Splitski bračni par: Naše torbe od drveta su hit za đir po rivi

Počela sam šivati još s petnaest godina, a sa sedamnaest izrađivati nakit. Danas mi je trideset i šest, s radošću govori splitska umjetnica, Sanja Bilokapić, poznata po izradi unikatnih drvenih torbi, ali i nakita.

Vlasnica je galerije znakovita imena, Arka, u kojoj svakodnevno stvara mala remek djela i još “štošta” - od tkanina ili drveta, uz pomoć mašine, kista, boje, i to za sve one koji žele imati jedinstvene stvarčice za “učinit đir po rivi”.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Arka na starogrčkom znači škrinja, blago, a drugo značenje je ono iz Noine Arke - putovanje. Jer tako sam i ja počela. S jednim malim kuferom u koji bi potrpala sve što se dalo, najčešće nakita koji sam sama izrađivala, ljeta sam provodila prodajući svoje rukotvorine, sve dok mi jedna žena nije ponudila da prodaje moj nakit u dućanu. Usput sam šivala sve više za prijateljice, onda i za ostale žene koje bi poželjele nešto, ne preskupo, a u istom trenutku lijepo i samo njihovo. Tad sam dobila volju za otvoriti nešto svoje - nastavlja Sanja Bilokapić.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Uvijek je potajno sanjarila o tome kako će jednog dana imati vlastitu galeriju. S prijateljicom Majom tih davnih godina, prodajući svoje “stvarčice”, skupljala je za prvi najam prostora u centru, u Matošićevoj ulici.

- Nakon nekoliko godina Maja se odvojila, a ja sam nastavila svoj put zajedno sa svojim suprugom Stipom. Pomicali smo granice nemogućeg, selili se kada bismo našli bolju poziciju i tako punih deset godina u strogom centru grada - priča Sanja. Sazrijevao je njen san - izrađivala je nakit i šivala odjeću, a onda je cijelu priču upotpunila i torbama.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Sasvim slučajno, kazat će Sanja, bio je dovoljan samo jedan klik u glavi da ideju pretvori u doista zanimljivu modnu priču. Naime, njen suprug Stipe, inače poznati splitski bajker, oduvijek je želio pohađati umjetničku školu, a završio je šumarsku školu i danas radi u Hrvatskim šumama. Zaljubljenik u drvo zaljubljenik u drvo i motore, na svom ljubimcu je odlučio napraviti torbicu od drveta za alat.

- Kada sam to vidjela samo sam uzviknula “torba”. Odmah mi je sinula ideja kako bi bilo lijepo izrađivati i takve i ženske torbice. I tako je moja ideja, Stipine ruke i umijeće rada u drvetu stopljeno zajedno, urodilo plodom - govori Sanja.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Ponekad se zna dogoditi da ono što su na početku zamislili na kraju ispadne sasvim drugačije, jer ideje se mijenjaju, u hodu.

- Ipak, ono što nam se na početku učini najboljim rješenjem zamijenimo dok radimo nečim drugim - ponosno će Sanja. Drvenu konstrukciju pažljivo prekrivaju najčešće kožom, dok su neke prekrivene i tkaninom. Drvo se oslikava, pili, rezbari, pali i lakira. Kožni se dio šiva, brokva, vida...

Sve dok se ne postigne ono što su u svojim glavama ovaj umjetnički bračni par iz Splita zamislili. Za izraditi do finalnog proizvoda potrebno je od dva do tri dana, a koštaju od 550 do 1200 kuna. I ne tako puno, reći će Splićanke koje vole pratiti modu, biti u trendu, ali i svojim modnim detaljima odudarati od drugih i biti posebne. Nesebična u svom poslu, Sanja je 2008. godine odlučila vrata svoje galerije Arka otvoriti i drugim umjetnicima koji koriste prostore galerije kako bi kupcima ponudili i svoje modne dodatke, nakit, slike.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Našli su se tu modni dizajnerski detalji. Uz to što šiva, izrađuje nakit, ova slobodna umjetnica inače završena trgovkinja voli crtati i slikati.

Na početku hobi, reći će Sanja, sada je pretvorila u posao. Sretni i zadovoljni spojili su svoju ljubav i zajedničke interese u posao koji ih ispunjava i čini radosnim.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Ako je suditi prema interesu Splićana jedno je sigurno. Sanjina i Stipina Arka još dugo će putovati modnim vodama, a Splićanke odijevati i uljepšavati modnim krpicama uz prepoznatljiv modni dodatak drvenih torbica koje sve više postaju traženi modni detalj.

‘Gravira’ ih i vatrom

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Torbe izrađuje i po narudžbi pa Sanja na njih lijepi vaše omiljene fotografije, ali i materijale koje samo poželite - od filca do pamuka. ‘Gravira’ i vatrom što se zove pirografija, a torbe ukrašava i s airbrushom, kao i tehnikom dekupaža.

