FOTO Muškarci uzdišu za njom već 20 godina: 'Natjecanje u bikiniju promjenilo mi je život'

Camilla Jayne (41) postala je poznata preko Babestationa, gdje je stekla brojne obožavatelje nakon što je slučajno ušla u natjecanje u bikiniju. Danas je i dalje cijenjena u industriji i bila je nominirana za Mature Model of the Year
Camilla je slučajno ušla u natjecanje u bikiniju u noćnom klubu u Mayfairu, kada su im falile djevojke. Bila je lagano pijana i pomislila je: “Zašto ne?”. Nevjerojatno, pobijedila je i dobila bocu šampanjca. Taj trenutak otvorio joj je vrata televizijske karijere.
| Foto: X/cammyjayne7
Camilla je slučajno ušla u natjecanje u bikiniju u noćnom klubu u Mayfairu, kada su im falile djevojke. Bila je lagano pijana i pomislila je: “Zašto ne?”. Nevjerojatno, pobijedila je i dobila bocu šampanjca. Taj trenutak otvorio joj je vrata televizijske karijere. |
Foto: X/cammyjayne7
Camilla je slučajno ušla u natjecanje u bikiniju u noćnom klubu u Mayfairu, kada su im falile djevojke. Bila je lagano pijana i pomislila je: “Zašto ne?”. Nevjerojatno, pobijedila je i dobila bocu šampanjca. Taj trenutak otvorio joj je vrata televizijske karijere.
| Foto: X/cammyjayne7
Nakon pobjede, nepoznata žena joj je ponudila posao na televiziji. Sutradan je pronašla vizitku u džepu i shvatila da radi za TV kuću. Trebala je čitati poruke gledatelja uživo i ubrzo je uživala u fleksibilnosti posla.
| Foto: X/cammyjayne7
Kad ju je Babestation primijetio, imala je samo 23 godine. Posao joj je omogućio da razgovara s korisnicima uživo preko telefona, što je posebno voljela. Voljela je upoznavati neobične ljude i razne karaktere.
| Foto: X/cammyjayne7
Osim seksepila, ljudi su je voljeli zbog njene duhovite strane. Često bi korisnicima kupila piće kad bi ih srela u lokalnom pubu. Mnogi su je smatrali svojom prvom simpatijom, a jedan fan je snimao sve njezine TV nastupe.
| Foto: X/cammyjayne7
Za mnoge gledatelje, Camilla nije bila samo atraktivna – oni su tražili “iskustvo djevojke”. Imala je stotine muškaraca u redu na telefonima samo da s njima razgovara. Dobivala je darove poput uskrsnih jaja, jer su ljudi željeli osjećati povezanost s njom.
| Foto: X/cammyjayne7
Iako je većina pažnje bila pozitivna, ponekad joj je bilo neugodno kad bi je prepoznali u javnosti. Ljudi bi joj prilazili dok je obavljala svakodnevne stvari poput odlaska u trgovinu. Iako su je smatrali slavnom, sama se osjećala kao obična djevojka.
| Foto: X/cammyjayne7
Camilla se vratila na Babestation Legends i ponovno susrela stare gledatelje. Neki su joj rekli da imaju VHS snimke njezinih emisija za “posebne trenutke”. Nedavno je nominirana za Mature Model of the Year na UK Glamour Awards, što joj je bio izuzetno ponosan trenutak.
| Foto: X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7
Foto X/cammyjayne7