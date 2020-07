Ru\u010dak joj je tako\u0111er obilan, a dan zavr\u0161i s povr\u0107em i proteinskim namirnicama bez ugljikohidrata. Na pitanje kako joj je 'pala'\u00a0 izolacija i karantena zbog pandemije koronavirusa priznaje da nije bilo lako.

<h2>'U lancima brze hrane me nećete nikad vidjeti, ali volim dobar burek'</h2><p>- Nismo ni svjesni da se on nalazi gotovo u svim namirnicama. Također, žene nisu svjesne koliko ga uzmu u jutarnjem voćnom smoothieju s datuljama, bananama i sličnim namirnicama. Šećer treba mudro ukomponirati u prehranu kada on ima svoju svrhu, a to je nakon treninga. Velike potrebe za slatkim odraz su nedovoljnog unosa bjelančevina u prehrani, mesa, ribe i jaja, kao i neredovitih obroka. Tijelo će manje tražiti šećer kada imate redovite i kvalitetne obroke s optimalnim razmacima, a ne preskakanjem obroka – kaže Marijana kojoj je najslađi porok topli kruh i maslac - ispričala nam je <strong>Marijana Pašalić </strong>(43) iz Splita koja ima vitko tijelo na kakvom joj mogu zavidjeti i mnogo mlađe žene.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Obožavam i tijesta, ali kako mi nikako ne odgovaraju moram se toga odreći i kontrolirati dok svako jutro serviram doručak djeci, a teško je odolijevati mirisnom toplom kruhu koji sama pravim. Ali, otupi čovjek na sve, zadovoljila sam se mirisom domaće kobasice i pancete i u tome jednako uživam. U lancima brze hrane me nećete nikad vidjeti, ali volim dobar burek kojeg često i sama pravim, kao i štrudel od jabuke – kaže Marijana koja jutro počinje uz žlicu ekstradjevičanskog maslinovog ulja i času vode, a tek onda obilnim doručkom.</p><p>Ručak joj je također obilan, a dan završi s povrćem i proteinskim namirnicama bez ugljikohidrata. Na pitanje kako joj je 'pala' izolacija i karantena zbog pandemije koronavirusa priznaje da nije bilo lako.</p><p>- Teško je održavati liniju i biti stalno u kući. Srećom, cijelo vrijeme vodim on-line treninge i održavam formu. U izolaciji mi nije nedostajala ni pedikura, ni manikura, nego nedjeljni ručak kod mame, ples, vanjske aktivnosti i planiranje putovanja – priča nam Marijana priznajući kako ni ona nije uvijek motivirana. Ali ipak...</p><p>- Kada vidim sve prekrasne žene oko mene u tren se trgnem i kliker proradi, ponese te volja i želja da budeš mlad izvana kao što se osjećaš iznutra. Dobra glazba je nevjerojatan okidač, baš kao i topić, stajao dobro ili loše, tjera na vježbanje u svakom smislu – kaže nam ova vitalna Splićanka koja prije svega voli putovanja i istraživanja te sve aktivnosti u prirodi, lijepe interijere i vrtove, dobre knjige, ali i eksperimentirati u kuhinji.</p><p>Dinamičan život njezin je cjeloživotni izbor, a vježba i kada joj je teško, kada je umorna i neispavana, pa i onda kada je demotivirana. Jer aktivnost ne prazni 'baterije', a tjelovježba budi uspavanu energiju. Ako mislite da je sjajan izgled zapisan u genima, ili držite da ne možete naći vremena, ova superfit žena, majka i poduzetnica će vas demantirati. </p><h2>'S fitnessom, preciznije aerobikom, počela sam se baviti prije 20-ak godina'</h2><p>- Cijeli život sam u rekreaciji, a fitnessom, preciznije aerobikom, počela sam se baviti prije 20-ak godina. Tada su bila drukčija vremena, nisam imala podršku za izbor svoje profesije. Moje zanimanje često je bilo degradirano, pa sam se u naobrazbi zaustavila na višoj trenerskoj školi. Ali zato sam istovremeno učila pet stranih jezika i u Londonu završila usavršavanje i dobila certifikat pilates instruktora. Aktivan posao i stil života je moj odabir pa sam u međuvremenu paralelno radila i u novinarstvu - kaže nam Marijana koja ima vlastiti Centar za rekreaciju Vitality, vodi individualne treninge, a pokrenula je i vlastitu liniju detox proizvoda koji rekreaciju čine još učinkovitijom.</p><p>- Ipak ljubav prema fitnessu i tjelovježbi je prevladala jer je to područje istraživanja, znanost o utjecaju pokreta na promjene ljudskog tijela u kojem sam moraš pronaći svoju jednadžbu uspjeha koju ćeš ponuditi klijentima. Ja sam je pronašla nakon dugogodišnjeg putovanja u rekreaciji – dodaje.