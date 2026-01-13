Split dobiva prvu direktnu liniju s New Yorkom. Evo i detalja!

StartFragment Do sada je Dubrovnik imao sezonske letove za New York, no Split dosad nije imao međukontinentalnu vezu bez presjedanja. Ovaj potez predstavlja važan iskorak za splitsku zračnu luku i turističku ponudu Dalmacije.

Linija će biti sezonska i prometovat će tri puta tjedno u razdoblju ljetnih mjeseci 2026. godine, s polascima iz Splita prema New Yorku (točnije njujorškoj zračnoj luci Newark Liberty International – EWR) i obratno.

Prema dostupnim podacima:

Iz Splita: srijedom, petkom i nedjeljom oko 10:00 sati lokalnog vremena.

Iz Newarka: utorkom, četvrtkom i subotom oko 17:00 sati lokalno.

Letovi će se odvijati na većim međunarodnim avionima, a očekivano trajanje leta je oko 10 sati i nekoliko minuta, uz značajnu povezanost između Hrvatske i najvećih američkih poslovnih i turističkih središta.

Karte su već u prodaji kroz službeni sustav United Airlinesa, što znači da putnici mogu rezervirati povratne letove za sezonu 2026. Najpovoljnije povratne karte u osnovnoj (basic economy) klasi trenutno se kreću približno oko 832 američka dolara, odnosno oko 712 eura, pri čemu ta ponuda obično uključuje samo ručnu prtljagu i ne omogućava izbor sjedala.

Povoljnije tarife mogu varirati ovisno o datumu putovanja, a tijekom većeg turističkog interesa u ljetnim mjesecima te cijene mogu rasti. Osim osnovne karte, dostupne su i skuplje klase s dodatnim pogodnostima, poput povratnih karata s fleksibilnijim uvjetima - primjerice, ekonomske karte s mogućnošću povrata koje mogu doseći i više od tisuću dolara.

Uvođenjem ove linije Split će po prvi put u povijesti imati redovnu transatlantsku vezu što bi moglo dodatno potaknuti turizam, ali i olakšati putovanja dijaspori, poslovnim putnicima i turistima tijekom ljetnih mjeseci.

