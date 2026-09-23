Što se sve smije rušiti, a što ne? Za adaptaciju vam treba i do 1200 eura po kvadratu

Adaptacija stana prilika je da se prostor prilagodi vlastitim potrebama, učini funkcionalnijim i istodobno mu se podigne vrijednost. No prije rušenja zidova, zamjene podova ili uređenja kupaonice važno je dobro isplanirati svaki korak. Troškovi se lako mogu oteti kontroli, a pogrešne odluke tijekom renovacije kasnije je često skupo ispravljati. Zato dobra adaptacija počinje realnim budžetom, jasnim prioritetima i kvalitetnim planom radova.

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Iskusni arhitekti koji se godinama bave projektiranjem, adaptacijama i renoviranjem stanova, kuća i interijera ističu kako je najvažnije pronaći rješenje prilagođeno konkretnom prostoru, njegovim mogućnostima i načinu života ljudi koji će u njemu boraviti.

Foto: Privatni album/

Danas se vlasnicima nekretnina često više isplati adaptirati postojeći stan ili kuću nego kupovati novu nekretninu. Razlog su visoke cijene stanova i nekretnina općenito. Od dvosobnog stana dobrom se adaptacijom nerijetko može dobiti funkcionalan trosobni, dok bi kupnja većeg stana zahtijevala znatno veći iznos. Upravo je to jedna od najvećih prednosti adaptacije - postojeći prostor moguće je prilagoditi vlastitim potrebama i iz njega izvući maksimum.

Ni kupnjom većeg ili novijeg stana nećete nužno dobiti baš sve što želite. Možda vam neće odgovarati raspored prostorija, veličina kuhinje, položaj kupaonice ili broj spavaćih soba. Kod kvalitetno osmišljene adaptacije prostor se, unutar tehničkih i konstrukcijskih mogućnosti, može organizirati prema potrebama konkretne obitelji.

No što zapravo znači prava adaptacija? Zamjena kuhinjskih fronti, postavljanje novog poda ili bojanje zidova mogu osvježiti prostor, ali stručnjaci takve zahvate ne smatraju potpunom adaptacijom. To je prije svega estetsko osvježavanje postojećeg interijera.

Foto: Privatni album/

Prava adaptacija može uključivati promjenu cjelokupnog rasporeda stana ili kuće, a posebno je česta u nekretninama građenima prije 40 ili 50 godina, kada su standardi stanovanja i potrebe obitelji bili drukčiji nego danas. Primjerice, ako obitelji nedostaje dodatna soba, postojeća kuhinja može se pretvoriti u spavaću ili dječju sobu, dok se nova kuhinja premješta i povezuje s dnevnim boravkom. U stanovima s mnogo malih prostorija ponekad se uklanjaju pregradni zidovi kako bi se dobio veći i otvoreniji dnevni prostor, odnosno popularni open space.

Takvi zahvati mogu potpuno promijeniti način na koji se koristi postojeća kvadratura. Stan ne postaje fizički veći, ali kvalitetnim rasporedom može dobiti dodatnu sobu, više prostora za odlaganje i funkcionalnije povezane prostorije.

Foto: Privatni album/

Prema procjenama stručnjaka iz struke, prosječna cijena temeljite adaptacije u Zagrebu može dosezati oko 1000 do 1200 eura po četvornome metru, ovisno o stanju nekretnine, opsegu zahvata, odabranim materijalima i opremi.

Za stan od 60 četvornih metara tako se može govoriti o investiciji od približno 60.000 eura ili više, no konačni iznos može znatno varirati. Veliku razliku čini mijenjaju li se samo završne obloge i oprema ili se zahvatom obuhvaćaju instalacije, stolarija, kupaonica, grijanje i cjelokupan raspored prostorija.

Adaptacija može utjecati i na tržišnu vrijednost nekretnine. Derutan stan u pravilu postiže nižu cijenu od potpuno obnovljenog i moderno uređenog stana na istoj lokaciji. Ako se nekretnina kvalitetno preuredi, posebno na traženoj lokaciji, dio uloženog novca može se vratiti kroz višu prodajnu cijenu. Zato adaptacija nije samo ulaganje u kvalitetnije stanovanje nego u određenim slučajevima i ulaganje u samu vrijednost nekretnine.

Kompletna adaptacija može značiti dovođenje prostora gotovo do stanja roh-baua. To može uključivati skidanje stare žbuke sa zidova sve do cigle, zamjenu dotrajalih električnih i vodovodnih instalacija, potpuno uređenje kupaonice, zamjenu stolarije, uklanjanje pregradnih zidova te skidanje i ponovno postavljanje podova koje uključuje i postavljanje podnog grijanja.

Foto: Privatni album/

Potkrovlje kuće ili zgrade itekako se isplati urediti, pogotovo ako taj prostor stoji prazan i neiskorišten. Takve adaptacije mogu biti zahtjevnije od uređenja klasičnog stana jer treba voditi računa o konstrukciji krova, izolaciji, visini prostora, dovodu instalacija, prirodnom svjetlu i drugim tehničkim uvjetima. No rezultat može biti potpuno nova stambena jedinica na mjestu koje se prije gotovo uopće nije koristilo.

Zazlika u adaptaciji kuće ili stana nema, jedino što je kuća opsežniji zahvat, kao dvoetažni ili troetažni stan, i nema toliko ograničenja za instalacije kao u zgradama.

Što se tiče ‘izbijanja’ zidova, smiju rušiti samo pregradni zidovi, a nosivi se ne smiju dirati. No i kod toga postoji rješenje. Ako se projektom tako predvidi, u nosivom zidu se smije napraviti prolaz od 2 ili 2,5 metara, a gore se stavlja nadvoj ili bolta. No takvi se zahvati nikada ne bi trebali izvoditi na svoju ruku. Dio konstrukcije u koji se intervenira mora pregledati statičar, koji procjenjuje što se može napraviti i pod kojim uvjetima.