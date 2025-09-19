Obavijesti

Splićanin s 250 bugenvilija: Vrt mu je raj, a život divni cvijet!

Pred kućom splitskoga kolekcionara Denis Bojčić zastajkuju turisti ne bi li se fotografirali pred raskošnom okućnicom ispunjenom najljepšim bojama cvata. Jedna bugenvilija mu je stara 51 godinu i premašila je dimnjak...

Denis Bojčić s ponosom se naziva najvećim kolekcionarom bugenvilija u regiji. Njegova kolekcija premašila je dvjestotinjak vrsta, on ističe i broj od 250 vrsta, a u usporedbi s Nizozemcima, koji, objašnjava Bojčić, imaju tek tridesetak vrsta, može se reći da je riječ o pravoj raritetnoj zbirci.

