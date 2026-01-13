Obavijesti

10 SATI LETA!

Split dobiva prvu direktnu liniju s New Yorkom. Evo i detalja!

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
REUTERS/PIXSELL | Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

Američki avioprijevoznik United Airlines objavio je da će iduće ljetne sezone 2026. uvesti prvu redovnu direktnu zrakoplovnu liniju između Splita i Sjedinjenih Američkih Država

Do sada je Dubrovnik imao sezonske letove za New York, no Split dosad nije imao međukontinentalnu vezu bez presjedanja. Ovaj potez predstavlja važan iskorak za splitsku zračnu luku i turističku ponudu Dalmacije.

Linija će biti sezonska i prometovat će tri puta tjedno u razdoblju ljetnih mjeseci 2026. godine, s polascima iz Splita prema New Yorku (točnije njujorškoj zračnoj luci Newark Liberty International – EWR) i obratno.

Foto: 123RF

Prema dostupnim podacima:

  • Iz Splita: srijedom, petkom i nedjeljom oko 10:00 sati lokalnog vremena.
  • Iz Newarka: utorkom, četvrtkom i subotom oko 17:00 sati lokalno.

Letovi će se odvijati na većim međunarodnim avionima, a očekivano trajanje leta je oko 10 sati i nekoliko minuta, uz značajnu povezanost između Hrvatske i najvećih američkih poslovnih i turističkih središta.

Karte su već u prodaji kroz službeni sustav United Airlinesa, što znači da putnici mogu rezervirati povratne letove za sezonu 2026. Najpovoljnije povratne karte u osnovnoj (basic economy) klasi trenutno se kreću približno oko 832 američka dolara, odnosno oko 712 eura, pri čemu ta ponuda obično uključuje samo ručnu prtljagu i ne omogućava izbor sjedala.

Young tourist on the roof
Foto: 123RF

Povoljnije tarife mogu varirati ovisno o datumu putovanja, a tijekom većeg turističkog interesa u ljetnim mjesecima te cijene mogu rasti. Osim osnovne karte, dostupne su i skuplje klase s dodatnim pogodnostima, poput povratnih karata s fleksibilnijim uvjetima - primjerice, ekonomske karte s mogućnošću povrata koje mogu doseći i više od tisuću dolara.

Uvođenjem ove linije Split će po prvi put u povijesti imati redovnu transatlantsku vezu što bi moglo dodatno potaknuti turizam, ali i olakšati putovanja dijaspori, poslovnim putnicima i turistima tijekom ljetnih mjeseci.