</p><p>- Volim njegu tijela i svjedok sam da sve dođe na naplatu. Do neke 35. godine još dominira genetika, a već u četrdesetima, izgled je odraz našeg truda. Velik sam ljubitelj kremica i čajeva i zato sam izbacila svoj detox set koji sadrži fit_with_Mary Pre-workout gel kremicu za mekanu kožu, koja se nanese prije aktivnosti i potiče cirkulaciju i rješavanje celulita, a tu je i detox čaj. Nije bilo jednostavno, ali uz podršku supruga sve lakše i brže. Ipak, situacija s koronavirusom umalo nas je pokolebala, ali ipak smo našli put do kupaca koji naše proizvode mogu dobiti on-line uz dostavu na adresu – kaže nam Marijana, majka dviju djevojčica u dobi od sedam i četiri godine.</p><h2>Njena je formula jednostavna - dozirana prehrana, tjelovježba, njega i optimalan san</h2><p>Nije joj lako, kaže nam, uskladiti obitelj s poslom jer na svim poljima treba davati golemu energiju.</p><p>- Radila sam obje trudnoće do zadnjeg dana, rodila gotovo na isti datum i vratila se nakon 40 dana na posao, naravno uz skraćeno radno vrijeme i trudeći se istovremeno da uz sedam godina nespavanja, sve štima, i kuća i posao. Težak je to izazov, iz noćnih dječjih avantura direktno u teretanu na posao. Što sve žena izdrži, to ne može nitko drugi zamisliti, pa ni ona sama. Ipak, uz sve izazove koje nosi svakodnevica, kod mene ne prolaze opravdanja - objašnjava Marijana.</p><p>- Sve nastaje zbog nedostatka energije, a energija se ne stječe na fotelji, po kafićima i uz turske sapunice, nego fizičkom aktivnošću. Zato uz majčinstvo svakako preporučujem neki oblik rekreacije jer brz povratak u formu omogućuje da s lakoćom obavljamo sve dužnosti nakon kojih je rezultat zadovoljstvo, a ne umor. Zdrav život je jako zahtjevan, kuhanje više puta dnevno, ali se u konačnici isplati - dodala je.</p><p>- Ako jedan od ovih čimbenika ne funkcionira kompenziramo ga drugim. Dok sam se loše hranila više sam vježbala, ako nisam dobro spavala još više sam se njegovala da održim svježinu lica. Tako sam zadržala dobar izgled uz velik trud i angažman. Kortizol, hormon stresa koji najviše ostavlja tragova na našem tijelu, najteže je pobijediti. Zato sam istraživala i uvjerila se koliko kremice imaju utjecaj, kao i detox čajevi kojeg treba popiti litru dnevno za izbacivanje toksina i vraćanje tijela u ravnotežu – savjetuje Marijana koja se može pohvaliti savršenom linijom i vretenastim mišićima, kao i dugim vitkim nogama koje su njezin glavni adut.</p><p>- Moj izbor za vretenasto tijelo su vježbe pilatesa u kombinaciji s funkcionalnim vježbama snage uz manje težine i rekvizite. Dakako uz to ide prehrana sa doziranim ugljikohidratima. Danas su jako popularne velike guze, jače noge i treninzi s većim opterećenjima. Nisam se pronašla u takvim izazovima koji uz treninge i dodatke prehrani, a i jako su iscrpljujući za moj ritam života. Bitno je da svi imamo svoje ciljeve, ne moramo biti jednake - kaže Marijana.</p><p>- Napravimo od svog tijela najbolje sto možemo i udovoljimo mu vježbicama koje će na njemu oslikati nas trud. Ne treba se bojati rada s utezima jer se nije lako nabildati. Uz veliki trud i znoj vide se mali pomaci daleko od onih bilderskih. Mišićna masa se postiže tek uz veća opterećenja i dobivanje na kilaži, tako da su to ženske zablude – dodaje.</p><p>Što se tiče prehrane dodaje kako je najteže kontrolirati unos šećera, kojega smatra najvećim neprijateljem ženskog tijela.</p><h2>Motivacija u svijetu sporta bez razmišljanja joj je – Jane Fonda</h2><p>- Ona je gotovo jedina žena koja je ostavila trag u fitness industriji prepunoj predivnih žena. Jane je otmjena dama koja uz sva iskušenja estetske kirurgije, umjereno i prirodno odaje počast svojim godinama. Često nabacim koju motivacijsku fotku u njenom stilu iz 80- ih u trikou i grijačima, koji u prvom planu ističu ženstvenost i gracioznost – zaključuje Marijana.</p><h2>Marijanini savjeti za ljepotu</h2>