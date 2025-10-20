Obavijesti

Galerija

Komentari 1
MNOGIMA JE 'PRVA LJUBAV'

FOTO Muškarci uzdišu za njom već 20 godina: 'Natjecanje u bikiniju promjenilo mi je život'

Camilla Jayne (41) postala je poznata preko Babestationa, gdje je stekla brojne obožavatelje nakon što je slučajno ušla u natjecanje u bikiniju. Danas je i dalje cijenjena u industriji i bila je nominirana za Mature Model of the Year
FOTO Muškarci uzdišu za njom već 20 godina: 'Natjecanje u bikiniju promjenilo mi je život'
Camilla je slučajno ušla u natjecanje u bikiniju u noćnom klubu u Mayfairu, kada su im falile djevojke. Bila je lagano pijana i pomislila je: “Zašto ne?”. Nevjerojatno, pobijedila je i dobila bocu šampanjca. Taj trenutak otvorio joj je vrata televizijske karijere. | Foto: X/cammyjayne7
1/37
Camilla je slučajno ušla u natjecanje u bikiniju u noćnom klubu u Mayfairu, kada su im falile djevojke. Bila je lagano pijana i pomislila je: “Zašto ne?”. Nevjerojatno, pobijedila je i dobila bocu šampanjca. Taj trenutak otvorio joj je vrata televizijske karijere. | Foto: X/cammyjayne7
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025