćanje mogućnosti da ćete biti odbijeni je ključno za spojeve općenito, a u ovom slučaju pomoći će vam da istražite svoje mogućnosti s tim svojim prijateljem bez da se loše osjećate ili razmišljanja na način - sve ili ništa. Kad situaciji pristupite hladne glave, bit ćete manje skloni činiti pogrešne korake koji će povrijediti (i zapravo odgurnuti) objekt vaše ljubavi.

2. Napravite prvi korak

Prva stvar: jeste li stvarno jasno dali do znanja toj osobi da ste zainteresirani za nju? Ako još niste ni probali malo flertati s njima - krenite. Ponekad je zaigrani dodir ruke, sugestivan komentar uz piće ili mali senzualan kontakt očima sve što vam je potrebno da izrazite svoje zanimanje i dobijete povratnu informaciju.

3. Provjerite kakva im je životno/ljubavna situacija

U nekim slučajevima možda nije prikladno da iznenada napravite korak bez prethodnog razgovora. Na primjer, u slučajevima kada ste dugo bili prijatelji ili se tek kratko vrijeme družite.

Ako sumnjate da bi otkrivanje vašeg romantičnog interesa moglo biti potpuni šok ili čak potencijalno uznemirujuće za tu osobu, ili znate da će trebati vremena da razmisli prije nego što odluči želi li s vama ući u romantičnu vezu, nemojte samo uskočiti s poljupcem ili nekom sličnom hrabrom gestom. To bi moglo šokirati ili razljutiti tu osobu, uglavnom rezultat definitivno neće biti ono što biste željeli.

4. Budite iskreni

Foto: Dreamstime

Ponekad je pravi potez jednostavno reći prijatelju izravno da gajite osjećaje prema njemu i vidjeti kako će reagirati. Ovo je posebno dobar pristup ako ste vas dvoje bliski prijatelji ili prijatelji već dugi niz godina.

5. Ne stvarajte im pritisak

Ako iz prve ne uspijete, nikako nemojte probati ponovo. Ako vam prijatelj kaže da ga ne zanimate, poštujte njegov odgovor. Nemojte vršiti pritisak na njih da se predomisle ili ih tjerati da se osjećaju krivima jer vam nisu uzvratili osjećaje. Uvijek postoji šansa da se predomisle, ali to oni moraju odlučiti reći vam.

6. Što manje očekujete, to bolje

Nakon što vas odbije prijatelj za kojeg ste zainteresirani, važno je promijeniti svoj način razmišljanja vezan za njega. S vremenom se oni mogu predomisliti, a možda i ne - i važno je pomiriti se s oba ishoda.

Ako se možete osloboditi potrebe da ostvarite svoju privlačnost na određeni način, možete nastaviti uživati u društvu te osobe na način na koji ste se i dosad družili. Ono što trebate napraviti je ukloniti pritisak koji osjećate vezan za situaciju i skrivene motive kako biste se oboje mogli usredotočiti na uživanje u onome što imate.

7. Nemojte se igrati s njima

Postoji mnogo loših savjeta na internetu koji govore ljudima u ovoj poziciji da se počnu igrati s ljudima koji im se sviđaju, na primjer da ne obraćaju više pažnju na njih, da budu malo arogantni, odbijaju njihove pozive za druženje i slično.

Foto: Dreamstime

Ne nasjedajte na to. Sve su to u biti taktike manipulacije. Uzdignite se iznad toga, ne samo zato što vas ti savjeti potiču da budete zlobni i što može dovesti do toksične dinamike odnosa, već i zato što većinu ljudi ovih dana mnogo više privlače autentičnost, zrelost i dobro srce čovjeka.

8. Flertujte u prigodnim situacijama

Ništa od toga što vam se dogodilo ne znači da ne možete malo koketirati sa svojim prijateljem, u nekim slučajevima čak i nakon odbijanja. Neki prijatelji imaju dinamiku među sobom gdje malo flerta ili otvorenosti o stalnoj privlačnosti, čak i ako je jednostrana, ipak može biti simpatično i zabavno.

9. Ostanite samopouzdani

Što je stvarno seksi? Samopouzdanje! Možete nekome dati do znanja da vas zanima bez da izgledate očajno. Možete biti odbijeni i dalje držati visoko podignutu glavu.

Ako će se vaš prijatelj ikad predomisliti, to će vjerojatno biti rezultat toga što vas vidi da ste i dalje isti - zabavni i šašavi, da se družite, upoznajete nove ljude i da ih iskreno podržavate kao prijatelj bez samoomalovažavanja ili iz nekih sebičnih motiva.

10. Proširite svoj krug ljudi

Izađite van s novim ljudima, posvetite se svojim hobijima i strastima. Proširite svoj krug ljudi i bavite se i drugim dijelovima svog života. Tako ćete se osjećati autentično i zadovoljni time što ste zasad ostali u prijateljskom odnosu sa svojom simpatijom.

Foto: Dreamstime

Ovakvo ponašanje će ublažiti pritisak na vašeg prijatelja, a to što vas vidi kako napredujete zapravo im može pomoći da vas počnu vidjeti u novom svjetlu. Osoba koja živi punim plućima i uzbudljivim životom ipak je uvijek privlačna.

11. Ako osjećate potrebu stvorite distancu s tom osobom

Ponekad je ostati prijatelj s nekim prema kome gajite jake osjećaje jednostavno preteško za vas ili previše neugodno za njih. Također je važno ne pretvarati se da ste nečiji prijatelj samo zato što se nadate da će se jednog dana predomisliti.

Nitko ne treba lažnog prijatelja i zapravo može biti jako poražavajuće saznati da je blizak prijatelj sve ovo vrijeme bio dobar prema vama samo zato što je pokušavao izvući nešto od vas.

Ako ne možete izraziti svoja očekivanja za više i ne vidite da vam je stalo do te osobe čak i ako se ništa ne dogodi među vama, možda je vrijeme da prekinete prijateljstvo ili napravite pauzu od njega, piše Mind Body Green.

12. Dajte im priliku da oni dođu k vama

Na kraju dana zapamtite da samo oni mogu odlučiti hoće li promijeniti mišljenje o vama ili neće. Možete izraziti svoje osjećaje, ali nakon toga oni će morati sami odlučiti žele li s vama prijateljstvo ili nešto više i što to točno.

Najbolji način da povećate te izglede, ironično, jest da im date prostora dok ste i dalje prijateljski ponašate prema njima i živite svoj život. Dopustite im da dođu k vama ako je to ono što konačno odluče da žele učiniti.

